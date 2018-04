Jak hypotékou nezruinovat svou rodinu

Martin (28) bydlí v Liberci a pracuje jako technolog ve firmě, která vyrábí součástky pro automobilový průmysl. V současné době žije sám v pronajatém bytě 2+1. V minulosti se Martin hodně stěhoval, ale nyní je pro něj vyřešení vlastního bydlení aktuální. Od příštího roku mu opět podraží nájemné a ani s lokalitou současného bytu není spokojen.

Vyhlédl si byt do osobního vlastnictví v pěkné lokalitě a nerad by o nabídku přišel. Martin ví, že jeho měsíční náklady na bydlení pravděpodobně stoupnou, ale je rozhodnut začít investovat peníze do svého. Zároveň s hypotékou se chce Martin zajistit pro případ nehody či úrazu. Krátkodobé pracovní neschopnosti se nebojí, ale úraz s trvalými následky by pro jeho rozpočet znamenal velký problém.



Martinův průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce činí 26 500 korun. V současné době platí měsíčně nájemné 7000 Kč bez energií. Za ty Martin zaplatí 2800 Kč na zálohách. Martin využívá firemní auto a telefon, ušetřené peníze investuje do sportování. Když započítáme výlety za sportem do zahraničí, musíme Martinovi v jeho rozpočtu nechat částku 4000 Kč.



Kompletní náklady na domácnost Martin spočítal na 8000 Kč měsíčně. Martin má penzijní připojištění. Sám si ukládá 200 Kč a částkou 850 Kč mu přispívá zaměstnavatel. Jiné pojištění Martin nemá a stavební spoření si vybral před rokem. Nové si nezaložil a peníze, které nestačil utratit, má na běžném účtu. V současné době je na účtu zhruba 120 000 korun. Zamluvený byt je k dispozici za 1 300 000 Kč.



Martin nemá stavební spoření a pokud bychom řešili financování bydlení založením nové smlouvy, byla by tato varianta zbytečně drahá, protože bychom dlouho čekali na přidělení řádného úvěru. Proto použijeme hypoteční úvěr a využijeme novinky bankovního ústavu, který nám umožňuje po každých dvanácti řádných splátkách část hypotéky doplatit nezávisle na zvolené délce fixace.

Poznámky



Zde navržené řešení není jediné možné, mohli bychom najít i další možnosti.



Výpočty jsou pro zjednodušení zaokrouhleny a není uvažováno s časovou hodnotou peněz.



V příkladu jsou použity konkrétní produkty od vybraných finančních institucí, ale na trhu existují i další alternativní produktové typy.

Abychom zbytečně nezatěžovali rozpočet velkou měsíční splátkou, rozložíme dobu splácení hypotéky na 30 let. Při zajištění úvěru rizikovou pojistkou (v případě smrti dostane banka peníze a úvěr skončí) na celou výši úvěru dostaneme ve vybrané bance slevu 0,1 % z úrokové sazby.

Martin se musí rozhodnout, zda chce samostatnou pojistku jen na krytí rizika úmrtí a další smlouvu na zajištění pro případ úrazu, anebo preferuje možnost mít vše na jedné smlouvě a část pojistného použít na spoření. Pokud bychom v současnosti opomenuli řešení spoření na stáří, vznikla by situace, kdy by se Martin soustředil jen na splácení hypotéky a po jejím doplacení by měl velice krátký čas na spoření.



Zajištění pro případ úrazu či smrti

U zajištění pouze pro případ smrti má Martin dvě základní možnosti. V první bude po celou dobu 30 let pojištěn na celou výši úvěru, tj. 1 300 000 Kč. Platil by pak měsíční pojistné například ve výši 780 Kč po celých 30 let.

Druhou možností je uzavření rizikového pojištění s ročně klesající pojistnou částkou (první rok je pojistná částka 1 300 000 Kč a další roky klesá pojistná částka přibližně tak, jako klesá výše dluhu v bance). U této pojistky se platí pojistné jen polovinu pojistné doby, v tomto případě 15 let, a měsíčně by platil částku 420 Kč.

Nesmíme zapomenout na zajištění pro případ úrazu. Obecně nám pojišťovny nabízí zajištění pro tyto případy:



Smrt úrazem - pojišťovna kryje riziko toho nejhoršího, co může nastat.



Trvalé následky s progresivním plněním - toto zajištění je pro nás nejdůležitější, protože v případě vážné nehody musíme z plnění pojišťovny dostat tolik peněz, abychom třeba do konce života pokryli rozdíl mezi invalidním důchodem a příjmem, na který jsme zvyklí. Jednotlivé pojišťovny se liší v procentu, od kterého trvalé následky vyplácejí. Některé vyplácejí od 0,5 % trvalého poškození, některé už od 0,001 %. Progresivní plnění znamená, že v případě 100% trvalé invalidity zaplatí pojišťovna až čtyřnásobek pojistné částky.



Denní odškodné - pojišťovna nám za každý den léčení vyplatí smluvenou denní dávku u drobných úrazů. Většinou se toto připojištění sjednává se sedmidenní karenční dobou. To znamená, že doba léčení musí být delší než smluvená karenční doba. Pokud toto splníme, pojišťovna nám od prvního dne zaplatí dohodnutou částku. Pojišťovny mají u každého úrazu stanoven maximální limit dnů, po který budou denní odškodné vyplácet.

Protože Martin je už pro případ smrti pojištěn na rizikovém pojištění, zajistíme ho pouze pro případ trvalých následků a drobných úrazů. Martin bude mít pojistné dražší, protože sportuje a je registrován u sportovní organizace. Zajistíme ho hlavně na trvalé následky, zvolíme pojistnou částku 1 000 000 Kč s pětinásobnou progresí a plněním od 0,001 %. Denní odškodné není v tomto případě prioritou, zvolíme pouze stokorunovou denní dávku se sedmidenní karenční dobou. Toto úrazové pojištění Martina vyjde na 590 Kč měsíčně.

Jako druhou možnost zajištění můžeme použít investiční životní pojištění. Martin by měl na jedné smlouvě rizikovou složku na 1 300 000 Kč, na kterou by platil měsíčně kupříkladu 715 Kč a stejné úrazové pojištění jako v první variantě za 525 Kč. Celkové pojistné by tedy činilo 1240 Kč. V této variantě by měl Martin naspořeno na konci pojistné doby za 32 let (doba je zvolena do 60 let věku kvůli daňovým úlevám) při počítaném šestiprocentním výnosu částku 260 000 Kč. Roční úspora na dani by podle podmínek od roku 2008 činila 1320 Kč.

Rezervu lze na peněžním trhu zhodnotit 2,5 % ročně

Na zajištění příjmu Martinovi doporučíme investiční životní pojištění, pojistné na něm vychází lépe, než když pořídíme krytí rizika samostatně. Na konci pojištění můžeme mít naspořenou částku 260 000 Kč a ještě na větší část pojistného využijeme daňové úlevy (sleva na dani nelze uplatnit u pojistného na úrazové pojištění). Martin bude také mít všechna rizika kryta na jedné smlouvě, což znamená jeden trvalý příkaz v bance.

Splátka hypotéky bude činit 7800 Kč. Doba fixace je zvolena na pět let s tím, že Martin může po každých dvanácti řádných splátkách vložit bez sankce mimořádnou splátku. Rezervu přesuneme z běžného účtu na peněžní trh, kde Martin nebude platit žádné poplatky a bude mít úspory zhodnoceny 2,5 % ročně. Ponecháme si je jako rezervu na splátky hypotéky pro případ ztráty zaměstnání. K ročním nákladům musíme ještě připočíst pojistné na pojištění bytové jednotky ve výši 1500 Kč, které bude zavinkulované ve prospěch banky (v případě plnění dostane peníze banka).