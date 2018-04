Jsme opravdu národ šetřilů? Jak dobře nakoupit a neprohloupit

Zdražování, nejistota a strach z budoucnosti. To jsou všechno faktory, které nutí šetřit i lidi, kteří na to nedávno ani nepomysleli.

Podle pravidelného měření nákupního chování Incoma Shopping Monitor 2014 si čeští spotřebitelé zvykli na určitou úspornost a pragmatický styl nákupu. Uvědomili si, že omezení nákupu určitých kategorií kvalitu jejich života nesníží. Čím dál více také sílí tendence drobit nákupní koš, to znamená dělat více menších nákupů v různých typech prodejen.

"Lidé si zvykli vyhledávat i výrazně vyšší počty zboží a porovnávat více letáků obchodníků. Potvrzuje to, že Češi mají rostoucí zájem nakupovat výhodně a čekat na skutečně výhodné cenové nabídky obchodníků," říká Ondřej Hloupý z portálu AkčníCeny.cz. Ostatně mnozí již přišli na to, že se slevy na konkrétní zboží pravidelně opakují, takže s trochou plánování nakupovat za "plnou cenu" vlastně není nutné. Jak dobře nakoupit a přitom neprohloupit?

1. Slevy ano, ale s rozumem

Že jsme národem milujícím slevy, letáky a speciální akce, potvrzuje i průzkum Ery. Ovšem každá sleva nemusí být výhodná. Obchodníci totiž často neváhají použít všelijaké triky. Častým zvykem je umělé navýšení ceny před obdobím výprodejů nebo předražené zboží, které je i po slevě příliš drahé.

Nenechte se tedy zmást lákavě vypadající nabídkou, ale doopravdy se zamyslete nad hodnotou zboží, které chcete koupit. Pokud máte čas, udělejte si před návštěvou obchodních center vlastní představu o cenách zboží. K tomu mohou posloužit internetové srovnávače cen.

Co se týká slevových nabídek, Era zjistila, že slevové letáky preferuje téměř polovina lidí nad 56 let, v ostatních věkových kategoriích oslovují letáky zhruba 30 procent respondentů. Mužům vyhovují e-maily a ženy upřednostňují kuponové knížky či letáky.

Ušetřit pomáhají i věrnostní karty, které si cestu ke klientům našly poměrně rychle. "Více než 85 procent dotázaných využívá věrnostní karty, které jim u obchodníka přinášejí určité výhody. Průměrně jich lidé vlastní čtyři až sedm a převážně se jedná o karty potravinových řetězců. Nejčastěji věrnostní karty využívají manželské páry v aktivním věku," komentuje výsledky průzkumu Jan Doubek, ředitel klientské komunikace Ery.

Pokud se vám nechce tahat s sebou spoustu věrnostních kartiček (možná i proto si je nepořizujete) a máte chytrý mobil, můžete využít aplikaci Portmonka. Do telefonu si pak nahrajete více karet či stáhnete jednorázovou slevu a v obchodě vám pak pro uplatnění slevy bude stačit přiložit telefon. Nejsou zde sice úplně všichni poskytovatelé, ale jejich počet roste.

2. Nákupní seznam je základ

Jestli chcete nakupovat efektivně, nebuďte líní a udělejte si předem nákupní seznam. Je jedno, jestli dáte přednost klasickému papíru, nebo si potřebné věci poznamenáte třeba do telefonu či tabletu.

Průzkum Ery ukázal, že lidé na nákupních seznamech oceňují hlavně fakt, že na nic nezapomenou. Druhým a neméně důležitým plusem je, že ušetří čas strávený v obchodě. A pak také tím, že se drží položek na seznamu, zabrání pořízení zbytečností a tím vlastně také ušetří. K seznamu věcí můžete přidat i částku, kterou jste ochotni za danou věc utratit. Na konci měsíce budete spokojeni, že jste své peníze zbytečně nerozhazovali.

3. Najděte si svůj systém

I když to není pro reklamaci nezbytně nutné, je dobré si schovávat účtenky. Alespoň po nějaký čas, mnohdy totiž slouží zároveň jako záruční list. A navíc se pak podle nich dá lehce udělat domácí inventura. Nikdo si přece nemůže pamatovat úplně všechny útraty.

Kdo rozhoduje? Ženy stále častěji rozhodují o tom, jak moc a za co bude rodina utrácet. Utrácejí také více než muži, ačkoliv tady je třeba brát v úvahu, že například potraviny nebo hypotéku platí ženy za všechny rodinné příslušníky. Odhalil to průzkum Hypoteční banky, který zjišťoval, jak moc se posunuly role jednotlivých členů domácnosti.

Ženy jsou podle průzkumu pečlivější než muži, účtenky si nějakým způsobem eviduje téměř 65 procent žen (o 10 procent více než mužů). Téměř všichni dotázaní si ukládají účtenky od elektroniky, oděvů a vybavení do domácnosti, a naopak nejméně ty za jídlo, léky nebo drogerii. Třetina respondentů si účtenky také třídí, a vedou si tak přehled o zboží, za které nejčastěji utrácejí.

Jestli chcete ušetřit, určitě si veďte pravidelně přehled o svých výdajích. Chce to sice trochu disciplíny, ale určitě se to vyplatí. Útraty si můžete psát do sešitu nebo do počítače, stačí pak nějaký tabulkový procesor, který za vás vše spočítá. Některé banky (například Era či mBank) také nabízejí ve svém internetovém bankovnictví službu, která za vás automaticky roztřídí většinu výdajů do kategorií. "Uvidíte pak, kolik peněz jste v daném měsíci vynaložili za jídlo, za domácnost nebo třeba za dopravu," říká Jan Doubek z Ery. Lze tu také nastavit limit pro útratu a hlídat tak své výdaje ještě efektivněji.

4. Platba kartou, či za hotové? Podle toho, za co

Přemýšlíte, zda si před nákupem vybrat hotovost, nebo uhradit nákup kartou? Záleží na tom, kde a za co platíte. Nejlevnější a nejjednodušší možností je platba kartou, obzvlášť když máte tu bezkontaktní. Ušetříte za výběry z bankomatů, nemusíte mít u sebe hotovost a u platby do 500 korun navíc nemusíte zadávat ani PIN. Výhodou je, že kartu nemusíte dát z ruky a máte nad ní neustálou kontrolu.

Jak Češi spoří Dvě třetiny Čechů spoří každý měsíc.

Nejčastěji lidé odkládají každý měsíc stranou do 10 % příjmu.

Zhruba každý čtvrtý pravidelný střadatel uspoří do 20 % a každý desátý až do 30 % měsíčního výdělku.

Větší podíl dávají stranou jen necelá 4 %.

Zhruba pěti lidem ze sta zbudou volné finance jen jednou do roka. Zdroj: Cetelem

"Klienti, kteří využívají bezkontaktní kartu poprvé, někdy mívají obavy z náhodné platby bez jejich vědomí. Ta ale není možná, jelikož k provedení transakce je opravdu nutné kartu přiložit velice blízko ke čtecímu zařízení. Bezkontaktní platby jsou tedy bezpečné, rychlé a komfortní," vysvětluje Jan Doubek.

Bezkontaktní karty se rozšířily raketovou rychlostí, nabízejí je téměř všechny banky. Při výměně po ukončení platnosti karty vám banka bezkontaktní kartu nabídne automaticky, požádat o ni lze i před expirací. Může se však stát, že karta zrovna nebude "na skladě", jak nás nedávno informoval náš čtenář z Prahy, když chtěl novou bezkontaktní kartu od České spořitelny.

Dnes už můžete bezkontaktní kartou zaplatit i za drobnosti, terminály mají v trafikách, kavárnách, na parkovištích. Novinkou je možnost koupit si "bez peněz" kávu či občerstvení v automatech. "Spočítali jsme, že pravidelný konzument teplých nápojů z automatu u sebe za rok musí mít průměrně 22 kilogramů mincí. A navíc zdaleka ne každý má vždy po ruce právě ten správný počet mincí, aby si mohl koupit kávu," uvádí hlavní důvod zavedení bezkontaktního placení v automatech Daniel Novák, projektový manažer společnosti Delikomat.

Ne vždy se však karta vyplatí. Když totiž nemáte dost bankovek v peněžence, odejdete z obchodu s prázdnou, když však máte kartu, je nákup snazší a snáz se utrácejí i peníze. Samozřejmě pouze do nastaveného limitu na kartě či výše peněz na účtu.

Proto je dobrou radou pro ty, kteří si příliš nevěří, nepovolovat kontokorent u účtu, abyste nešli na svém účtu do minusu a také nastavit si nízké limity na jednotlivé druhy placení kartou. Když budete chtít koupit něco dražšího, vždy je možné limit zvýšit. A nastavení limitů je dobré i kvůli bezpečnosti. Kdyby vám někdo kartu ukradl (nebo opsal číslo pro platby na internetu), nebo jste ji ztratili, alespoň vám případný zloděj či nepoctivý nálezce účet příliš nevyluxuje.

A i když se kartou pohodlněji platí především na internetu, i tady je třeba velká opatrnost. Nakupujte takto (že zaplatíte předem) jen u ověřených obchodů. Na problémové e-shopy upozorňuje pravidelně spotřebitelské sdružení dTest, hodnocení obchodů najdete například na porovnávači cen Heuréka.