Jak cestovat na dovolenou?

Levné letenky: čím výhodnější tarif, tím přísnější omezení

Klasickým leteckým společnostem konkurují nízkonákladové - low cost. Jejich pasažéři nesmí na palubu letadla vstupovat s falešnou představou, že si užijí mimořádného komfortu, byli by zklamáni.

Letecky, nebo busem? Cena může být stejná.

Kdo jede na dovolenou do ciziny, může na dopravě ušetřit nemalé peníze. Je ale třeba připravit se na cestu dlouho dopředu. Nebo naopak riskovat, že do poslední chvíle nebudete vědět, co a jak.

Cesta do Londýna za 500 Kč? Račte nastoupit!

I na vnitrostátní lince se může cestující setkat s videem a nabídkou horké čokolády. Jako obvykle platí, že lepší služby i ceny najdete na frekventovaných trasách, kde se o cestující přetahuje více společností.

Železnice nabízí mnoho slev. Jsou ale nepřehledné.

Rozhodnete-li se cestovat vlakem, můžete využít spousty slev. Nepokoušejte se v nich ale vyznat. Vyplatí poprosit České dráhy po telefonu, aby vám doporučily na danou trasu vhodný tarif.

Spolujízda je lépe organizovaný autostop

Jet pohodlně autem a neplatit tolik jako v autobusu, to je představa, kterou naplňuje spolujízda. Podstata je v tom, že řidič nabídne volná místa v autě a na oplátku dostane příspěvek na benzín.



cíl vlakem autobusem 1 cesta letadlem při koupi zpáteční letenky jako spolujezdec Amsterodam 4 520 Kč 1 490 Kč 2 180 Kč 1 299 Kč Budapešť 1 454 Kč 1 100 Kč 4 695 Kč 735 Kč Madrid 9 500 Kč 4 390 Kč 2 284 Kč 2 579 Kč Moskva 2 398 Kč 2 150 Kč 3 766 Kč 2 409 Kč Neapol 4 100 Kč 3 170 Kč 6 546 Kč 1 891 Kč Řím 3 681 Kč 2 680 Kč 2 824 Kč 1 645 Kč Milano 2 961 Kč 2 330 Kč 2 837 Kč 1 282 Kč Split 3 124 Kč 1 520 Kč 5 350 Kč 1 195 Kč Dubrovník - 2 890 Kč 2 995 Kč 1 441 Kč Thessaloniki 4 451 Kč 2 090 Kč 4 897 Kč 1 849 Kč Zagreb 1 994 Kč 1 000 Kč 5 700 Kč 843 Kč