Jak hospodaří rodina se studenty

Rodina hodně používá auto, děti však jezdí i hromadnou dopravou. Všichni vlastní mobil, používají tarif stejného operátora. Otec kouří. Spoří na dvou smlouvách stavebního spoření po tisícikoruně, mají pojištěný byt a rodiče ukládají každý 400 korun na penzijní připojištění.

Komentář finanční poradkyně: Příjem rodiny je pod trojnásobkem životního minima, to znamená, že rodina by ještě dosáhla na přídavky na obě studující nezaopatřené děti ve výši 349 korun pro každé.

Rodina rozkládá svou spotřebu střízlivě, i „neřesti“ jsou nákladově relativně přijatelné. Oba rodiče by měli více peněz odkládat na důchod, pokud si chtějí udržet stávající životní úroveň i v důchodu, měli by spořit celkem asi 2300 korun měsíčně.

Zřetelné jsou náklady na dopravu, pokud je to doprava mimopražská, jsou náklady vzhledem k celkovým příjmům rodiny spíše vyšší.