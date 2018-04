Jak financovat auto: finanční leasing, nebo spotřebitelský úvěr

Většina leasingových společností dnes nabízí nejen finanční leasing, ale i spotřebitelský úvěr. Tím spotřebitelským úvěrům vzniká konkurence od bank. Zákazník má možnost si přímo u obchodníka prověřit, zda pro financování konkrétního vozidla, popřípadě jiného předmětu, bude výhodnější leasing, anebo úvěr. Je však dobré nechat si spočítat úvěr, případně leasing od více poskytovatelů.

Úvěr i leasing vyjdou zhruba nastejno

Obecně lze říct, že k pořízení nového vozidla je vhodnější leasing a ojetého úvěr, ale vždy je na místě nechat si zpracovat srovnávací kalkulace.

Leasing je o něco dostupnější právě díky tomu, že leasingová společnost zůstává po dobu trvání smlouvy majitelem pořízeného dopravního prostředku. Čím nižší částka se klientovi půjčuje, tím je pro něj snazší financování od banky získat. Finančně jsou obě služby srovnatelné, i když každá má své přirozené výhody i nevýhody.

Srovnání výhod a nevýhod leasingu a úvěru při pořizování auta





Finanční leasing Spotřebitelský úvěr Výhody - není třeba ručit dalším majetkem

- zvýhodněné pojištění nebo i další služby

- osvobozen od DPH z finanční služby

- v případě neúčelového úvěru lze peníze použít na "cokoli"

- automobil je majetkem zákazníka Společné výhody - možnost pořídit si automobil s minimem vlastních prostředků

- rychlé vyřízení žádosti

- možnost volby délky splácení

- kontrola splácení přes internet Nevýhody - z finanční služby leasingu se platí DPH

- automobil je dočasně majetkem leasingové firmy - u vyšších částek je třeba ručit dalším majetkem nebo si najít ručitele

- u vyšších částek může být časové náročnější peníze získat

Společné nevýhody - financování ne vždy pokryje celých 100 % ceny auta

- leasingové společnosti někdy nechtějí financovat příliš stará auta

Křištálová lupa Úvěr lze poskytnout bez zajištění

K financování koupě automobilu přes spotřebitelský úvěr může člověk využít několika možností. Jestliže požadovaná výše úvěru žadatele nepřesáhne 250 000 korun, může mu být úvěr poskytnut bez jakéhokoliv zajištění. Pokud je částka nad 250 000 korun, je možno k financování využít osobní úvěr. Ten ale musí být zajištěn, např. ručitelem, zástavou vkladu apod.

Maximální splatnost úvěru je v těchto případech 6 let, tudíž si klient může přizpůsobit splátku vlastním finančním možnostem. Pokud by někdo preferoval delší dobu splácení a s tím spojenou nízkou splátku, je možno k financování využít i neúčelového úvěru, jehož splatnost může být až 10 let.