Jak funguje opce?

V předchozí části, kterou naleznete ZDE, jsme si řekli jak lze spekulovat prostřednictvím opcí. Pokud budete sledovat tisk, nejčastější popis vypadá tak, že se jako první uvede název futures kontraktu, následuje strike a poté druh opce. Například prosincová ropa 25 call. Jestliže koupíte tuto opci a budete ji uplatňovat, získáte futures kontrakt s dodáním v prosinci nakoupený za 25 dolarů. Vaše protistrana, tedy prodávající opce nalezne po provedení operace na výpise prodaný prosincový futures za stejnou cenu.



J ak jsme již uvedli, u každé opce se setkáme s následujícími termíny:

Prémie – je tržní cena opce, jde o částku, kterou platíte prodávajícímu za své právo.

Datum expirace – jde o datum, kdy platnost opce vyprchává.

Strike (uplatňovací cena) – Předem dohodnutá cena, za níž se uplatňuje právo.



Kolik se dá vydělat na komoditách? Sledujte naše komoditní zpravodajství ve speciální sekci ZDE H odnota prémie call opce roste, když kurz podkladového futures kontraktu roste. Jestliže se aktuální hodnota futures kontraktu nachází nad hodnotou strike říkáme, že opce je in the money (v penězích). Jestliže držíte call opci na zlato se strikem 320 dolarů a aktuální kurz futures kontraktu je 329,60 říkáme, že call opce je (329,60 – 320) = 9,60 dolaru v penězích. Jestliže kurz klesne na 310 USD za trojskou unci hovoříme, že opce je out of the money (mimo peníze). V tomto případě se call opce nachází 10 dolarů mimo peníze. Když zlato následně vzroste na 320 dolarů, pak se o opci říká, že je at the money (na penězích). U opcí put je to přesně obráceně. Když je kurz podkladového aktiva nižší než strike, je opce in the money a jestliže je vyšší než strike je out of the money.



Více o českých i zahraničních fondech se dozvíte ZDE . P odobně jako futures se i s opcemi obchoduje na parketech burz. O ceně tedy rozhoduje především nabídka a poptávka. Například prémie u srpnové ropa 25 call se obchoduje za 1,51 USD za barel. Kurz futures kontraktu uzavřel na 26,05. Když máte právo k nákupu za 25 a aktuální cena je 26,05, pak se vaše dlouhá pozice nachází 1,05 dolaru v zisku. Opce je 1,05 dolaru v penězích. Tato hodnota se rovněž nazývá vnitřní hodnota. Vnitřní hodnota call opce je rozdíl mezi aktuální cenou podkladového aktiva a strikem, vnitřní hodnota put opce je rozdíl mezi strikem a aktuální cenou podkladového aktiva. Vnitřní hodnotu má jen opce, jenž se nachází v penězích. Když je opce mimo peníze, opce nemá vnitřní hodnotu.



D ruhou částí prémie je tzv. časová hodnota. V našem případě má časová hodnota velikost 1,51 – 1,05 = 0,46 USD. Časová hodnota opce reprezentuje očekávání trhu, že se opce má šanci do doby expirace dostat do peněz. Časová hodnota opce se nemění se změnou kurzu, ale s během času. Čím dále do doby expirace, tím je časová hodnota vyšší. Průběh časové hodnoty v závislosti na době do splatnosti není lineární, po relativně pozvolném poklesu s blížící expirací začne prudce klesat, především v posledních dvou týdnech.



A nalýza opcí je složitější, než u futures. Je to dáno tím, že v případě futures musíte analyzovat jen to, zda půjde trh nahoru či dolů, u opcí je nutné sledovat daleko více věcí. Musíte rozhodnout o tom, který strike je nejvýhodnější a zároveň pozorně sledovat volatilitu trhu. Vliv striku je patrný, jestliže opce v penězích 50 call se obchoduje s prémií 3, opce 45 call s prémií 5. Čím nižší strike, tím vyšší vnitřní hodnota a tím i prémie a naopak. Opce mimo peníze jsou naopak velmi levné. To ale neznamená, že méně rizikové.



E fekt volatility není na první pohled tak patrný, ale jedná se o jednu z nejdůležitějších věcí, které je nutné při analýze opcí sledovat. Volatilita je vyjádřením častosti a velikosti výkyvů v pohybu kurzu podkladového aktiva. Kdo opomíná volatilitu, nemá šanci na úspěch. S růstem volatility se zvyšuje i opční prémie. Větší volatilita totiž znamená vyšší šanci na to, že opce do doby expirace má vyšší šanci se dostat do peněz.



R ozlišujeme dva druhy volatility: