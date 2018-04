Jak hospodaří s penězi bezdětný pár

Na obědy chodí do restaurace, občas zajdou i na společnou večeři. Nekouří. Mají rádi divadlo a někdy zajdou i do kina. Pojistili domácnost a žena vlastní úrazovou pojistku. Muž si pravidelně kupuje odborný časopis. Na účtu mají zřízený kontokorent 15 000 korun, po výplatě jej vyrovnají, ale už asi za týden do něho opět spadnou.

Komentář finanční poradkyně: Náklady manželů jsou velmi výrazně ovlivněny splátkou hypotéky, která tvoří téměř 36 procent jejich příjmů. Bylo by možné polemizovat o tom, zda je výše hypotéky přiměřená výši příjmů, protože pravděpodobně při využívání nájemního bydlení by nedopadli nákladově lépe.

Jde spíše o paradox současné bytové politiky státu, který nutí mladé lidi s relativně nízkými příjmy do vlastnického bydlení, a to zejména v době, kdy se pravděpodobně profesně i rodinně teprve usazují. Partnerovi chybí úrazová pojistka, jejíž účelnost je s ohledem na výši příjmů a hlavně povinných výdajů na hypotéku nesporná.