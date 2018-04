Jak dosáhnout větší provizi na několik způsobů, aneb co agenti říkají a co si při tom myslí

Situace: Životní pojistka pro mladého, svobodného a bohatého klienta, který by rád někde pravidelně ukládal větší sumu peněz ze své vysoké výplaty

Agent říká: S Vašimi příjmy se rozhodně zabezpečte na částku vyšší než 500 000 Kč, doporučoval bych 1 000 000 až 2 000 000 Kč. Až se oženíte, budete mít dostatečné zajištění a v šedesáti pěknou sumičku na penzi.

Agent si myslí: Přece se u tak bohatého kořena nespokojím se sedmi tisíci korun provize, když jej můžu stáhnout o dvacet nebo třicet. (Efektivní zhodnocení prostředků na penzi u takto vysoké pojistné částky bude v poměru k vloženým prostředkům velmi mizivé - pozn. redakce)

Situace: Stavební spoření u klienta, který je rozhodnutý pouze spořit

Agent říká: Cílovou částku bych doporučoval nejméně 300 000 Kč. Nemůžete přece vyloučit, že si budete brát úvěr.

Agent si myslí: Co bych tomu důvěřivci sděloval, že cílovou částku by mohl později navýšit, když se moje provize počítá právě z její hodnoty ve smlouvě sjednané.

Situace: Klient chce pravidelně ukládat 3 000 Kč a zajímá se o otevřené podílové fondy

Agent říká: Co říkáte, že jste slyšel o výhodnosti investování do podílových fondů? To je přece příliš riskantní. Kapitálová životní pojistka Vám poskytne větší bezpečí a mnohem komplexnější zajištění. Buďte si jistý, že pro Vaše 3 000 Kč měsíčně sestavíme pěknou smlouvičku.

Agent si myslí: Investování do nějakých fondů je pro mě zaprvé španělská vesnice a provize z kapitálového životního pojištění je nesrovnatelně vyšší. (např. z investování do fondů peněžního trhu, nebo některých dluhopisových fondů může být i nulová – pozn. redakce).

Situace: Klient, kterému do důchodu zbývá 35 let, chce spořit 1 500 Kč a nemá žádný finanční produkt se setkává s agentem penzijního fondu.

Agent říká: Chcete spořit 1 500 Kč měsíčně? Ideálním řešením bude využití penzijního připojištění. Do 500 Kč Vám stát přispěje příspěvkem 150 Kč a dalších 1000 Kč měsíčně, tedy 12 000 Kč si můžete odečíst z daňového základu.

Agent si myslí: Pěkných 3 500 Kč provize (agenti penzijního připojištění běžně inkasují 200 – 250 % měsíční úložky – pozn. redakce). Co bych tak asi tomu ťulpasovi poradil, když jediné co prodávám je náš ctihodný penzijní fond Solidní jistota (např. stavební spoření by bylo pro klienta mnohem výhodnější – pozn. redakce).