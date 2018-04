Kam vložit své peníze, aby výnos pokryl aspoň inflaci

Kam tedy investovat? Přečtěte si, jaké výhody a nevýhody mají jednotlivé druhy spoření. Na běžném, ale lépe na spořicím účtu si nechte rezervu. Kolik to bude, záleží na vás, ale stranou byste měli mít alespoň tři měsíční příjmy. Jestli jste jediný živitel rodiny nebo třeba podnikatel a neplatíte si nemocenskou, mělo by to být ještě víc.

Výhodou spořicího účtu je, že peníze jsou kdykoli dostupné a ze zákona pojištěné pro případ krachu banky. Výnos inflaci plně nepokryje (nejlepší spořicí účty nabízejí aktuálně zhodnocení 2,5 procenta za rok). Ze zisku platíte 15 % daň z příjmů, tedy z toho, co vám vynesou úroky. O odvod daně se však nemusíte starat, vyřeší ho za vás banka.

Pokud vám měsíčně zbývají přibližně dva tisíce korun, můžete uvažovat o stavebním spoření. Ke zhodnocení, které bývá dvě procenta ročně, si přičtete státní podporu až dva tisíce korun ročně. Za šest let povinného trvání smlouvy tak stavební spoření dosahuje 3,7 procenta ročního zhodnocení.

Výhodou je pojištění vkladu a možnost čerpat úvěr na bydlení. Nevýhodou poplatky, povinná doba spoření a to, že od roku 2014 bude třeba dokládat účelové použití státní podpory. I zde je výnos (to, co jste vydělali na úrocích) zdaněn.

"Ještě lepší zhodnocení, přibližně 5,8 procenta, získáte u penzijního připojištění – to však jen v případě, že je vám 55 let a více a čeká vás jen 5 let povinného spoření," doporučuje Tomáš Kučera ze společnosti Benefita. Penzijní připojištění není pojištěný produkt, zato vám v něm nebudou účtovat poplatky.

Kdo sází na jistotu, může právě teď koupit spořicí státní dluhopisy se splatností na 1,5 roku až na sedm let. Počítat můžete s průměrným ročním výnosem 2,05 až 3,41 procenta. Dluhopisy je možné pořídit už od jednoho tisíce korun, koupit je lze na vybraných pobočkách ČSOB, České spořitelny, Komerční banky a J&T.

Podrobnosti na www.sporicidluhopisycr. cz. Dluhopisy lze nakupovat nejvýše do konce května, může se však stát podobně jako na podzim, že pro velký zájem bude prodej ukončen dříve.

U investic do fondů je princip jednoduchý: fond nakupuje dluhopisy a akcie, vydělává na nich a zisk rozděluje mezi ty, kdo mu svěřili peníze. Vám stačí, když si v něm spoříte třeba jen tisícovku měsíčně, tedy částku, za kterou byste si sami žádný zajímavý balík akcií nekoupili.

Když investujete na delší dobu než půl roku, nemusíte ze zisku platit daň, výhledově se však počítá s tím, že tato lhůta se prodlouží na tři roky. Výše zhodnocení závisí na tom, kam investujete. Nižší, ale stálejší výnos lze očekávat u fondů dluhopisových, víc rizika s šancí na vyšší zisk je u fondů akciových. Ztrátu neriskujete u fondů zajištěných, jste v nich však vázáni na určitou dobu. Při nákupu fondů počítejte s poplatky, vyšší jsou u akciových fondů.

Kolik může vynést investice do fondů Měsíční úložka 2 000 Kč Investiční horizont 30 let Celkový vlastní vklad 720 000 Kč Hodnota na konci 1 988 201 Kč Průměrné zhodnocení 5,95 % Reálný vklad (po očištění od inflace 4 %) 408 179 Kč Reálný výnos na konci 995 633 Kč Vstupní poplatek (splácen v prvních 19 měsících investování) 23 400 Kč Poznámka: Zhodnocení není garantované, jde o předpoklad na základě dlouhodobých analýz. Zdroj: Partners

Kdo se rozhodne pro nákup konkrétních akcií, riskuje nejvíc. Zisk může být během několika dní dvojnásobný, ale také můžete přijít o všechno.

"Minimální kapitál k investování je 20 tisíc korun, ale to je spíše obchodování na zkoušku. Aby bylo možné odpovědně rozložit rizika, je potřeba řádově víc peněz," vysvětluje Jiří Mikeš z poradenské společnosti Moneco. Obchodovat na burze budete prostřednictvím makléře. Počítejte s tím, že mu za to platíte. Vybírejte seriózního makléře, nejlépe takového, jemuž se neplatí za transakci, ale odměnou je podíl ze zisku, který pro vás vydělá.

Expert: Spořte pravidelně a poplatky plaťte průběžně

Na otázky spojené s drobným investováním odpovídá Pavel Filipi, vedoucí Marketingu pro retailové bankovnictví Komerční banky.

Kdy by měl člověk skončit s ukládáním peněz na běžný účet a měl by si pořídit něco výnosnějšího?

Běžný účet slouží zejména k platebnímu styku, je vhodné mít na něm hotovost odpovídající výdajům na zhruba tři měsíce. Pro případ mimořádné situace doporučuji disponovat rezervou přibližně v objemu 4 až 6násobku měsíčního příjmu, která může být uložená výhodněji, například na spořicích účtech nebo termínovaných vkladech.

Vyplatí se investice, u kterých se poplatky hradí najednou předem?

Úhrada všech poplatků předem není s výjimkou stavebního spoření běžnou bankovní praxí. Úhrada předem může sice být určitým motivátorem pro setrvání u původně zamýšleného investičního cíle, ale v případě nenadálé potřeby peněz může být část předem zaplacených poplatků zmařena.

Je dobré investovat pravidelně stejnou částku nezávisle na tom, jestli investice vydělává, či prodělává?

Díky pravidelnému investování klient vlastně nakupuje postupně za různé ceny, čímž se omezuje riziko. Výnosy při pravidelném investování velmi často převyšují výkonnost jednorázových investic, u nichž bývá i pro odborníka obtížné určit "správnou dobu" a předejít tak špatně načasovaným investičním rozhodnutím.