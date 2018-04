Jak dosáhnout na nové bydlení bez rizika

Helena (21) a její partner Jiří (23) bydlí v pronajatém jednopokojovém bytě v krajském městě za velmi výhodných podmínek, a to za 5 000 Kč měsíčně včetně inkasa. Helena pracuje jako administrativní pracovnice ve státním sektoru s měsíčním příjmem 13 000 Kč. Jiří pracuje jako dělník v soukromé firmě a jeho měsíční příjem činí 15 000 Kč. Helena se věnuje kynologii a Jiří chodí pravidelně do posilovny.



V době, kdy se stěhovali do pronajatého bytu, potřebovali si koupit základní vybavení – koberce, postel, ledničku apod. Jelikož neměli vlastní finanční prostředky, využili nabídky banky a jejího spotřebitelského úvěru. Tento úvěr byl tak lákavý, a na první pohled výhodný, že si Helena s Jiřím pořídili další úvěr a koupili starší auto. Po dvou letech splácení je zůstatek dluhu stále ještě 158 000 Kč a měsíční splátka 6 000 Kč.



Každý má svůj osobní účet, jehož součástí je kontokorent ve výši 40 000 Kč a je stále k dispozici. Oba využívají stavební spoření sjednané před rokem s cílovou částkou 100 000 Kč a měsíční úložkou 500 Kč.



Až dosud bylo s bydlením vše v pořádku, ale majitelce bytu dorostly vlastní děti, a proto potřebuje byt uvolnit (v pronajatém bytě musíme s touto situací dříve či později počítat).



Požadavek

Koupit si vlastní byt v hodnotě cca 1,5 milionu korun.



Rekapitulace měsíčních příjmů a výdajů

Příjmy: 28 000 Kč

Nájemné vč. inkasa: 5 000 Kč

Půjčky: 6 000 Kč

Stavební spoření: 1 000 Kč

Koníčky: 1 500 Kč



Naše doporučení

Situace Heleny a Jiřího je o to složitější, že nemají žádnou finanční hotovost k dispozici a nelze počítat ani s pomocí rodičů.



Rady a tipy · Snažte se spořit např. přes stavební spoření, abyste mohli část hypotéky umořit předčasně. Sníží se tím celkové zatížení při splácení úvěru.



· Než podepíšete smlouvu, promyslete si, co vše vám může život přinést, zvažte všechna rizika. Je to „běh na dlouhou trať“ a podle toho se musíme rozhodovat. Neuvážená rozhodnutí budete těžko napravovat. · Využijte služeb dobrého finančního poradce. Nespoléhejte se na svůj úsudek při „obíhání“ bank. Všechny budou „nejlepší“. Ale i když využijete služeb finančního poradce, dejte na svůj rozum. 1. Měli by začít snížením vysokých splátek spotřebitelských úvěrů

Při refinancování půjčky jedním úvěrem ve výši 160 000 Kč by splátka činila cca 3 000 Kč měsíčně, což je polovina nynějšího zatížení. Toto snížení splátky je velmi důležité z důvodu dosažení bonity (schopnosti splácení) pro získání úvěru na financování koupě bytu.



2. Financování bydlení pomocí hypotečního úvěru

Z důvodu nízkých příjmů je nutné žádat hypoteční úvěr na dobu 30 let, aby bylo možné splácet co nejnižší měsíční částku. Výše hypotečního úvěru musí být na 100 % kupní ceny nemovitosti, a pokud to bude možné, je potřeba „rozpustit“ uzavírací poplatek do splátek. Při dnešních úrokových sazbách se bude splátka úvěru pohybovat kolem 7 500 Kč měsíčně.



3. Dalším nezbytným nákladem bude pojištění nemovitosti

Pojistné plnění bude muset být vinkulováno (tzn., bude přednostně vyplaceno) ve prospěch banky, která poskytne hypoteční úvěr. Toto pojistné bude činit cca 100 Kč měsíčně.



4. Jelikož bude čerpán úvěr, doporučujeme uzavřít minimálně hlavnímu žadateli životní pojištění alespoň pro případ smrti

U tohoto pojištění se bude splátka pohybovat kolem 300 Kč měsíčně.

(Pozn.: vzhledem k tomu, že příjmy Heleny a Jiřího jsou zhruba v poměru 45:55 %, stálo by za úvahu i uzavření tohoto pojištění pro každého samostatně a celkovou pojistnou částku pro krytí úvěru rozdělit zhruba ve stejném poměru. Kdyby totiž bylo uzavřeno jen pojištění pro případ smrti Jiřího a došlo by ke smrti Heleny, a tudíž i ztrátě jejího příjmu, Jiřímu by se situace se splácením velmi zkomplikovala.)



5. Nesmíme také zapomenout na pravidelné platby související s vlastnictvím a provozem nemovitosti, jako je např. fond oprav, inkaso apod. Tuto částku můžeme odhadnout na cca 3 000 Kč měsíčně.



Jak je vidět z jednotlivých položek, měsíční zatížení partnerů při čerpání hypotečního úvěru bude činit cca 14 000 Kč, což je polovina jejich měsíčních příjmů a to nepočítáme náklady na koníčky.

Závěr

Z obecného hlediska je tedy vše v pořádku. Jak vychází z propočtů, Helena s Jiří mají možnost snížit si splátku spotřebitelských úvěrů, a tím dosáhnout dostatečné bonity k tomu, aby spláceli hypoteční úvěr. Jiří bude zabezpečen z hlediska nenadálé události a i nemovitost budou mít pojištěnou. Na koníčky by taky něco mohlo zůstat.



Ale pozor! Helena i Jiří jsou mladí lidé, mladý pár, který má ještě vše před sebou. Co se stane v případě, že budou mít dítě a příjem Heleny se sníží? Budou mít na splácení úvěru? To asi ano, ale co dál?



Doporučujeme, aby se ještě nad svým záměrem důkladněji zamysleli. Určité možnosti vylepšení řešení zde jsou. Např. tzv. novomanželská hypotéka, která je sice celkově finančně náročnější, ale v prvních letech je měsíční splátka nižší než u klasické hypotéky. Tento typ hypotéky má své specifické podmínky:

poskytuje se manželům, jestliže alespoň jeden z nich v roce podání žádosti dosáhne maximálně 36. roku věku (včetně)

samostatným osobám, které v roce podání žádosti dosáhnou maximálně 36. roku věku (včetně), a pokud trvale pečují nejméně o jedno nezletilé dítě

Další možností je poohlédnout se po levnějším bydlení a nebo přistoupit na výše uvedenou hypotéku.