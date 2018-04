K bankomatům přibývají i vkladomaty, je jich už 760. Dají se ošidit?

Finance iDNES.cz zmapovaly, že napříč Českou republikou funguje už 760 vkladomatů, má je většina bank a bankovní domy, které tuto službu zatím nemají, ji plánují zavést. Do konce letošního roku by se měla síť vkladomatů rozrůst o další desítky. Důvod je prostý. Stále víc klientů jim přichází na chuť.

Jde vlastně o inteligentní bankomaty, které umí peníze nejen vydávat, ale i přijímat a vkládat na účty klientů. Některé fungují jako čistě vkladové, to znamená, že po vložení platební karty a zadání PINu peníze přijmou, vydají stvrzenku a vloží na účet. Služba je prakticky ve všech bankách zdarma.

Výhodou vkladomatů je, že nemají zavírací dobu. Fungují 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu a jsou schopny „spolknout“ a připsat na účet klienta docela velkou sumu. V některých bankách, jako například u vkladomatů České pořitelny, ČSOB a Raiffeisenbank lze najednou vložit až 350 tisíc korun. Komerční banka a UniCredit Bank umožňují vložit až 300 tisíc korun a třeba Sberbank a MONETA Money Bank nemají nastavený žádný limit, ale bankomat je schopen přijmout najednou 200 až 300 bankovek podle toho, jak jsou opotřebeny a na sebe naskládány.

Aktuálně připravuje spuštění vkladomatů na dvou OK Pointech v Praze také mBank, do konce roku 2017 jich chce mít celkem 20 a během dalšího roku plánuje 70 vkladomatů.

Jak vkladomaty fungují a co se stane, když je chce někdo ošidit? Podrobnosti jsme zjišťovali u Daniela Hůly, manažera bankomatové sítě UniCredit Bank.

Jak poznám, že stojím před inteligentním bankomatem, který má zároveň funkci vkladomatu?

Jednoduše, je to na něm napsáno. Poznáte ho i podle zdířky na vkládání peněz. Ta je samozřejmě větší, než u klasického bankomatu, který peníze jen vydává.

Kdo vkladomaty využívá a jaké částky klienti jejich prostřednictvím vkládají na své účty?

Vkladomaty využívají nejen podnikatelé a drobní živnostníci pro uložení denních tržeb na svůj účet, ale i běžní klienti všech věkových kategorií. Liší se to jen v tom, že průměrný vklad u běžného klienta je nyní 15 tisíc korun a u živnostníků 60 tisíc korun.

Je nějaké pravidlo, jak bankovky do zdířky vkladomatu vložit?

Bankovky je třeba vkládat volně, bez obálky. Občas se stane, že na nich klienti mají gumičku nebo sponku, což může bankomat poškodit. Bankovky by neměly být rozházené tak, aby ze svazku některá trčela, ale úhledně složené.

Přijme vkladomat třeba jen jednu bankovku?

Ano, minimální vklad není stanoven. U nás je stanovený pouze horní limit, nejvýše jde vložit 200 kusů bankovek všech nominálních hodnot v celkové částce 300 tisíc korun.

Pokud by chtěl někdo šidit a vložil do štůčku bankovek pouhý papír, co se stane?

Vkladomat kontroluje bankovky na pravost. Pokud by byl mezi platnými bankovkami papírek, vrátí ho zpět s tím, že bankovka nebyla rozpoznána.

Co když ale bude mezi bankovkami falzifikát?

Vkladomat ho rozpozná. V takovém případě padělek zadrží a nevydá ho.

A co následuje?

Celý vklad připíše vkladomat na účet klienta a vytiskne mu stvrzenku s informací, že určitá bankovka byla podezřelá. Tato bankovka se pak zkoumá v bance, a pokud se potvrdí podezření, že jde o padělek, zasíláme ji do České národní banky, která pak případ řeší podle platných regulí.

Stává se to?

Takové případy nebývají časté, ale stávají se.

Když označí vkladomat bankovku za podezřelou, co může být důvodem?Inteligentní bankomat, který má vkladomatovou funkci, každou bankovku naskenuje a kontroluje její pravost jak opticky, tak i mechanicky. Pokud některý z ochranných prvků není prokazatelný, označí bankovku za podezřelou. Nemusí ovšem jít vždy o padělek.

Co když ale klient vloží do balíčku bankovku roztrženou na několik kusů a dovedně ji slepí. Rozpozná to vkladomat?

Ano, rozpozná i poškozenou bankovku. V tomto případě by ji označil opět za podezřelou, protože by šlo o neplatnou bankovku.

Může se stát, že se třeba bankovky „slepí“ a bankomat je vyhodnotí jako jednu bankovku?

To se ještě nikdy nestalo a ani se to stát nemůže. Vkladomat kontroluje bankovky z obou stran, kdyby se slepily, nemůže je zaúčtovat. Klientovi by je vrátil. Ostatní bankovky by připsal na účet.

A co když někdo zkusí vložit již neplatnou stokorunu, nebo bankovku cizí měny?

Opět by je vrátil. Inteligentní bankomat umí rozpoznat českou měnu a zároveň platné, neplatné, poškozené i padělané bankovky?

Pokud proběhne vklad hladce, jak rychle jsou peníze připsány na účet?

Jsou připsány více méně on-line, je tam jen drobná časová prodleva.

Kolik vašich klientů vkladomaty nyní využívá a narůstá zájem?

Za měsíc uskuteční klienti kolem 100 tisíce vkladů, meziročně přitom evidujeme 40procentní nárůst zájmu. Klienti nemusí stát ve frontě na vklad u pokladny, je to pro ně jednodušší a zdarma, takže si na tuto službu opravdu zvykají. Hodně ji využívají běžní klienti například po Vánocích, kdy místo dárků dostanou hotovost. U obchodníků a podnikatelů vidíme nárůst v době předvánočních nákupů nebo výprodejů, kdy jim rostou tržby a nechtějí u sebe zbytečně držet hotovost.