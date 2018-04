Jak dostat peníze přes hranice?

Mnoho studentů vyjíždí na léto za prací do zahraničí a kromě zlepšení svých jazykových schopností si od cestování slibují i zajímavé přivýdělky. Výplatním dnem však starost o peníze nekončí – je totiž ještě třeba přepravit peníze domů.

Nejjednodušším způsobem by samozřejmě bylo to, že student strčí peníze do kapsy a kromě strachu, že ho někdo o peníze okrade, nemá s transportem žádné další starosti. Každý z nás ovšem shledá tento způsob převodu peněz velmi lehkovážným a bude se zajímat o další možnost. Mezi nejběžnější patří bankovní převod nebo využití šeku. Pro dokumentaci toho, který z daných způsobů je výhodnější, vyšleme hypotetického studenta například do USA.

Převod z běžného účtu

Na rozdíl od tuzemské praxe není v USA zvykem, aby společnost posílala svým zaměstnancům mzdu přímo na jejich běžný bankovní účet. Každý zaměstnanec dostane místo toho výplatní šek, se kterým jde až poté do banky a ta mu ho proplatí buď v hotovosti nebo mu peníze převede na tzv. checking account, což je pro Američana obdoba českého běžného účtu. Tento účet je v drtivé většině případů zřizován i veden zdarma (v ostatních případech se poplatek za vedení pohybuje v částce do 10 USD za měsíc) a tak je prvním nákladem našeho studenta u americké banky poplatek za převod peněz do zahraničí. Druhým nákladem je potom poplatek za příchozí platbu ze zahraničí, který si účtuje česká banka. Poplatky za převod jsou konstruovány jako určité procento z převáděné částky. Pokud tedy budeme uvažovat převod 1 000 USD při kurzu 1 USD = 38 Kč, budou poplatky následující:

Banka Název účtu Cena převodu v Kč Citibank EZ Checking 1 520,- Columbia Bank Columbia Bank 950,-

Banka Poplatek za příchozí platbu ze zahraničí 1.000 USD Komerční banka 380 Kč ČSOB 380 Kč Česká spořitelna 380 Kč Bank Austria Creditanstalt 500 Kč

Tento způsob převodu peněz lze označit za bezrizikový a velkou výhodou je v porovnání s inkasem šeků rychlost celé transakce, která nezabere déle než jeden týden. Alternativou k těmto převodům jsou nabídky některých specializovaných organizací (např. Money Mart), které provedou převod bez nutnosti založení jakéhokoli účtu. Zde se však cena převodu může vyšplhat i na 5 % z objemu převáděných prostředků. V našem případě by tedy student zaplatil za převod jednoho tisíce dolarů 1 900 Kč.

Využití šeků

Pokud se student rozhodne převést výplatní šeky do ČR a zde si je nechá vyinkasovat svou bankou, měl by si dát pozor na dvě věci. Za prvé, většina výplatních šeků má z bezpečnostních důvodů omezenou platnost. Zmeškáním lhůty k předložení šeku k výplatě samozřejmě hypotetický student o své peníze nepřichází, ale tato situace mu do značné míry zkomplikuje život – zkuste si představit, že mezi Vámi a Vaším minulým zaměstnavatelem bude ve chvíli proplácení šeku několik tisíc kilometrů oceánu. Druhou věcí, na kterou si musí dát hypotetický student pozor, je opět riziko krádeže. I zde se ovšem dá v nejhorším případě kontaktovat výstavce šeku, který zamezí proplacení šeku a vystaví nový. Cena inkasa šeku závisí na typu šeku. Pokud se jedná o šek zaručený, bývá šek proplacen okamžitě a u některých bank bez poplatků. V opačném případě přijme banka šek k nezávaznému inkasu, což znamená v praxi následující postup. Česká banka zašle šek americké bance a až pokud tato banka šek proplatí, proplatí i česká banka šek svému klientovi. Takový postup může trvat u většiny bank až 6 týdnů a týká se drtivé většiny šeků, které si studenti z USA přivezou. Poplatky, které si účtují české banky za nezávazné inkaso šeku, naleznete v následující tabulce:

Banka Poplatek za nezávazné inkaso šeku připsané na účet u dané banky Komerční banka 380 Kč ČSOB 380 Kč Česká spořitelna 380 Kč Bank Austria Creditanstalt 300 Kč

Výhodnější je tedy v každém případě bezhotovostní převod, který dává jistotu bezpečného transportu za srovnatelnou cenu s ostatními instrumenty. Další podstatnou výhodou je rychlost převodu. Důležitý je také fakt, že americká banka neúčtuje svým klientům za proplacení šeku žádné poplatky. Pokud si totiž necháte šek proplatit například ve výše zmiňovaném Money Martu, zaplatíte jen za vyplacení hotovosti až 3 procenta z vyplácené částky.

Jaký z uvedených způsobů převodu peněz ze zahraničí byste zvolili? Máte s převáděním peněz do zahraničí nějaké zkušenosti?