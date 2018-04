Jak funguje smlouva o stavebním spoření

. Staré a nové podmínky spoření Smlouvy uzavřené do 31. prosince 2003 - Státní podpora je 25 % z ročně uspořené částky, maximálně 4 500 korun, což odpovídá vkladům ve výši 18 000 korun ročně. - Povinná doba spoření (takzvaná vázací lhůta) je 5 let. - Roční úročení se pohybuje okolo 3 %. Některé spořitelny nabízely navíc klientům, kteří nečerpají úvěr, bonus v podobě padesátiprocentního úrokového zvýhodnění, takže celkem smlouva vydělávala 4,5 %. Smlouvy uzavřené od 1. ledna 2004 - Státní podpora je 15 % z ročně uspořené částky, maximálně 3 000 korun, což odpovídá ročnímu vkladu 20 000 korun. - Spořit musíte minimálně 6 let. Státní podporu si nově můžete nárokovat i na více smluv, neznamená to však, že dostanete víc než tři tisíce. Celková částka 3 000 korun se mezi smlouvy rozpočítá podle výše úspor a data uzavření. - Úrok z vkladů je okolo 2 %.