Jak chytře sehnat brigádu v zahraničí a zbytečně nenaletět

S čím počítat v některých zemích Španělsko

Kolik vyděláte: minimální mzda je 642 eur měsíčně

Kde hledat: www.sistemanacionalempleo.es

Po příjezdu si na úřadu práce či policejní stanici vyřiďte identifikační číslo pro cizince NIE. Do 30 dnů zažádejte na cizinecké policii o povolení k pobytu. Pro sezonní práci stačí umět anglicky, francouzsky, německy či italsky, ale španělština je výhodou. Cizinci z EU mají stejná pracovní práva jako Španělé. Lze uzavřít smlouvu na dobu určitou i neurčitou. Pracovat se smí od 16 let, ovšem do 18 je nutný souhlas rodičů. Sezonní brigády se nabízejí v zemědělství a hotelnictví, většinou je zde možnost ubytování. Nizozemsko

Kolik vyděláte: minimální mzda pro pracovníka staršího 23 let je 1 398 eur měsíčně

Kde hledat: www.werk.nl

Zařiďte si na finančním úřadě takzvané BSN číslo, informace najdete zde. U brigády delší než tři měsíce se zaregistrujte na obecním a imigračním úřadu. Pro sezonní práci stačí střední znalost angličtiny. V Nizozemsku platí ústní pracovní dohody, některé informace však zaměstnavatel předává písemně. Nabízejí se brigády v zemědělství (sklizeň tulipánů, chřestu…), hotelnictví a gastronomii. Bydlí se v kempech, s hledáním ubytování obvykle pomůže zaměstnavatel. Dánsko

Kolik vyděláte: 6 až 15 eur za hodinu; mzdy určují kolektivní smlouvy, minimální mzda není stanovena

Kde hledat: www.workindenmark.dk

Žádost o práci podejte pomocí on-line formuláře na webu www.seasonalwork.dk. Uveďte do ní své praktické zkušenosti a to, jak dlouho chcete pracovat. Není nutné mluvit dánsky, stačí angličtina. Pracovní smlouvu mějte podepsanou, než odjedete z Česka. Nejvíce nabídek je od poloviny května do půli srpna, a to hlavně v zemědělství – sklizeň jahod, hrachu, kukuřice, cibule, jablek… Ubytování bývá ve stanových kempech, někteří farmáři nabízejí bydlení uvnitř. Výplatu nedostanete hned, proto mějte nějakou rezervu, Dánsko je drahé. Velká Británie

Kolik vyděláte: minimální mzda 3,64 libry/hodinu u lidí do 18 let, 4,92 u lidí ve věku 18 až 21 let a od 22 let až 5,93 libry/hodinu.

Kde hledat: www.jobcentreplus.co.uk

Pracovní povolení netřeba, ale musíte se do jednoho měsíce zaregistrovat, například zde. Nabízejí se hlavně brigády v zemědělství (stačí základní znalost angličtiny), dále v pohostinství a službách (nutná komunikativní znalost jazyka). Pracovní smlouva se může skládat z více ujednání, některá mohou být uzavřena písemně, jiná ústně. Musíte však dostat písemné potvrzení se základními podmínkami. Ubytování bývá v karavanech a ubytovnách. Itálie

Kolik vyděláte: okolo 70 procent průměrné mzdy, která je 1 890 eur měsíčně

Kde hledat: www.cliclavoro.gov.it

Na finančním úřadu musíte získat číslo sociálního zabezpečení, více se dozvíte zde. Při práci delší než tři měsíce je nutné na cizinecké policii či poště vyřídit průkaz o pobytu, více zde. Nezbytná je alespoň základní znalost italštiny. Zaměstnavatel vám musí předložit podepsané vyjádření s pracovními a mzdovými podmínkami. Sezonní práci lze získat v zemědělství (sběr vína a ovoce) a hotelnictví. Ubytování bývá ve stanových kempech, s hledáním pomůže zaměstnavatel. Rakousko

Kolik vyděláte: minimální mzda není stanovena, odvíjí se od kolektivních smluv. Doporučeno je jeden tisíc eur měsíčně, u některých brigád jsou mzdy pod touto hranicí

Kde hledat: www.ams.at

Nejpozději třetí den po příjezdu nahlaste svou adresu pomocí přihlašovacího lístku (více zde), který odevzdáte na obecním úřadu či magistrátním okresním úřadu ve Vídni, a dostanete osobní číslo. Je nutné umět německy. Pracovní smlouva se dá uzavřít ústně, písemně nebo mlčky. Zaměstnanec dostane pracovní kartu. Brigádu seženete hlavně v zemědělství, na turistických chatách a v gastronomii. Ubytování bývá popsáno v pracovních nabídkách, pokud ne, zaměstnavatel pomůže při hledání.