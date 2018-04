Čeští milionáři investují a zhodnocují peníze jinak než před rokem

Investiční preference českých milionářů se za poslední rok zásadně změnily. Dluhopisy a přímé nákupy akcií již netáhnou. Dva ze tří milionářů investují do fondů či strukturovaných produktů, zejména investičních certifikátů. S klesajícími výnosy tlumí své investice do dluhopisů. Přitom právě na ně loni sázela drtivá většina bohatých investorů. Letos dluhopisy nakupoval pouze každý třetí.

„Růst popularity fondů je v souladu s obecným trendem, český fondový trh letos podle čísel AKAT zaznamenal poměrně zajímavý růst aktiv pod správou. I pro bonitního klienta jsou fondy ideální nástroj. Je ale férové dodat, že před nízkými sazbami se v konzervativním fondu neschováte. Pro vyšší výnosy je tedy třeba trochu zariskovat. Bonitní investoři sice mají obecně vyšší „kapacitu“ snášet investiční riziko, ale vždy je potřeba posoudit přiměřenost investice potřebám konkrétního klienta,“ komentuje výsledky průzkumu Aleš Tůma, investiční analytik Partners.

Budoucnost v nemovitostech, nevěří zlatu

Investice multimilionářů se nejčastěji pohybují v jednotkách milionů korun. Zatímco menší částky míří zejména do cenných papírů, vyšší investice často směřují do nemovitostí a v poslední době stále více do půdy. A právě v tomto segmentu vidí privátní klienti vysoký potenciál do budoucna. Jak naznačil průzkum, ve zhodnocování nemovitostí obecně věří 47 procent klientů privátního bankovnictví, speciálně půdě pak 41 procent z nich.

Chcete také investovat? Vyberte si z několika možností investic a nechte si spočítat, kolik vám vynese.

„Nemovitosti jsou zkrátka evergreen. Na vybraných komerčních nemovitostech i na některých rezidenčních se pořád dá vydělat zajímavě, ale rozhodně to není bezpracné. Nepoužil bych asi přímo slovo bublina, ale hlad po výnosu je v poslední době na cenách nemovitostí určitě vidět. Zvýšený zájem bonitních klientů se projevuje i tak, že v poslední době vzniklo hned několik nových realitních fondů kvalifikovaných investorů,“ reaguje investiční analytik Aleš Tůma.

Zajímavostí je, že až každý pátý investor z řad movitých Čechů věří, že v budoucnu mu zhodnocení přinesou start-upy nebo investice do venture kapitálu.

Co je: Start-up: pojem označující nově vznikající projekt či začínající firmu často ještě ve fázi tvorby podnikatelského záměru. Venture kapitál: investování do velmi rychle rostoucích inovativních projektů.

Naopak v blízké budoucnosti téměř žádný z nich nevidí růstový potenciál ve zlatě a jiných cenných kovech.

„To asi není překvapivé, vzhledem k vývoji ceny zlata v posledních letech. Pokud by podobný průzkum proběhl v letech 2011 až 2012, asi byl výsledek trochu jiný, investice zkrátka podléhají určité módě a ani bonitní klienti nejsou úplně imunní. Potkal jsem velmi bonitního klienta, který v té době investoval významnou částku do zlata, které se posléze ukázalo být falešným. Různí investiční podfukáři na podnikatele cílí i dnes,“ říká Aleš Tůma.

Mají dobrý přehled o klíčových investicích

Se svými investicemi si privátní klienti rádi nechají poradit. Přestože bezmála třetina velmi přesně ví, co se s jejich investicemi děje a devět z deseti si udržuje alespoň orientační přehled, dají kromě svých bankéřů i na rady svých přátel a rodiny. Zároveň mají velké sebevědomí a s penězi si věří. Vzory proto v investování nemají. „Privátní klienti mají zpravidla dobrý přehled o klíčových investicích, detaily ale rádi nechávají na odbornících a jejich analytickém zázemí,“ potvrzuje ze své zkušenosti Dušan Hladný, ředitel Privátního bankovnictví UniCredit Bank.

Stále platí, že bohatého Čecha na ulici běžně nepoznáte. Svůj čas tráví na golfu nebo tenisu, jezdí takřka výhradně německou limuzínou a na ruce nosí švýcarské hodinky. Abyste ho poznali najisto, museli byste k němu domů. Češi se totiž stále více zajímají o investice do umění, i když v poměru ke svému celkovému majetku do něj investují jen nepatrnou část svých prostředků.

„Každý desátý český milionář nakupuje umění nejen jako sběratel, ale také jako investor. Investuje do něj obvykle nižší částky do milionu korun. Moderní umění stále vede nad starším, Češi navíc jednoznačně upřednostňují domácí umělce. Mezi nejoblíbenějšími jmény nalezneme Emila Fillu, Jana Zrzavého nebo Václava Špálu,“ přibližuje Dušan Hladný. Jak dodává, v investicích do umění si bohatí lidé nechávají rádi poradit. Dávají i na doporučení, do jakých současných a méně známých umělců může být zajímavé investovat.

Movití Češi se rovněž věnují charitě. Přispívají zejména na lokální projekty zaměřené na děti, vzdělání a zdravotnictví. Myslí také na nadace a velké neziskové organizace se zaměřením na sociální sféru nebo na své oblíbené sportovní kluby.

A kde tráví čeští milionáři nejraději svůj volný čas? V dovolenkových destinacích u bohatých Čechů stále vedou Spojené státy americké, v těsném závěsu je Karibik a další tropické ostrovy jako Maledivy, Mauricius či Seychely. Jezdí však také do Evropy – v Itálii či Španělsku mají často vlastní domy.