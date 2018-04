Jak dojít k bohatému důchodu i v případě úrazu

Paní Leoně je 38 let a je obchodní manažerkou jedné mezinárodní společnosti. Je vdaná, má 2 dcery ve věku 16 a 5 let. S příjmem 25 000 Kč čistého je hlavní živitelkou rodiny. Manžel paní Leony je také zaměstnán, nicméně do rodinného rozpočtu přispívá částkou 15 000 Kč čistého.

Obě dcery mají stavební spoření se státní dotací 25 %, na které pravidelně měsíčně odchází 1 500 Kč. Leona a její muž mají také stavební spoření zakládané v roce 2002, neposílají si tam však pravidelné úložky, využívají těchto stavebních spoření pro nepravidelné a mimořádné vklady.

Rodina bydlí ve vlastním bytě, na který je v současné době vázána hypotéka se splátkou ve výši 7 000 Kč měsíčně. Tato hypotéka bude v horizontu 3 měsíců úspěšně splacena a Leona si přeje za „uvolněné“ peníze zabezpečit zdraví celé rodiny a sobě samotné najít vhodné řešení pro vytvoření finanční rezervy pro důchodový věk.

Požadavky

Leona chce především vyřešit úrazové pojistky pro dcery. Její představa je taková, aby v případě, že se dcerám stane nějaký úraz, dostávaly za každý den, kdy budou úrazem „poškozeny“, určitou míru odškodnění z pojišťovny. Dále chce, aby byly v úrazové pojistce zahrnuty trvalé následky.

Jelikož Leona ani její manžel taktéž žádné pojištění nevlastní, rádi by pojistné smlouvy uzavřeli i sobě. Pro manžela má Leona představu pouze denního odškodného pro případ úrazu a trvalých následků bez pojistné ochrany pro případ smrti.

Náročnější je však Leona v případě vlastní úrazovky. Jelikož je hlavní živitelkou rodiny a dennodenně tráví čas v autě, chce zajistit děti pro případ, že by zemřela. Pojistnou ochranu pro případ smrti však nechce nastavovat v příliš vysoké míře, protože i v případě její smrti by manželův plat postačil na základní měsíční platby. Jejím požadavkem tedy je, aby se i v případě její smrti rodina nemusela finančně omezovat. Představa o pojistné částce v případě smrti je ve výši 500 000 Kč.

Jejím dalším kritériem byly denní dávky v případě nemoci, a to v takové míře, aby po dobu nemoci měla k dispozici (kromě manželova platu) finanční obnos, který „vykryje“ to nejdůležitější, což je podle paní Leony 9 000 Kč měsíčně.

V oblasti vytvoření finanční rezervy na důchod je Leona benevolentní, nemá žádné speciální požadavky, co se týká využití finančních institucí nebo instrumentů. Jediným a důležitým kritériem je to, že se po příchodu do důchodu nechce uskromňovat, přizpůsobovat se nižším příjmům a snižovat životní úroveň, na kterou je zvyklá.

Návrh řešení

a) úrazové pojistky

Máme několik variant, jak zajistit celé rodině úrazové pojistky. Pro dcery je nabíledni životní pojistka se spořením. Paní Leona však spořící účty pro dcery vyřešila stavebním spořením a požaduje proto samotné úrazovky. Má tedy možnost uzavřít úrazovku sobě, svému manželovi a současně připojit i úrazovky pro dcery. Ideální je pro tento účel vybrat takový produkt, do kterého můžeme zakomponovat všechny členy rodiny, a to s různými pojistnými ochranami.

Paní Leona si u tohoto produktu sjedná denní odškodné při úrazu a pracovní neschopnost na 300 Kč denně (bude tak splněn její požadavek 9 000 Kč za měsíc) a trvalé následky, její muž pak úrazové připojištění denního odškodného při úrazu na 100 Kč denně a taktéž trvalé následky.

Jelikož není manžel hlavním živitele rodiny, není potřeba pojištění běžné pracovní neschopnosti, v případě jeho nemoci by nevznikl tak velký finanční propad. Nakonec se do té samé smlouvy ještě zakomponují dětské úrazové pojistky pro obě dcery. Pro ně se nastaví maximální možné denní odškodné a maximální plnění pro případ trvalých následků, aby v případě úrazu dostaly co nejvyšší „bolestné“. Takto sestavená pojistka vyjde měsíčně na částku cca 1 000 Kč.

b) vytvoření finanční rezervy na důchod

Leona má jistý životní styl a standard, z kterého nechce příliš slevovat ani po odchodu do důchodu. Musíme si uvědomit smutný fakt, že starobní důchod ani v nejmenším nenahradí příjem, kterého dosahuje za aktivního života. Stát se o ni v důchodu nepostará, na děti spoléhat nelze, a tak musí převzít odpovědnost za svůj důchodový věk sama a již dnes.

Jejím jediným požadavkem je naspořit do důchodu takovou sumu, aby výrazně nepocítila propad příjmů při přechodu ze zaměstnání do penze.

Rady a tipy · Nepodceňujme hodnotu úrazových a rizikových pojištění. Slouží k tomu, aby nám finančně ulehčily životní situaci, když nám zdraví neslouží.



· Platí zlaté pravidlo, že v úrazových pojistkách platíme za to, co nechceme, aby se nám stalo.



· Pokud je to možné, zařiďme úrazové pojištění více lidem v jedné smlouvě, ušetříme tím peníze za poplatky a vedení smlouvy.



· Plánujme dopředu, pokud se chceme mít v důchodovém věku dobře, je dobré to začít řešit již dnes.



· Neuchylujme se zbytečně k tradičním variantám spoření, když máme k dispozici i varianty jiné, a mnohdy efektivnější.



· Nechme si vždy veškeré finanční programy „ušít na míru“ a nechme si je přizpůsobovat v závislosti na životních změnách.

Leonin hrubý měsíční příjem činí 35 000 Kč, tedy 25 000 Kč čistého. Leoně je 38 let a předpokládá, že do penze odejde v 65 letech. Zároveň si chce penzijního věku trochu užít, a tak počítá s tím, že by jí úspory měly vydržet minimálně na 15 let.

Když vezmeme v úvahu výši Leonina přibližného budoucího důchodu, její věk a dobu, kterou by ráda v penzi strávila, zjistíme, že jí do vyrovnání propadu příjmů v důchodu chybí celkem cca 2 200 000 Kč. Existuje několik způsobů, jak tuto částku naspořit. Je možné využít penzijního připojištění se státním příspěvkem, životního pojištění s daňovými odpočty, podílových listů, které jsou zproštěny od zdanění zisku apod. Každá varianta má své jedinečné plusy, ale také své nedostatky. Jednu vlastnost však mají tyto instrumenty společnou, předpokládá se u nich pravidelné spoření do cílové doby, v našem případě do odchodu do důchodu, tedy do 65 let.

Pojďme se podívat na jedno speciální řešení, kde by Leona potřebné 2 200 000 Kč naspořila, nicméně pravidelné úložky by nemusela platit do 65 let, ale posílala by si je jenom po dobu 10 let.

Toto je možné s využitím tzv. efektu samofinancování. Leona si bude po dobu 10 let posílat peníze na dva své účty, jedním z nich bude investiční životní pojištění, ve kterém navíc je vhodné zahrnout i pojistnou ochranu pro případ smrti z jakýchkoliv příčin (tento parametr zde často vyjde levněji, než na samostatné rizikové pojistce) a druhým účtem budou vybrané podílové listy.

Poté, co bude Leona 10 let spořit na investiční životní pojištění 3 200 Kč měsíčně a do podílového fondu 2 100 Kč měsíčně, vytvoří se na účtu podílových listů natolik velká finanční rezerva, že bude tento účet po zbylou dobu, tedy po 17 let, samofinancovat investiční životní pojištění a z Leoniny kapsy již nepůjde měsíčně ani koruna.

K dispozici jsme měli 7 000 Kč: 1 000 Kč nás stála úrazovka, 2 100 Kč úložka do podílových listů a 3 200 Kč úložka na investiční životní pojištění. Sečteno a podtrženo, 6 300 Kč. Limit jsme dodrželi, požadavky splnili a navíc ještě ušetřili 17 let spoření.