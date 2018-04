Jak dosáhnout v zahraničí svého? Přizpůsobte se

Znalost společenského vystupování není důležitá jenom v pracovních a osobních vztazích, ale také na služebních nebo soukromých zahraničních cestách. Protože dnes cestujeme nejen často, ale také do různých exotických zemí, je dobré znát místní zvyky a mentalitu těchto národů. Na trhu existuje nepřeberné množství například průvodcovských knih, které nám pomohou nahlédnout a seznámit se s kulturami zemí světa.

Tím, že budeme tyto zvyklosti dodržovat, dáváme najevo nejen naši kulturní vyspělost, ale také jak si vážíme svého hostitele. My Češi někdy zbytečně působíme křečovitě, jako bychom si nebyli jisti sami sebou. Proto, abychom se v jiných zemích cítili příjemně, je dobré být otevřený, přátelský a přirozený. Samozřejmě vše do určité míry. Proto dbejme na to, abychom dokázali najít ty správné hranice.

Kolik jazyků znáš...

Abychom mohli tyto zahraniční cesty absolvovat s úspěchem, je bezpodmínečně nutná znalost cizích jazyků. Díky ní máme možnost vystupovat jako rovnocenní obchodní partneři, profesionálové a nemůžeme se nechat oklamat nebo získávat jen částečné informace. Také během různých společenských setkání můžeme plynule konverzovat a navozovat další vztahy, důležité pro naše obchodní záměry.



Nejčastěji se setkáváme s jiným druhem pozdravu, než je podání ruky, tedy obětím, úklonem, sepnutýma rukama. Také osobní zóny jsou odlišné. Pro Evropana je větší vzdálenost mezi partnery při pozdravu, ale i konverzaci na rozdíl od arabského nebo asijského světa naprostou samozřejmostí.



Pro nás je důležité respektovat a dodržovat jejich rituály. Naše pravidla společenského vystupování jsou dána různými tradicemi. V asijských nebo islámských zemích vychází z tamních náboženství. To, co je u nás povoleno - například kratší sukně a výstřihy, je jinde naprosto nemyslitelné a nezdvořilé.



Velmi mnoho o nás vypovídá, jak jsme oblečeni, v jakém hotelu a v jaké místní čtvrti jsme ubytováni. Tedy nejen svým chováním reprezentujeme sebe, firmu nebo náš stát.

Jiný kraj, jiný mrav

Měli bychom vědět, jaký druh oblečení, doplňků, parfému či šperků zvolit pro určitou společenskou nebo pracovní příležitost. Může se stát, že budeme pozváni na prestižní slavnost, koncert, do divadla, proto nesmíme zapomenout ani na kvalitní večerní oblek vhodný pro určitou příležitost. Měli bych zjistit, jakým dopravním prostředkem se dostavit na schůzku nebo slavnostní večerní setkání nebo zda je vhodné přinést manželce hostitele dárek (většinou přinášíme sklo, květiny nebo knihu o naší zemi, městě). Důležitá je také znalost silničního provozu v zemi, kam se chystáme. Měli bychom mít zjištěno, jaké a kde se dává spropitné, kdy platit hotově nebo naopak pouze kreditní kartou.

Na jakékoliv setkání se snažme přijít včas, maximálně s patnáctiminutovým zpožděním. Nemůžeme-li se z jakéhokoliv důvodu dostavit, je nutné se hostiteli včas omluvit. Naše konverzace by měla být příjemná, měli bychom více naslouchat a ptát se, než se rozhovořit sami o sobě. Pokud se nám nebo někomu z přítomných stane jakékoliv faux-paux, snažíme se jej nekomentovat a zbytečně na něj neupozorňovat. Nikdy bychom neměli zapomenout svého hostitele opětovně pozvat.

Pokud se týká stolování, sami sebe bychom ochuzovali o další zkušenosti, pokud bychom odmítali jejich národní jídla. V případě, že jej opravdu nemůžeme konzumovat, je slušné talíř bez řečí nebo s nenápadnou omluvou vrátit nebo od sebe odsunout. Při pití místních alkoholických nápojů bychom měli být obezřetní nejen proto, abychom se neopili, ale také proto, že nevíme, jak na ně bude naše tělo reagovat.

Abychom docílili nejen osobních, ale i pracovních úspěchů, snažme se být milí, přátelští, diplomatičtí, přizpůsobivý, usměvavý, vstřícní, tolerantní a otevření nejen jiným názorům, ale i kulturám.