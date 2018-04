Jak do zahraničí s programem Leonardo da Vinci

Samozřejmě že nemůže jít o detailní výčet všech problémů, které mohou po překročení hranice nastat, ale především o základní orientaci v zásadních podmínkách, které musí každý, kdo s Leonardem vycestuje do světa, splnit a respektovat. Text je členěn do dvou hlavních částí. Úvod je věnován obecným informacím týkajícím se všech zemí, které jsou v programu Leonardo zapojeny, a Švýcarska.

Druhá část obsahuje informace o jednotlivých zemích již podrobněji. V abecedním pořadí se zde lze seznámit s charakteristikou dané země, dozvědět se základní geografická i kulturní fakta, seznámit se se vstupními a pobytovými podmínkami pro turisty. Přehledně v orientační tabulce praxí jsou v publikaci vymezeny typy praktikantů a různé případy délky pobytu. Podle toho lze například zjistit, zda praktikant potřebuje na praxi do tří týdnů, do 90 dnů nebo do jednoho roku v té či oné zemi oficiální zvací dopis nebo jaké musí k dlouhodobému pobytu v cizí zemi jako ještě neplnoletý účastník praxe předložit doklady, popřípadě jaké poplatky a za co zaplatit.

Mezi doporučeními dále nechybí rady, jak si počínat v případě onemocnění, jak funguje v dané zemi zdravotní systém a na co má cizinec ­ praktikant ­ při poskytování zdravotní péče nárok a jak se tedy pojistit. Kromě toho u každé země je popsáno i to, co je pro ni typické nebo specifické, jaké tam bývá počasí, co lze dovážet a vyvážet apod. Základní informace doplňují důležité kontakty ­ na zastupitelský úřad, na Národní agenturu Leonardo da Vinci a jiné užitečné adresy, telefony nebo internetové kontakty. Publikaci s podporou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Evropské komise zpracovala Národní agentura programu Leonardo da Vinci.