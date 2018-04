Jak investovat do nemovitostí v malém?

Od 1. května vstoupily v platnost nové zákony týkající se kapitálovýho trhu, které přinesly rozšíření možností investování do jiných tipů aktiv a to prostřednictvím tzv. speciálních fondů. Mnoho investorů se těšilo na větší možnosti zhodnocování svých peněz a to i prostřednictvím realitních fondů, praxe však ukázala opak. V současnosti nebyl v české republice povolen žádný nemovitostní fond. Jak tedy investovat do nemovitostí v malém?