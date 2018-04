Jak vypadá investování českých milionářů: ČEZ, BMW a sázka na jistotu

„Čeští boháči investují sedm z deseti milionů korun takzvaně na jistotu, tedy na udržení majetku. Jen pro třicet procent prostředků pak hledají rizikovější příležitosti, které samozřejmě nesou vyšší výnosy. Populární jsou investice do akcií. Překvapivě ale Češi hledají investiční možnosti spíše v zahraničí a pražskou burzu víceméně ignorují, kvůli nízkému počtu obchodovaných titulů i nízké likviditě. Mají obvykle velmi dobrý přehled o klíčových aktivech ve svém portfoliu,“ poukazuje na hlavní výsledky průzkumu mezi stovkami českých milionářů Raymond Kopka, ředitel privátního bankovnictví UniCredit Bank.

Dluhopisy jako bezpečný přístav

Majetní Češi nejčastěji investují do dluhopisů (84 procent), jsou pro ně symbolem bezpečného přístavu. Jen strategie se trochu mění. Poslední dobou se zájem přesouvá od státních ke korporátním dluhopisům s vyšším výnosem.

Průzkum Čeští milionáři sází 70 % na jistotu (na zachování majetku) a 30 % na riziko (na zhodnocení majetku).

Vždy mají po ruce volné prostředky na zajímavou koupi (to je výrazně odlišuje od retailové klientely).

Prakticky všichni se zapojují do obchodování s akciemi a dluhopisy, ale pražská burza v tom hraje jen okrajovou roli.

Pokud majetek získali vlastními silami, váží si jej a více jim záleží na tom, aby si zachovali jeho hodnotu. Zdroj: UniCredit Bank, data jsou ze srpna 2014, zpovídáno bylo 1 755 klientů s disponibilním majetkem nad 10 milionů korun.

Na další příčce žebříčku oblíbenosti jsou samozřejmě akcie. Obvykle jde o takzvané blue-chip (modrý žeton) společnosti. Tímto termínem se označují akcie největších a nejziskovějších společností. Tedy těch se stabilním výkonem, dobrou reputací a (nebo) atraktivní dividendovou politikou. Pokud bohatí investují do fondů, jsou podkladovým aktivem obvykle opět akcie a dluhopisy.

Roste obliba investičních certifikátů na přední světové akciové indexy, protože přinášejí úroky nad inflací. Jen respondenti průzkumu do nich loni investovali dvě miliardy korun, o 356 procent víc, než v roce 2012.

Do nemovitostí a nemovitostních fondů investuje 38 procent milionářů. Podle Raymonda Kopky by jich mohlo být i víc, ale uznává, že nyní není situace vhodná ke spekulacím a navíc tyto investice už mají většinou milionáři za sebou.

Méně populární je pak nákup umění a investice do takzvaného venture kapitálu, což je velmi riziková investice, například podíly v začínajících firmách, takzvané start-upy. (O jednom takovém úspěšném si můžete přečíst zde.)

Překvapivě mají malý zájem o investice do „jistých“ komodit jako zlato, nebo čistě do půdy. Jejich význam roste až u klientů, kteří mají k dispozici opravdu hodně velké objemy prostředků.

Mají velké sebevědomí, věří jen sami sobě

Co asi nikoho nepřekvapí, je, že bohatí věří především sami sobě. Jejich rozhodnutí výrazněji ovlivňují jen jejich nejbližší. Podle Kopky milionáři v posledním roce nejčastěji kupovali akcie ČEZ kvůli stabilitě a dividendové politice a akcie BMW, protože to je stabilní osvědčená firma. A navíc mají k této značce i osobní vztah. Sami si totiž nejčastěji kupují auta německých značek, nejvíce BMW řady 7, Mercedes S či Audi, ale také sportovní vozy Porsche nebo Ferrari.

A čeho se raději zbavují? Akcií Telefónicy, kvůli prodeji skupině PPF a očekávanému stažení z burzy. Bohatí také prodávali akcie společnosti NWR, tady zase převládá pocit beznaděje.

Co ještě charkterizuje české multimilionáře?

Kromě pouliční nenápadnosti si potrpí na hodinky kvalitních značek. Ne že by výrazněji preferovali nějakou značku, ale nejvíce příznivců mají hodinky Rolex, IWC, Breitling, Omega a Patek.

Mají také rádi umělecká díla, nad starým uměním převažuje moderní. V jejich domácích sbírkách tak nejčastěji najdete obrazy Filly, Kupky či Slavíčka. Ale nebojí se investovat ani do umělců současných, jako je například Olbram Zoubek či Adolf Born. A také je zajímají umělci dosud neobjevení, vidí zde především možnost spekulace.

Kam jezdí na dovolenou? Tradičně vedou USA, ať už celoroční ráj Miami, či New York, kam zase jezdí za nákupy. Do Rakouska a Francie jezdí lyžovat, odpočívat pak do Španělska, Itálie či Řecka. Tím se od nás normálních smrtelníků zas tak neliší, rozdíl je jen v tom, že multimilionáři zde většinou vlastní či si pronajímají nemovitosti, takže se rekreovat jezdí vlastně do svého druhého domova. No a nesmíme zapomenout také na exotiku. I bohatí tráví své dovolené na tropických ostrovech jakou jsou Seychelly, Maledivy či Mauricius. Je tam bezpečno a dělá jim dobře o tom vyprávět.

Ani milionáři sportovci se příliš neliší od nemilionářů. Z oblíbených sportů vede golf, následuje tenis, roste zájem o jachting. V zimě bohatí rádi lyžují.