Jak číst v nové výplatnici

Když si porovnáte své výplatní pásky za leden a za prosinec, zjistíte, že ponovu jste dostali o něco víc peněz, i když vám zaměstnavatel nepřidal ani korunu.

V lednové výplatnici se totiž poprvé objevily změny, které s sebou přinesla daňová reforma. Ke stávajícím zkratkám a číslům na pásce přibyly další kolonky. Úplnou novinkou je údaj o takzvané superhrubé mzdě. MF DNES vám přináší návod, který vám pomůže se v nové výplatní pásce vyznat.

Hlavička H

V hlavičce najdete údaje o tom, kdo, komu a za jaké období výplatní pásku vystavil. Případně i to, u které zdravotní pojišťovny je zaměstnanec registrován.

Výplatní páska je Josefa Nováka, vystavila ji Firma, s. r. o., a jde o mzdu za leden 2008. Pan Novák je pojištěncem VZP.

Pole A

Tady vyčtete údaje o odpracované době. Josef Novák pracuje na 40hodinový týdenní úvazek s měsíčním platem 37 000 korun hrubého. Za leden s 23 pracovními dny odpracoval celkem 184 hodin, k tomu má ještě 10 hodin přesčasů. Nový rok sice byl státním svátkem, ale to nehraje roli – zaměstnanci s měsíční mzdou dostanou stále stejně. Jen kdyby místo volna pracovali, budou mít nárok na náhradní volno, nebo příplatek. Josef tento měsíc nebyl nemocný ani nečerpal žádnou dovolenou.

Průměrný výdělek (Prům. výdělek)

Údaj slouží pro výpočet takzvaných náhrad mzdy za pracovní volno – nejčastěji právě za dovolenou, případně na svatbu nebo pohřeb. Do tohoto průměru se započítává nejen základní plat, ale také případné odměny. Zohledňují se příjmy za poslední tři měsíce. Proto se vyplatí dovolenou čerpat ve čtvrtletí poté, co dostanete vysoké prémie. "Paradoxně tak za týden dovolené můžete brát víc peněz, než kdybyste chodili do práce," potvrzuje Hana Šímová ze společnosti Hakomzdy. Započ. výdělek je průměr pro nemocenskou. Pan Novák má průměrný výdělek 225,85 koruny na hodinu.

Pole B

V této části najdete rozepsané jednotlivé složky mzdy. Plat 37 000 korun se u Josefa Nováka skládá ze dvou složek – z 35tisícového základního platu a dvou tisíc korun osobního ohodnocení, což je variabilní složka platu, kterou zaměstnavatel může, ale také nemusí vyplatit.

K tomu je připočten plat za 10 hodin přesčasů a 25procentní příplatek za práci přesčas. Pokud má firma kolektivní smlouvu, může to být i méně. Namísto proplacení přesčasů se také můžete se zaměstnavatelem dohodnout na čerpání náhradního volna. Navíc za leden pan Novák dostal tisícovku prémií.

Pole C

V poli Zálohy – Penz. př. a Srážky by byl uveden součet případných srážek na životní či penzijní připojištění, stavební spoření či úvěry, které si zaměstnanec nechává strhávat. Pan Novák nic takového neplatí.

Pole D

V tomto poli jsou uvedeny souhrnné údaje pro odvody daně i pojistného. Hrubá mzda je součet základního platu, osobního ohodnocení, peněz za případnou práci přesčas nebo odměny – může být tedy každý měsíc jiná.

Josef Novák v lednu vydělal celkem 40 767 korun hrubého. Od této sumy se odvíjejí všechny následující výpočty a údaj nechybí na žádné výplatnici. Hrubá mzda a zdanitelný příjem jsou většinou stejné. Částka by se lišila v případě, že byste marodili – nemocenská už se totiž nedaní.

Částka odp. poj.

V kolonce je údaj o tom, kolik za vás zaměstnavatel odvádí na sociální a zdravotní pojištění. Sociální pojištění se počítá jako 26 procent, zdravotní pojištění jako 9 procent z hrubé mzdy zaměstnance. A superhrubá mzda je součtem tohoto pojistného plus hrubé mzdy a tvoří základ pro výpočet zálohy na daň.

Pole E

Zde jsou vyčísleny všechny odvody, srážky i slevy na dani. Záloha na daň se nově počítá jako 15 procent z daňového základu, tedy ze superhrubé mzdy. Při výpočtu se zaokrouhluje na stokoruny nahoru.

Josefu Novákovi vyšla zálohová daň na 8 265 korun. Nepřijde však o celou tuto sumu, ještě odečte slevy na dani. Josef uplatňuje dvě slevy – 2 070 korun na sebe a 890 korun na jedno dítě, celkem 2 960 korun. Když si tuto částku odečte od zálohové daně, na dani mu zaměstnavatel srazí 5 305 korun.

K tomu musí i Josef Novák zaplatit sociální a zdravotní pojištění – 3 262 a 1 835 korun. Dohromady je to 12,5 procenta z hrubé mzdy (tentokrát nikoli superhrubé, z té se platí "jen" daně), na sociální jde 8 a na zdravotní 4,5 procenta. Z hrubé mzdy 40 767 korun panu Novákovi zbude 30 365 korun čistého.

Pole F

V tomto poli mzdový program zálohuje údaje o slevách na dani, které slouží k jejich ročnímu zúčtování.

Pole G

Zde se opět dovíte, kolik vám po všech srážkách, daních a pojištěních přijde na účet.