Jak dosáhnout na bydlení?

Vstupní údaje

Petr Dostál právě ukončil studium na vysoké škole, a jelikož se mu nabídla pracovní příležitost v Pardubickém kraji, místě jeho narození, rozhodl se tuto nabídku přijmout. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí byla jeho nevyřešená bytová otázka. Petr studoval 5 let v Praze, kde byl také po celou dobu studia ubytován na koleji, a problematiku bydlení neřešil. Po ukončení studií se domluvil se svou maminkou, že se přestěhuje nazpátek domů, začne pracovat a bytovou otázku v horizontu 5 let vyřeší.

Petr, kterému je 25let, využívá programu stavebního spoření, které založil na konci roku 2003 s cílovou částkou 300 000 Kč. Na svém stavebním spoření využívá 25% dotaci od státu. Jelikož si za dob studia nevydělával, bylo stavební spoření placeno maminkou, která na něj pravidelně ukládala 1 500 Kč měsíčně. Jiné finanční produkty Petr nemá. Jeho maminka Eva letos dosáhne 55 let věku, je rozvedená a při výdělku 13 000 Kč čistého jí nezbyly peníze na žádné vlastní finanční programy. Jediným spořícím nástrojem v rodině je tedy ono stavební spoření, plus 90 000 Kč, které má maminka uloženy v bance. Tyto peníze pro syna v průběhu let naspořila a hodlá mu jimi pomoci při řešení bydlení.

Petrovy požadavky

Petr si chce do cca 5 let zajistit vlastní bydlení. Již se informoval, v jaké výši se pohybují ceny bytů v jeho okolí a ví, že bude za 5 let potřebovat částku cca 1 500 000 Kč. K získání této částky hodlá použít stavební spoření, oněch 90 000 Kč, které pro něj maminka naspořila, a jelikož získal zaměstnání, může měsíčně uvolnit 2 500 Kč z výplaty.

S maminkou se domluvili, že stavební spoření si již bude platit sám, zbývá nám tedy volných 1 000 Kč z výplaty. Petrovou podmínkou zároveň bylo, že se v současné době nechce vázat ani k vysokým měsíčním úložkám ani k žádnému programu, kde se platí vysoký vstupní poplatek. V zaměstnání je stále ve zkušební době, chce mít tedy jistotu, že splátky zvládne.

Přesto předpokládá, že si své zaměstnání udrží a že se jeho příjmy budou postupně zvyšovat na jím očekávaných 19 000 Kč čistého měsíčně.

PODNIKÁTE A HLEDÁTE INFO

pro vaše finance? Navštivte podnikani.idnes.cz

Návrh řešení

Pojďme pro Petra najít takovou variantu, kde využijeme veškerých prostředků, které máme k dispozici. Stavební spoření s cílovou částkou 300 000 Kč, 90 000 Kč v bance a 1 000 Kč měsíčně, které je Petr ochoten „obětovat“.

Investiční životní pojištění

Petr nevyužívá žádné životní pojištění. Pro naše účely si Petr otevře investiční životní pojištění, které dokáže fungovat v kombinaci s hypotečním úvěrem. Jak toto spojení funguje? Banka se zavazuje, že při sjednávání hypotečního úvěru bude na Petrovu žádost akceptovat jeho IŽP jako zajišťovací instrument a zdroj pro splacení úvěru, pokud požadovaná výše úvěru bude ve výši max. 80 % ze zaplaceného pojistného na IŽP minimálně za dobu splatnosti úvěru (předpokládaná doba splatnosti hypotečního úvěru je 20 let).

Petr v současné době neví, kdy a v jaké výši uzavře hypoteční úvěr. Zvolí proto pouze IŽP s pojistným 12 000 Kč ročně, aby mohl nyní alespoň optimálně využívat daňových výhod, přičemž pojistná doba musí být stanovena na 35 let.

V momentě, kdy zažádá o hypoteční úvěr, navýší i pojistné tak, aby splnil podmínku pro poskytnutí úvěru maximálně do výše 80 % ze zaplaceného pojistného za dobu splatnosti úvěru, na pojistném tedy musí mít na konci doby splatnosti úvěru zaplaceno 1 500 000 Kč. Petr si tedy bude po dobu 5 let spořit na IŽP 1 000 Kč měsíčně, zaplatí tak celkem 60 000 Kč. V okamžiku žádosti musí zvýšit měsíční úložku na IŽP na 6 000 Kč 000 Kč měsíčně po dobu 20 let je 1 440 000 Kč. K tomu přičteme 60 000 Kč vložených v prvních 5 letech trvání pojištění a dohromady je to 1 500 000 Kč, což odpovídá možnosti získání hypotečního úvěru ve výši 1 200 000 Kč.)

Petr má 1 200 000 Kč „z krku“ a teď zbývá „najít“ zbylých 300 000 Kč, pojďme využít zbylých instrumentů, které máme.

Penzijní připojištění

90 000 Kč v bance můžeme zajímavě otočit na penzijním fondu. Mamince Evě je již 55 let a penzijní fondy mají podmínku, že pro využití státních příspěvků a daňových úlev musí být placeny minimálně 5 let (60 měsíců) a zároveň do věku minimálně 60 let.

„Využijeme“ maminku, otevřeme jí penzijní připojištění, kam jednorázově vložíme našich 90 000 Kč, které rozpočítáme na dobu 60 měsíců. Vychází nám měsíční úložka 1 500 Kč, na kterou maminka získá státní příspěvek ve výši 150 Kč měsíčně a nárok na plný daňový odpočet. Navíc se po celou dobu těchto 90 000 Kč zhodnocuje průměrně 3,5 %, což je lepší „kup“ než banka.

Sečteno a podtrženo, za 5 let nám tyto peníze na penzijním připojištění vydělají celkem 9 000 Kč na státní dotaci, okolo 20 000 Kč na úrocích, a jelikož Eva stále pracuje, tak i hezký „přivýdělek“ na daňových odpočtech. Po 5 letech budeme mít tedy k dispozici cca 119 000 Kč.

Stavební spoření

A co se stavebním spořením? Vázací doba stavebního spoření (doba, po kterou Petr nesmí s penězi disponovat, aby si zachoval nárok na státní podporu) skončí po 5 letech od založení, tedy v roce 2008. Jelikož na stavební spoření pravidelně ukládá 1 500 Kč měsíčně, státní podpora za rok činí 4 500 Kč a k tomu získává úroky - opět sečteno a podtrženo, v roce 2008 bude mít Petr na stavebním spoření cca 125 000 Kč. Petr ale peníze potřebuje až v roce 2011, bude tedy další 3 roky pravidelně vkládat peníze na své stavební spoření (cílová částka mu to umožňuje) a státní dotace běží i nadále.

V roce 2011 maminka vybere penzijní připojištění a z těchto peněz vloží na počátku roku 2012 rovných 18 000 Kč na synovo stavební spoření. Syn tak získá nárok na státní dotaci ve výši 4 500 Kč i za rok 2012 a může tak své stavební spoření ihned vypovědět. Celková suma na stavební spoření bude činit okolo 230 000 Kč. Když tyto peníze spojíme s penězi z penzijního připojištění, máme potřebných 300 000 Kč, které nám chybí na vytoužený byt.

Závěr

Tato varianta je pro Petra i Evu přijatelná. Petr může být potěšen, že se v současné době nemusí zavazovat k vysokému placení. Stejně tak ocenil, že pokud by o hypoteční úvěr nakonec z jakéhokoli důvodu nežádal, nezaplatil zbytečně žádné vstupní poplatky (např. za navýšení cílové částky) a může v programu investičního životního pojištění nadále pokračovat. Zůstane mu daňově optimální program, z něhož může využít peníze například pro děti na studia nebo pro zabezpečení svého důchodového věku.

Rady a tipy



· Navrhované řešení není jediné možné, existuje více možností.

· Jestliže máte v budoucnosti určité cíle, začněte se jimi zabývat již nyní. Finanční plánování s dostatečným předstihem umožňuje uspořit dostatek peněz.

· Nebojte se využít veškerých prostředků, které máte k dispozici.

· Nechte si vždy otevřené dveře i pro ostatní varianty. Finanční plán by měl být pokud možno flexibilní.

· „Otáčejte“ peníze, jsou k tomu stvořeny