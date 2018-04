Jak investovat a nepřijít o vše

V letním období většina lidí myslí především na to, jak se co nejlépe vypořádat s nástrahami letního počasí, těší se na dovolenou, nebo se z dovolené právě vrátili. I přesto se však najdou ti, kteří přemýšlejí o investici a v nejbližší době se chystají začít vylepšovat svou finanční situaci. Přesto že se zaměřujeme především na investory do podílových fondů, základní principy platí prakticky pro všechny investory.

Víte co chcete?

Je úplně jedno, jestli budete investovat na komoditních burzách prostřednictvím futures kontraktů, nebo budou většinu vašeho portfolia tvořit podílové fondy. Vždy si budete muset nejprve ujasnit, co vlastně od investice očekáváte. Představy o výnosu investice by měly být realistické a cíle splnitelné.

To, do čeho budete nakonec investovat, hodně závisí kromě samotné výšky výnosu také naschopnosti akceptovat riziko. Investoři očekávající od investice co největší zisk, se budou muset obrnit pevnými nervy a určité riziko podstoupit. Když naopak máte strach z velkých výkyvů na akciových a komoditních trzích, zřejmě budete upřednostňovat konzervativnější investiční nástroje, které vám zajistí stabilní růst, ale zároveň se budete muset spokojit s nižšími výnosy. Vysoký zisk vždy souvisí s vysokým rizikem a kdo si to nedokáže uvědomit, ať se radši investování zdaleka vyhne a nechá ležet peníze na spořících účtech v bance.

S očekáváními a samotným účelem investice souvisí také její investiční horizont a doba, kdy budete pravděpodobně prostředky potřebovat, resp. využívat. Zejména při investici do fondů si i konzervativní investor s dlouhým investičním horizontem může dovolit uložit větší část prostředků do rizikových aktiv (akciových, nebo dynamických smíšených fondů).

Pokud máte jasno v tom, kolik chcete vydělat, jaké riziko podstoupíte a na jak dlouho přibližně nebudete investované prostředky využívat, můžete začít naplňovat svou investiční strategii samotným výběrem investičních produktů. I když je pro každou skupinu investora jvhodnější jiná skupina investičních nástrojů z hlediska výnosnosti a rizika, každý by měl myslet na rozumnou diverzifikaci rizika a výnosů. Předejdete tak možným vysokým ztrátám v krátké době, anebo na druhé straně zbytečnému „prodělání“ při dlouhém držení peněz v málo výnosných aktivech. Důležité je také diverzifikovat v rámci jednotlivých tříd, je totiž rozdíl mezi akciemi středo a východoevropských společností a akcií v USA, nebo mezi dluhopisy státními a korporátními.

Velmi důležitým faktorem ovlivňujícím konečné výnosy jsou v každém případě poplatky, které mohou celkový výnos rapidně snížit. Ať už jde o poplatky brokerským společnostem za obchodování na burze, nebo investičním společnostem u fondů, existují mezi jednotlivými konkurenty na trhu velké rozdíly. U brokerů je důležité zjistit, jaké služby za daný poplatek dostaneme, u fondů je nutné brát v potaz jak nákupní poplatek, tak i manažerský poplatek za správu (v kratším horizontu může být v porovnání dvou fondů výhodou nízký nákupní poplatek, v delším horizontu však může hrát velkou roli výše manažerského poplatku, placeného každý rok).

Nevěřte ne pěkné řeči

V souvislosti s poplatky je důležitý výběr samotných společností, kterým tyto poplatky budete platit, což jsou již zmiňovaní brokeři a investiční společnosti, resp. jednotlivé jejich produkty. I když to bude znít paradoxně, někdy je možná výhodnější zaplatit na poplatcích i trochu víc, pokud jste si jisti, že investiční společnost, samotný fond, nebo brokerská firma za to stojí. Dobré jméno společnosti, dlouhá historie, případně kvalitní rating často vypovídají o kvalitě, za kterou je výhodné si někdy připlatit. Určitě však není dobré dát na „zaručené“ rady odborníků, kteří se snaží prodat produkt, kterému se v poslední době výtečně daří a krátkodobě překonává konkurenci. Minulá výkonnost nikdy není zárukou vysokých výnosů v budoucnosti.

Konečný výnos může hodně ovlivnit také měnící se kurz koruny. Vývoj na trhu s cizími měnami se predikuje hodně těžko a zejména konzervativní investoři by měli upřednostňovat investování v domácí měně. Při nepříznivém pohybu kurzu koruny se totiž může i z relativně bezpečné investice stát ztrátový byznys. U podílových fondů je důležité si zjistit, jestli při nákupech cenných papírů v zahraničí zajišťují měnové riziko (například fondy společností ČP Invest, nebo Pioneer). Čím jste naopak více zaměřeni na výnos a nevadí vám riziko, tím více si můžete dovolit investovat v různých cizích měnách. Kromě toho, že je investiční nabídka v cizích měnách mnohem širší, zvyšuje se tím i výnosový potenciál portfolia (ale také riziko ztrát při posilování koruny).

Velmi výhodným způsobem investování, především pro ty, kteří nedisponují velkými objemy peněžních prostředků najednou, je pravidelné investování. Tento způsob je velmi jednoduchý zejména u investice do podílových fondů, kde je v současnosti nabídka produktů s možností pravidelných vkladů skutečně široká. Kromě toho, že nepotřebujete najednou velký obnos peněz, je výhodou také průměrování investice. Hodnota podílových listů v průběhu trvání investice kolísá, nakupujete je jednou za vyšší cenu, jindy naopak za cenu nižší a i při vyšších výkyvech se hodnoty vyrovnají. I opatrný, konzervativně zaměřený investor si pak může dovolit investovat do výnosnějších aktiv a nepodstupovat tak zbytečně vysoké riziko.