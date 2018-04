Jak hospodaří s penězi mladý muž

Rodiny s dětmi vydají měsíčně za jednoho méně peněz než bezdětné páry, například náklady na obuv a oblečení jsou v rodině s dětmi o stokorun na osobu nižší než u bezdětných. Dokonce i důchodci utratí měsíčně více než rodiny.

Ze statistiky vyplývá, že průměrný občan vydá měsíčně za vzdělání 0,6 a za léky 1,6 procenta ze svých peněz. Alkoholické nápoje a tabák ho však přijdou na 2,8 procenta měsíčních výdajů. Ačkoliv jde o průměrné údaje, z něčeho vyplývají a o jistém vztahu k hodnotám svědčí.

Připravili jsme pro vás modely rodinného hospodaření, které komentuje finanční poradkyně Miriam Hanáková.



Mladý muž

Bydlí ve městě u rodičů, kterým přispívá měsíčně tisíc korun na jídlo a dva tisíce na bydlení. Na obědy chodí do restaurace, nekouří, občas večer zajde do vinárny. Sportuje, chodí do posilovny, víkendy občas tráví na horách či na vodě. Do divadla moc nechodí, jen občas do kina. Nemá auto, jezdí hromadnou dopravou. Používá mobil, který ho stojí 800 korun. Navštěvuje kurz angličtiny. Platí si 1500 korun měsíčně za životní pojištění a 500 korun měsíčně do penzijního fondu.

Komentář finanční poradkyně: Mladý muž bez závislých osob, tedy bez partnerky a bez dětí, platí pravděpodobně zbytečně vysokou životní pojistku. V jeho případě není prakticky pojištění s krytím rizika smrti nutné a tyto peníze by mohl lépe využít například ke spoření na budoucí samostatné bydlení. Naopak mu zřetelně chybí pojištění úrazové, které by měl zejména s ohledem na aktivní sportování určitě mít.

V oblasti domácího stravování jej pravděpodobně dotují rodiče, s tisícikorunou by při samostatném způsobu života neuspěl, obědy v restauraci jsou v průměrné ceně 100 korun a zde pravděpodobně nemá možnost příliš ušetřit.

Výdaje Potraviny 1000 korun Alkohol, tabák 500 korun Odívání a obuv 1100 korun Voda, energie, paliva 2000 korun Doprava 420 korun Pošty a telekomunikace 800 korun Rekreace, kultura, sport 2500 korun Vzdělání 500 korun Stravovací služby 2000 korun Pojistky 2000 korun Celkem 12 820 korun