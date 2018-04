NÁVOD: Jak dostat své peníze ze zkrachovalé banky či záložny

Pro peníze, které jste měli uložené u Metropolitního spořitelního družstva, si můžete přijít do poboček České spořitelny.

Seznam poboček České spořitelny určených k výplatě náhrady vkladů najdete zde, vyhledat nejbližší pobočku a získat informace o její otevírací době můžete přímo na stránkách České spořitelny. Na otázky, co je pro výplatu nutné udělat, odpovídá výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová.

Musím se někde registrovat?

Pro uplatnění nároku na výplatu klientského vkladu na Spořícím kontu a termínovaném vkladu není nutné nic vyplňovat či se hlásit nebo registrovat u Fondu pojištění vkladů. Stačí se od 27. ledna dostavit na přepážku vámi vybrané pobočky České spořitelny a sjednat si, na jaký účet chcete vklad převést.

Co když nemám účet, na který by se peníze převedly?

Pokud nemáte zřízen jiný účet, na který chcete peníze převést, můžete si přímo na přepážce účet založit. Samotný proces převodu do jiné banky probíhá ve standardních lhůtách pro mezibankovní platební styk, to jest během dvou až tří pracovních dnů.

Můžu zadat příkaz pro vyplacení náhrady na více bankovních účtů?

Vyplácející banka po identifikaci klienta vyplatí náhradu bezhotovostním převodem pouze na jeden účet, který klient zadá. V tomto případě není možno náhradu dělit a zasílat na více účtů. O provedené výplatě dostane klient na pobočce vyplácející banky příslušný doklad.

Vyplatí mi peníze také v hotovosti?

Ano, peníze si můžete nechat vyplatit i v hotovosti. Pokud však výše výplaty přesáhne 100 tisíc korun, je potřeba, abyste svůj záměr oznámili vybrané pobočce minimálně dva pracovní dny předem.

Do kdy je možné se o výplatu vkladů hlásit?

Podle zákona bude výplata náhrad probíhat po dobu tří let, tedy do 27. ledna 2017.

Jaké doklady vzít s sebou?

Občané se prokážou platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas), podnikatelé (OSVČ) navíc ještě výpisem ze živnostenského rejstříku. Právnické osoby (firmy, občanská sdružení, atd.) budou potřebovat originál či úředně ověřenou kopii, nebo elektronicky podepsaný platný výpis z Obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce a průkaz totožnosti osoby jednající jménem právnické osoby (platný občanský průkaz nebo pas). Výplaty právnickým osobám budou probíhat pouze bezhotovostně.

Majitel účtu zkrachovalého družstva už zemřel, jak prokáže svůj nárok dědic?

U dědice či právního nástupce z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky.

Co když se nemohu na pobočku banky dostavit osobně?

Pokud si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně, může zmocnit k vyzvednutí jinou osobu, a to na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu náhrad vkladů z FPV. Vzor této plné moci je k dispozici ke stažení zde, formulář plné moci bude možné vyzvednout též na pobočkách České spořitelny.

Kolik nejvíce mi Fond vyplatí?

Fond bude vyplácet podle zákona náhrady vkladů do výše 100 procent, maximálně však do limitu 2 744 000 korun na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 eur podle kursu 27,440 koruny za euro vyhlášeného ČNB ke dni 27. prosince 2013).

Jak je to s vklady nad pojištěný zákonný limit?

Peníze nad rámec zákonného limitu 100 000 eur nemohou být klientovi vyplaceny z Fondu, ale je nutné je nárokovat v procesu insolvenčního řízení.

A co členský vklad, ten dostanu zpátky také?

Členské vklady nejsou ze zákona pojištěny, proto je Fond nevyplácí. Členský vklad je možné nárokovat pouze v insolvenčním řízení, proto se o něj musíte přihlásit zde, respektive potvrdit jeho výši po vyzvání insolvenčním správcem, pokud je veden v účetnictví družstevní záložny. Pro všechny členy jedné družstevní záložny je tento členský vklad stejný.

Jak je to s úroky z prodlení, například pokud nebyl proveden příkaz k převodu finančních prostředků ze strany Metropolitního spořitelního družstva. Vyplatí je Fond?

Do zákonného limitu jsou pojištěny jistiny vkladů a úroky z vkladů vypočtené k rozhodnému dni. To znamená, že pojištěny jsou vklady včetně úroků podle stavu k 27. prosinci 2013, čili ke dni, kdy bylo vydáno Oznámení ČNB o neschopnosti MSD dostát závazkům vůči oprávněným osobám. K tomuto dni budou vypočítány také úroky na termínovaných vkladech, které dosud nebyly připsány. Klienti tedy mohou počítat s úročením necelého roku 2013. Úroky z prodlení však pojištěny nejsou a takovou pohledávku je nutné uplatnit v insolvenčním řízení.