Přibrzdím ve slevách, zkrotím poplatky. Novoroční předsevzetí v redakci

Miluji nakupování, zvláště ve slevách. Když se mi podaří ulovit cenově výhodné kousky, doma pak jásám: "Dnes jsem ušetřila rovnou tisícovku. No nekupte to!" Jenomže ty džíny koupené se 70procentní slevou mi už téměř rok leží v šatníku a ani jednou jsem je nevytáhla. Stejně jako pár jiných úžasných věcí zakoupených ve slevách. "Škoda peněz. V příštích slevách budu uvážlivější," dávám si předsevzetí.

Ty kalhoty potřebují ale jen o pár čísel zkrátit, určitě se k tomu dostanu po Novém roce. Jenže nějak se pro změnu smrskly v pase… "Že bych se v roce 2012 rozhýbala, kalhoty ušmikla a vyrazila v nich na další nákupy?"

A ještě jedno předsevzetí. Můj penzijní fond už několik let moc nevynáší. Ten jiný vyhlédnutý má dlouhodobě lepší výsledky. Rok co rok si říkám: "Je čas na změnu, penze se blíží, i když mi ji zase o pár let prodloužili…"

Svou každoroční liknavost pak omlouvám tipem: "Však on si ten jiný vyhlédnutý fond určitě pohorší." A věřte nevěřte, můj tip nevyšel ani letos. Je čas na změnu!

Předsevzetí nemám ráda jakákoli, nejen ta novoroční. Možná proto, že moc svazují, možná i proto, že si je dávají všichni a já nechci být jako všichni. Navíc stejně se většinou porušují, tak co.

Nicméně jednoho rodinného kostlivce ve skříni máme už léta. Hlásí se s měsíční pravidelností, vždy když k nám domů dorazí výpis z banky. Nepublikovatelná slova vyjadřují jasně: "S takovými poplatky už nechceme mít nic společného." A pokaždé následuje ujištění "jdeme jinam" a pokaždé také… neuděláme nic, protože samozřejmě přijde spousta důležitějších a naléhavějších zařizování. Takže platíme dál a dál jedné velké bance nesmyslné stokoruny.

A ještě jedna noční můra mě trápí, ale tu už jsme slíbili pokořit: "Konečně už změníme dodavatele energií." Ostatně píšu o tom včetně podrobných výpočtů s železnou pravidelností, ale kovářova kobyla v Kohoutově rodině stále chodí bosa. Že bych příští rok byla konečně důslednější? Na nové boty bude hned, a jak tak počítám... možná i na ty od Manolo Blahnika by úspora dala. Jen jsem zvědavá, jestli budu mít příští rok na tomto místě co psát.

Také máte pocit, že vám peníze každý měsíc vyletí oknem, a pár dní před výplatou si se sklopenýma ušima půjčujete od dětí? Mně se to děje celkem pravidelně. Přitom jsem ten měsíc měla jen běžné výdaje, žádné drahé nákupy, žádné výdaje za opravy spotřebičů apod. Nejvyšší čas začít si vést pravidelný rozpočet - každý den si budu zapisovat i sebemenší výdaje a to by v tom byl čert, abych nezjistila, za co vlastně mnohdy zbytečně utrácím.

Mé druhé předsevzetí se týká placení složenek, především dodržení dne splatnosti. Prakticky každý měsíc jsem minimálně s jednou či dvěma platbami v prodlení. Chození na poštu jsem již dávno odbourala, mám internetové bankovnictví, ale i tak mi mnohdy dlouho trvá, než "najdu čas" sednout si k počítači a všechno poplatit. Proto si u plateb, jako je například úhrada elektřiny či účtů za mobilní telefony, hned po Novém roce zřídím inkaso.

Ze všeobecné nechuti starat se o finanční produkty, kterou už asi nezměním, vyčuhuje jedna hmatatelná "drobnost", s níž bych pohnout mohl. Už pár týdnů se chystám navštívit banku, abych si svůj současný běžný účet nechal překlopit do poplatkově výhodnější on-line verze. A pořád nejsem schopný se tam dokopat. Takže si tímto dávám předsevzetí, že v lednu se tam půjdu alespoň zeptat.

Dáte si letos novoroční předsevzetí?