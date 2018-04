Dolaroví milionáři už odmítají tradiční investice, láká je alternativa

Ukázal to průzkum, který již počtvrté přinesla J&T Banka. Studie sleduje chování českých a slovenských dolarových milionářů.

O svých investicích se rozhodují velmi intuitivně a stejně důležitou roli při rozhodování o dané investici hrají také emoce, tedy jak blízká je daná sféra investorovi. Chtějí do značné míry rozumět oboru, do kterého hodlají investovat.

Kdo je dolarový milionář Jejich disponibilní majetek má hodnotu minimálně 20 milionů korun v České republice nebo 728 tisíc eur na Slovensku.

V Česku je mezi nimi 80 % vysokoškoláků, v SR 89 %.

Průměrný věk v ČR je 51 let, na Slovensku 49 let.

Nejčastěji jsou majiteli firem (48 % v ČR, 66 % v SR), vedoucími pracovníky v roli zaměstnance (15 % v ČR, 11 % v SR), nebo osoby samostatně výdělečně činné (10 % v ČR, 5 % v SR).

Očekávají nastartování ekonomiky a růst HDP.

Současnou ekonomickou situaci vnímají spíše jako příležitost pro své investice.

Jsou velmi aktivní v občanské společnosti, přispívají na dobročinnost, podporují sportovní i kulturní aktivity a aktivně se zapojují do pomoci v případě živelních katastrof.

Pálí je fungování justice, neefektivita státní správy a vysoká daňová zátěž.

O investicích se dolaroví milionáři často radí v úzkém kruhu známých a přátel, jde však o profesionální „reciproční výměnu informací“, kdy oni samotní nabízí výměnou svou radu.

Bohatí lidé se stále více odklánějí od tradičních investičních nástrojů, které v současné době, kdy dochází k neustálému snižování úrokových sazeb, nenabízejí již tak atraktivní zhodnocení.

Zájem je o půdu a pozemky

Za nejzajímavější investici považují zemědělskou půdu či stavební pozemky. Právě pro půdu hraje její cena, která je oproti okolním státům velmi nízká. Dá se očekávat, že časem se s největší pravděpodobností ceny půdy v Evropě vyrovnají.

Stále lukrativní je pro milionáře nákup firem, akcie zahraničních společností či korporátní dluhopisy. Za zajímavé považují stále investice do akcií, především pak zahraničních firem.

Domácí burza už neláká

Čeští i slovenští dolaroví milionáři se shodují, že pražská ani bratislavská burza cenných papírů pro ně není investičně zajímavá. Způsobila to především limitovaná nabídka a minimum příležitostí pro raketový růst obchodovaných firem.

Nebrání se ani alternativním investicím

Chuť investovat do firem se promítá i v přístupu ke start-upům. Ty neodmítá celých 74 procent českých a 63 procent slovenských milionářů. Téměř dvě pětiny multimilionářů investici do start-upů zvažují a přibližně každý osmý už dokonce do start-upu investoval. Snaží se tak o podporu podnikání a předávání know-how.

Vedle start-upů neodmítají bohatí ani alternativní investice, mezi něž patří například obrazy a umělecké předměty, veterány a na Slovensku také drahé mince, bankovky či stará vyznamenání. Naopak z dříve tradiční cesty, jak uchovat bohatství, dnes ustupuje filatelie.

Nové příležitosti hledají na rozvíjejících se trzích

Nejslibnější zhodnocení v příštích třech až pěti letech vidí milionáři na dynamicky se rozvíjejících trzích jihovýchodní Asie. I když si velmi dobře uvědomují možná rizika spojená s takovou investicí, souhlasí s tím, že skvělé možnosti zhodnocení nabízejí trhy jako Čína, Indie, Rusko, Afrika či Jižní Amerika.

Rozvinuté trhy západní Evropy, USA a Japonska sice považují za stabilní, ale jen 45 procent z nich se na ně dívá jako na místo, kam se v současnosti vyplatí investovat.

Největší propad v očekávání zhodnocení investic zažily komodity, které se u českých milionářů propadly ze 17 procent v roce 2013 na pouhých sedm procent v letošním roce. Na Slovensku zažily propad nejen komodity, ale především obchod s měnami, který klesl z loňských 22 procent na devět.

Ani chudší lidé neriskují

Že se nám příliš nezamlouvá riziko a v oblasti správy úspor máme raději „své jisté“, dokazuje i reakce respondentů průzkumu Pioneer Investments na dotaz, jak by investovali částku jednoho milionu korun. Většina (73 procent) by peníze vložila do nákupu nemovitosti, 14 procent by se je snažilo zhodnotit investováním do zlata a stejný počet by využil akcií a dluhopisů. Na investici do uměleckých předmětů by vsadilo šest procent dotazovaných a do investování na burze by se pustila jen čtyři procenta Čechů.

Odlišný, a oproti nám odvážnější přístup ke zhodnocování vyšších částek mají Slováci. Pokud by měli k dispozici částku 40 tisíc eur, více než čtyři pětiny z nich by investovaly prostřednictvím akcií a dluhopisů a téměř 70 procent by peníze použilo k nákupu nemovitosti.