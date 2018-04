Jak investuje vyvolený?

Možností, kam uložit peníze je nespočetně, my se ale budeme zabývat převážně těmi, které jsou hodně rozšířené, dostupné nejširšímu okruhu investorů, s rozumným poměrem rizika, výnosu a likvidity. Právě tyto tři podmínky ve spojení s časovým hlediskem by měli být určující při výběru toho nejvýhodnějšího investičního instrumentu. Výhodnost daných produktů může být také ovlivněna například daňovým zvýhodněním apod.

Potenciální investor rozhodující se kam uložit své poctivě vyhrané peníze může uvažovat dvěma způsoby. Buď se bude o svoje peníze strachovat, nebude podnikat nijaké riskantní výpady a hlavním kriteriem pro něj bude zachovat hodnotu peněz, kterou mu neořeže ani inflace. Druhý bude hledět především na to, aby dosáhl co největšího zisku a bude ochoten také více riskovat. V obou případech se počítá s investičním horizontem minimálně pět let.

Jelikož výhry jsou většinou vypláceny v domácí měně a vývoj na devizovém trhu je nejistý a skýtá určitá rizika, největší část peněz bude investovaná v české koruně. Problém je, že se tím pádem rapidně zúží výběr investičních možností. I přesto však vzhledem k objemu prostředků je z čeho vybírat.

Agresivní Vladko – výnos za každou cenu

Dynamický výherce bude směřovat největší objem prostředků do akcií. Vzhledem k množství peněz do nich může investovat nejen ve formě podílových fondů, ale také přímo na burze cenných papírů. I když se Pražské burze v poslední době výjimečně daří (a možná právě proto), přehánět to s investicí do českých akcií není třeba. Většina titulů roste dlouhou dobu, někdy až neúměrným tempem a řada odborníků varuje, že akcie na BCPP jsou příliš drahé a velká korekce může přijít kdykoli.

I když předpovědi na vývoj některých titulů jsou příznivé, na výběr jich zase tolik není a rozumná diverzifikace prakticky není možná. Tato možnost je tedy určena jenom investorům, kteří jsou ochotni hodně riskovat a nebojí se případné ztráty. Navíc úplně nesplňuje podmínku o rozumném poměru rizika, výnosu a likvidity.

Druhou možností jsou již zmiňované korunové podílové fondy. I když ani těch není v porovnání se zahraničními příliš mnoho, přeci jen nabízejí širší možnosti a větší množství trhů, na jejichž vývoji může investor participovat. K dispozici jsou fondy zaměřené na určitý region či zemi i globální fondy, fondy specializující se na zajímavé sektory apod.

Kromě samotných akciových fondů jsou k dispozici také smíšené fondy zaměřené na akcie, a ty mohou nabídnout také zajímavé zhodnocení. Rizikově odolný investor navíc nemusí hledět ani na to, jestli jsou fondy v případě investic na zahraničních trzích zajištěny do koruny a může tak případně vydělávat na pohybu měn.

Předpokládané zhodnocení investice vyvoleného Typ investora 1.rok 3 roky 5 let 10 let Dynamický Vladko 1 268 250 1 781 800 2 235 090 3 938 992 Konzervativní Katka 1 233 556 1 469 185 1 650 776 2 209 111 Pozn.: první rok uvažujeme pravidelnou měsíční úložku 100 000 Kč, ostatní roky se zhodnocuje suma z prvního roku; výnosy jsou fiktivní, skutečnost může být jiná; zdroj - výpočty Fincentra

Umírněná Katka – hlavně neprodělat

Druhým hojně rozšířeným instrumentem, který umožňuje domácím střadatelům zhodnocovat peněžní prostředky, jsou dluhopisy. U dynamického investora budou tyto cenné papíry tvořit doplněk k převládajícím akciím a akciovým fondům, v úplně opačném poměru pak budou u umírněného, konzervativního investora. Ten do akcií investuje minimum svých prostředků, konzervativní instrumenty budou hrát v jeho portfoliu samozřejmě prim.

Jak tedy investovat do dluhopisů? Přímá investice do těchto cenných papírů vyžaduje velmi velký objem peněžních prostředků. Drtivá většina státních, nebo i podnikových dluhopisů navíc není malým investorům dostupná a nabízí se pouze velkým institucionálním investorům. Jen výjimečně se některá banka rozhodne emitovat dluhopisy v nominálních hodnotách dostupných běžným klientům. Osobitým druhem dluhopisů jsou hypoteční zástavní listy, které vydávají hypoteční banky a jsou dostupné i drobným střadatelům. Takto získané prostředky jsou pak bankami využívané při poskytování hypotečních úvěrů.

Mnohem jednodušší cestou jsou však i v případě dluhopisů fondy, které do těchto instrumentů primárně investují. Platí tady to samé, co v případě fondů akciových, a to zejména lepší diverzifikace, možnost nakoupit více cenných papírů prostřednictvím fondu a v neposlední řadě podílení se na vývoji zahraničních trhů. Dalším důležitým argumentem, který platí pro všechny fondy všeobecně je samozřejmě úspora nákladů.

Pro konzervativní investory je pak výhodou také zajištění měnového rizika u některých fondů. I v případě konzervativního investora je možné sáhnout po některých smíšených fondech, které se orientují více na dluhopisy, jejich akciová složka však v portfoliu fondu tvoří větší podíl než je tomu v případě fondů specializujících se výhradně na obligace. Investoři mají k dispozici také fondy peněžního trhu, ty však vzhledem k investičnímu horizontu nejsou vhodným instrumentem. Jednou z možností mohou být také zajištěné fondy, které jsou v poslední době hodně populární. Ty umožňujíse podílet na vývoji vybraného akciového trhu, investorovi však zaručují navrácení minimálně investované částky, nebo dokonce minimální garantovaný výnos. Maximální možný výnos je však také v mnoha případech omezen.

Vydělat lze i v jiné měně

Kdyby se Vyvolení přeci jenom rozhodli investovat i do jiných produktů dostupných na finančních trzích, budou muset počítat s investicí v cizí měně. Investor tak musí

kalkullovat s nezanedbatelným kurzovým rizikem. V současnosti je na našem trhu dostupných mnoho možností, zejména v USD a EUR. Pro investora požadujícího maximalizaci výnosu jsou k dispozici například warranty, nebo některé druhy certifikátů (například knock-out certifikáty). V jejich případě však investor musí vzít na vědomí, že ačkoli jsou zde možné skutečně nadprůměrné výnosy, velmi snadno také může přijít o všechny investované peníze. V nabídce jsou samozřejmě také akcie obchodované na různých evropských, nebo světových trzích.

Konzervativní investoři si naopak přijdou na své investicí do méně rizikových druhů certifikátů (indexové certifikáty, airbag certifikáty, diskontové certifikáty), nebo například do indexových akcií, nazývaných také ETF (z anglického Exchange traded funds), které jsou navázané přímo na vybrané akciové indexy. Jejich výhoda spočívá především v transparentnosti, nízké ceně, jednoduchosti a již několikrát zmiňovaném dobrém poměru výnosu, rizika a likvidity.

Které investiční instrumenty jsou podle vás nejvýhodnější? Využíváte všechny dostupné možnosti na našem trhu, nebo se specializujete jen na některé? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

