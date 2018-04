Desatero, které z vás udělá experta na finance a domácí úspory

Překvapivým zjištěním průzkumu je však to, že lidé bez půjček a finančních závazků neušetří o mnoho víc než ti, co splácejí například spotřebitelský úvěr, hypotéku nebo jinou půjčku. Jak je to možné? „Lidé, kteří již půjčku splácí, mají často vybudovanou jistou míru finanční disciplíny. Proto dokážou v konečném důsledku ušetřit měsíčně téměř stejně jako ti, co žádný úvěr nesplácí,“ vysvětluje Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank.

Pokud chcete šetři víc, než se vám nyní daří, myslete pozitivně. Věty typu: „Víc už šetřit nejde,“ hoďte za hlavu. Tím se předem odsuzujete k nezdaru. „Zdravá dávka sebevědomí, dobře nastavené cíle a pochopitelně i trocha úsilí dokážou pomoci ke zvládání malých i velkých finančních výzev,“ říká Dušan Šídlo, analytik společnosti Broker Trust.

Finanční disciplína se dá nacvičit, je ale třeba si nejprve udělat malý finanční úklid a sestavit si vlastní finanční plán. „Lidé často nemají o svých příjmech a především výdajích přehled. Málokdo si vede domácí rozpočet nebo zná přesnou částku, kolik měsíčně utratí za jídlo, za dopravu či za zábavu. Přitom kdyby vydrželi výdaje sledovat jen jeden měsíc, hodně jim to pomůže,“ radí Dušan Šídlo,

1. krok: Udělejte si rozpočet

Každý finanční plán by měl vycházet z rozpočtu, kde jsou zahrnuty všechny čisté příjmy a výdaje. Vytvořte si takový i pro sebe. „Můžete k tomu využít některou z mnoha interaktivních aplikací pro chytré telefony nebo počítače, například eÚčty.cz, aplikaci Wallet. Vystačíte si ale i s klasickou metodou tužka-papír,“ říká Šídlo.

Důležité je v první fázi zaznamenat co nejpodrobněji stávající příjmy a výdaje. Pokud mají vaše příjmy nepravidelnou výši, počítejte s měsíčním průměrem za poslední rok.

2. krok: Nevyhazujte účtenky

Vyčíslit výdaje za nájem či energie je snadné, s položkami, jako jsou nákupy potravin, kosmetiky, domácích potřeb atd, to je složitější. Pro přesnější údaje si proto schovávejte po dobu jednoho měsíce všechny účtenky a využijte záznamů internetového bankovnictví. Snažte se opravdu zapsat každou korunu, kterou za toto období vydáte. Údaje sepište do jednotlivých kategorií, jako jsou bydlení, nákupy potravin, oblečení, zábava atd. Když uvidíte jednotlivé položky rozepsané před sebou, bude se vám s nimi snáze pracovat.

3. krok: Hledejte finanční skuliny

Pokuste se ve výdajích objevit skuliny, kde by se dalo bezbolestně ušetřit. Samozřejmě výši nájmu ovlivníte jen těžko, ale co ubrat pár stokorun na výdajích za zábavu, stravování v restauracích, což ale zkusit najít výhodnější mobilní tarif nebo si založit účet, kde vám nebudou měsíčně strhávat peníze za jeho vedení? „Velmi často lidé neřeší výši různých pravidelných poplatků, které roky platí, přitom existují způsoby jak tyto platby snížit a věnovat tomu čas se finančně zúročí a rázem se pak v rozpočtu objeví peníze navíc.“

4. krok: Držte se pravidla 50/20/30

Ve druhé fázi si napište nový rozpočet s již seškrtaným plánem výdajů a začněte jej dodržovat. „Každý rozpočet musí odpovídat individuálním potřebám, nejčastěji se při jeho tvorbě doporučuje držet se pravidla 50/20/30. Tedy 50 procent příjmů vyčlenit na nezbytné výdaje za bydlení, topení, vodu, potraviny, dopravu atd. Doporučených 20 procent je určeno pro finanční priority, jako je vytváření finanční rezervy, splácení dluhů, pojištění či spoření. Posledních 30 procent jde na náklady spojené s životním stylem – tedy na zábavu, oblečení, poplatky za mobilní telefon, internet, domácí mazlíčky a další podobné výdaje,“ přibližuje analytik. Nejdůležitější jsou přirozeně nezbytné výdaje a finanční priority – mají jednoznačně přednost před náklady z kategorie životním styl.

5. krok: Vyzkoušejte obálkovou metodu

Pro dodržování rozpočtu zkuste tzv. obálkovou metodu, kterou využívaly už naše babičky. Rozdělte peníze do obálek (reálných, nebo virtuálních) podle druhu výdajů – zábava, výdaje na domácnost, doprava atd. – a snažte se hospodařit jen s přiděleným množstvím financí pro jednotlivé oblasti.

6. krok: Mějte konkrétní cíl

Když si vytvoříte rozpočet a rozhodnete se šetřit, dejte si konkrétní cíl. Určete si datum a částku, kterou chcete uspořit, a důvod proč. „Zvolte si reálně dosažitelné mety, není nutné hned zdolávat finanční Mount Everest. Čím obtížnější úkol si dáte, tím spíš vás odradí. Řekněte si, že než desetitisíce na konci roku, ušetříte do konce měsíce tisícikorunu,“ doporučuje analytik. Samozřejmě, že šetřit nejde samo, ale uvidíte, že s jasně stanoveným cílem to jde o něco snáz. Velmi pomůže, pokud uvidíte, jak se vytyčené částce blížíte. Klidně si svůj postup průběžně zapisujte na viditelné místo.

7. krok: Zařiďte si finanční kalendář

Jestliže máte problémy s placením svých účtů včas a pak připlácíte zbytečně za upomínky, změňte to a nastavte si nová pravidla. Hodně za vás vyřeší trvalé platební příkazy z vašeho bankovního účtu. Můžete si ale také na každý měsíc vytvořit platební kalendář, do kterého si přehledně zapíšete data splatností všech pravidelných výdajů, stejně jako si zapisujete návštěvy lékaře či narozeniny příbuzných. Důslednost se vyplatí.

8. krok: Umořte chytře své dluhy

Jestliže splácíte více půjček najednou, je velmi důležité, abyste znali výší úroků, dobu, jak dlouho budete úvěry splácet a celkovou částku, kterou zaplatíte. Snažte se jako první umořit takový úvěr, kde máte nejvyšší úroky nebo ten, který můžete splatit nejrychleji. „Pokud máte možnost splatit půjčku předčasně a máte k tomu prostředky, neváhejte. Peníze, které by jinak vysály úroky, využijete jistě účelněji,“ říká Šídlo. Zvážit můžete také sloučení více půjček do jedné, tuto službu nabízí většina českých bank a na splátkách konsolidované půjčky můžete měsíčně ušetřit několik set korun.

9. krok: Finanční minuta každý den

Najděte si během dne alespoň 60 vteřin, abyste se zamysleli nad aktuálním stavem vašich financí a řekli si, zda se držíte svého rozpočtu. Takový rychlý přehled vás může vrátit zpátky do kurzu, který jste si předem vytyčili. „A když nenarazíte na žádné prohřešky? Dobrý pocit je výbornou motivací v nastolené finanční disciplíně pokračovat, minuta vašeho času se vám tak více než vyplatí,“ uzavírá Dušan Šídlo.

10. krok: Prohřešky neodkládejte

Jestliže během finanční minuty zjistíte, že polevujete a svůj aktuální stav financí nedržíte tak pevně ve svých rukou, jako v předchozích dnech, řešení neodkládejte. I z malých restů mohou vzniknout velké. Jde o vaše peníze a je jen a jen na vás, jak se postavíte ke každé finanční výzvě.