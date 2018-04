Taktické kroky, jak zvýšit svou cenu ve firmě a vylepšit si plat

Přidání se sice můžete dočkat i bez toho, abyste si o něj řekli. V uplynulých dvou letech to podle průzkumu zažilo téměř 40 procent pracovníků. Potíž ale je, že více než polovina z nich pocítila zklamání, protože jim zaměstnavatel přidal méně, než by si přáli. Být aktivní se proto vyplatí.

Šéfové, kteří rozhodují o tom, komu přidat a komu ne, se musejí dozvědět, jakou máte pro firmu cenu a jak jste pro ni důležití. Umí si pak spočítat, kolik času, peněz i energie bude stát, když se rozhodnete odejít a na vaše místo budou muset získat a zapracovat někoho nového.

Co odhalil průzkum 52 procent Čechů si stěžuje, že nemá férovou mzdu či plat. Nejvíce nespokojenců pracuje v oboru věda, výzkum a školství.



Pouze třetina Čechů dokáže sebrat kuráž a říci si o zvýšení platu.



Pokud by měli Češi určit, o kolik by si zvedli plat, aby byl spravedlivý, většina by se přihlásila o tři až pět tisíc korun. Zdroj: Průzkum STEM/MARK pro Home Credit 2015

Zahoďte proto falešnou skromnost. Pokud máte dobré výsledky, dávejte průběžně najevo, co vše pro firmu děláte a jak přispíváte k jejímu růstu. A to před šéfy i kolegy. Zvýšíte si tím svou cenu a vytvoříte lepší prostor pro úspěšné vyjednávání o platu. Pozor ale na to, abyste své pracovní výkony nezveličovali. Mohli byste tím popudit okolí a získat pověst, že svou práci jen předstíráte.

Na vyjednávání o zvýšení platu se připravte

Při vyjednávání o zvýšení platu musíte působit sebejistě a přesvědčivě. Nenechejte proto nic náhodě, na schůzku se předem připravte a dobře ji načasujte. „Připravte si výčet své dosavadní práce a další přesvědčivé argumenty pro zvýšení platu. Jednejte ale opatrně. Pokud žádáte o zvýšení platu bez domluvené schůzky, rozhovor vám může uškodit i přesto, že máte pocit, že jednání proběhlo konstruktivně,“ radí Ladislav Kučera, výkonný ředitel společnosti Hays Czech Republic.

K úspěšnému vyjednávání vás může dovést šest taktických kroků. Určitě nic nezkazíte, když je vyzkoušíte. Pokud vám šéf přesto nepřidá, dáte mu najevo, že se umíte ozvat, vybočit z průměru a nestát v koutě. Zvýšíte tím svou cenu ve firmě.

Šest taktických kroků k vyjednávání o zvýšení platu:

1. Proč si zasloužím zvýšit plat

Popřemýšlejte nejprve o tom, jaký přínos máte pro firmu a co všechno jste pro firmu udělali od posledního navýšení platu. „Buďte konkrétní, argumenty, že rostou životní náklady a pracujete dobře, nestačí,“ říká Ladislav Kučera. Vzpomeňte si na konkrétní příklady, do jaké míry pracujete samostatně, podnikavě, kdy na sebe berete odpovědnost a přicházíte s vlastními nápady. Zkrátka, připravte si pádné argumenty a přehled svých nejdůležitějších pracovních výkonů i přínosů pro firmu.

2. Jaká je má cena na trhu práce

„Zjistěte si, jaký plat mají podobně kvalifikovaní zaměstnanci. Pomoci mohou platové průzkumy na internetu,“ doporučuje Kučera. Porovnat svůj plat můžete například na webu platy.cz, nebo v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV), který zveřejňuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Jestliže zjistíte, že cena práce ve vašem oboru na srovnatelné pozici se pohybuje v určitém rozpětí, neorientujte se podle dolní hranice, ale té horní. Kdo hledí dolů, nemá velké sebevědomí a s žádostí o přidání zpravidla neuspěje.

3. Jak načasovat termín schůzky

Naplánujte si vhodnou dobu, kdy požádáte šéfa o schůzku. „Říká se, že pondělky ráno a pátky odpoledne nejsou ideální pro jednání tohoto druhu. Také není dobré téma začínat, pokud šéf nebo společnost řeší nějaké vážné problémy. Ideální je probrat plat při pravidelném hodnocení vaší práce,“ poznamenává Kučera. Pokud taková pravidelná hodnocení ve firmě nemáte, navrhněte termín sami. Jestliže šéf v dohodnutém termínu nebude mít dobrou náladu, zkuste schůzku pod nějakou záminkou raději posunout, aby do jednání nezasáhly jeho emoce.

4. Připravte se na kompromis

Na jednání s šéfem o kolik chcete přidat, si pro sebe stanovte tři cíle – minimální přidání, maximální přidání a alternativní řešení. Nahlas sdělte šéfovi maximální částku, kterou chcete dosáhnout. Vytvoříte si tak prostor pro vyjednávání. Jestliže se dostanete do slepé uličky a šéf bude tvrdit, že ještě není doba, kdy by firma měla přidávat, navrhněte alternativní možnost. Třeba takovou, že byste přivítali příspěvek firmy na další vzdělávání a rozvoj své kvalifikace.

5. Pozor na vlastní emoce

Při jednání se chovejte zdvořile, buďte věcí, ale nenechte se zastrašit. Svůj maximální požadavek odůvodněte a v první fázi vyjednávání si za ním stůjte. Nadřízený však nikdy nesmí mít pocit, že ho vydíráte. I v případě, že máte pocit, že jste museli slevit, udržte své emoce na uzdě a myslete na to, že je to vlastně obchodní jednání. „Není dobré vyhrožovat odchodem z firmy či zmiňovat osobní potřeby zvýšení platu. To vašeho šéfa může vést k pochybám, zda jste pro firmu perspektivní z dlouhodobého hlediska,“ radí Kučera.

6. Výsledek schůzky shrňte

Výsledek jednání nemusíte akceptovat ihned, máte právo požádat šéfa, aby vám dal určitý čas na promyšlenou. Po schůzce se také vyplatí shrnout výsledky jednání do e-mailu, aby nedošlo k nedorozumění. Nikdy se ale nechlubte svým kolegům, že takové jednání proběhlo. Mohli byste si tím způsobit potíže a zkomplikovat život sobě i samotnému šéfovi.

