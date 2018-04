Hledáte novou práci? Rozhoďte sítě na více místech

Návštěvu úřadu práce v místě bydliště neodkládejte, bude za vás platit pojištění a vyměří vám podporu v nezaměstnanosti. Ta vám bude vyplácena až po vyčerpání odstupného – první dva měsíce 65 procent hrubé mzdy, další dva měsíce 50 procent a pátý měsíc 45 procent platu, maximálně však 14 157 korun. Při rekvalifikaci dostanete víc, a to 15 866 korun. To platí pro lidi do 50 let. Ti mezi 50 a 55 lety mohou pobírat podporu v nezaměstnanosti osm měsíců, ti nad 55 let až 11 měsíců.

Na úřad práce i do personální agentury

"Pomoc pracovního úřadu by lidé neměli zavrhovat, ale zároveň není dobré se na ni plně spoléhat. Sestavte si seznam personálních agentur, do kterých se půjdete přihlásit, a zároveň sepište svůj životopis," radí Jiří Halbrštát z ManpowerGroup.

Fakta Největší šanci najít práci nyní mají: obchodníci

IT specialisté

technici

řemeslníci

manažeři s konkrétními znalostmi a komunikačními dovednostmi

Personální agenturu si můžete vybrat na portálu ministerstva práce a sociálních věcí nebo na doporučení známého. Podle personalistů se často stává, že uchazeč o práci vlastně neví, jakou pozici hledá. "Proto doporučuji ujasnit si priority. Pomůže to jak kandidátovi, tak personální agentuře, která bude moci hledat cíleněji," dodává Jiří Halbrštát.

Podle Alice Hamidové z Mercury Group je dobré se připravit třeba i na kompromis: "Vůbec nevadí, když dočasně přijmete práci, která vám zajistí obživu, zdravou psychiku a díky níž budete na trhu práce jistější a sebevědomější při hledání místa, které vás skutečně naplní."

Vstávejte jako do práce

Druhá nejdoporučovanější forma hledání práce je přes internet a přes sociální sítě. "V roce 2012 využilo pracovní portály, kariérní stránky společností, vyhledávače a v poslední době také sociální sítě Facebook nebo LinkedIn až 80 procent ekonomicky aktivních lidí," říká Kateřina Jaroňová ze společnosti Profesia CZ, která sleduje trh práce.

Ideální je podle Jiřího Halbrštáta z ManpowerGroup nařídit si budíka na dobu, kdy jste vstávali do práce, a po ranních úkonech, jako je snídaně a čištění zubů, se převléknout a pustit se do hledání. "Zdá se to jako malichernost, ale funguje to. Hledání místa je totiž práce na plný úvazek," říká Jiří Halbrštát.

Sledujte volné pozice na stránkách firem, personálních agentur, na pracovních portálech, kde je možné i vložit svůj životopis a firmy vás tak mohou oslovovat samy. K takovým serverům patří například jobDNES.cz.

Co se týká sociálních sítí, na hledání vyšší pozice je dnes hodně využívaný LinkedIn, na kterém se pohybuje řada personalistů a vybírá vhodné kandidáty. Na rozdíl od Facebooku se tu neprezentujete tím, co jste dělali o víkendu, ale spíše diskutujete o odborných tématech. Facebook vám ale může pomoci v tom, že oznámíte všem přátelům, že sháníte práci, a ti to zase pošlou dál. Jak LinkedIn, tak Facebook jsou v češtině a vytvoření profilu je celkem jednoduché.

Hledejte přes známé a přátele

Podle odhadů se až 75 procent všech volných pozic obsadí prostřednictvím známých. Informace o prázdném postu se tak ani na internetu, ani v personální agentuře neobjeví. Proto v první řadě hned kontaktujte co největší počet přátel, jestli o nějaké volné pozici nevědí. Mnoho společností nabírá lidi právě na doporučení současných zaměstnanců.

"Nejlepší je hledat práci přes rodinu a známé. Jde o to nasazení, které ještě další lidé kromě vás vynaloží, a tak vás podpoří a posunou váš profesní profil adresně, účinně a hlavně s referencemi," říká Alice Hamidová z personální společnosti Mercury Group a upozorňuje na to, že je potřeba obrnit se trpělivostí. "Ono to vyjde, jen třeba ne hned." Podle statistik 80 procent aktivních uchazečů najde slušnou práci do devíti měsíců.

Životopis posílejte přímo do firem

Chtěli byste pracovat pro konkrétní podnik? Napište na personální oddělení, a to i když zrovna neinzeruje volná místa.

Personalisté tvrdí, že na pohovor pozvou nejprve uchazeče, kteří se sami nabídli a zaslali životopis. Až když si nevyberou, teprve pozici "vyvěsí". Takže se nebojte kontaktovat vedoucí personálního oddělení vaší vysněné firmy a pošlete mu životopis. "Ten by měl být strukturovaný, s bloky věnujícími se osobním údajům, vzdělání, praxi a speciálním dovednostem. Neomezujte se ale jen na vyjmenování minulých pozic. Popište, jaké byly vaše odpovědnosti a kompetence a jaká náplň práce se pod názvem pozice skrývá. Nespoléhejte se na to, že si to každý personalista představí," říká Jan Kozina z personální společnosti Trenkwalder.

Před tím, než půjdete do firmy na pohovor, si prostudujte její internetové stránky a případně si připravte dotazy, které vás napadly. Dáte tím najevo, že o společnosti něco víte. To není tak samozřejmé, jak by se na první pohled mohlo zdát. Překvapivě mnoho lidí přijde na konkurz a ani neví, na jakou pozici se hlásí, v jaké jsou firmě, natož aby znali detaily. Přitom jednou z prvních otázek bývá: "Proč chcete pracovat zrovna pro nás a na této pozici?" Nepřipravený kandidát nemá šanci uspět!

Doplňte si znalosti a zkušenosti

Nemějte shánění práce jako jedinou činnost, často je to frustrující zkušenost. Takže si ujasněte, jaké přednosti máte a jaké znalosti a dovednosti byste si mohli doplnit.

"Jedním z největších nedostatků je stále jazyková nevybavenost uchazečů. Proto neváhejte, a pokud vám to finanční situace dovolí, přihlaste se na nějaký intenzivní jazykový kurz. Nejžádanější je na pracovním trhu plynulá angličtina," říká Jiří Halbrštát z ManpowerGroup.

Zvažte také možnost rekvalifikace, nabídek je hodně. Finančně vám může pomoci i úřad práce, kde vám sdělí podmínky dotovaného dalšího vzdělávání. Hledejte na integrovaném portálu ministerstva práce a sociálních věcí a na webu www.mpsv.cz a v databázi dalšího profesního vzdělávání.