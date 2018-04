Jak investují ti nejbohatší? Hitem jsou třeba nemovitosti

Už pojedenácté vydaly společnosti Capgemini a Merrill Lynch výroční Zprávu o světovém bohatství (2007 World Wealth Report). Podle ní vzrostlo bohatství velmi bohatých osob, tedy dolarových milionářů, o 11,4 % na 37,2 bilionů dolarů. Počet světových boháčů se zvýšil o 8,3 % na 9,5 milionu, počet ultra bohatých lidí s majetkem přesahujícím 30 milionů dolarů vzrostl o 11,3 procenta na 94 970.

Investice do nemovitostí rostou

Oproti roku 2005 se investiční zvyklosti bohatých lidí poněkud změnily. Největší úbytek prostředků zaznamenaly alternativní investice (10 % z celkového majetku oproti 20 % v roce 2005), kam patří zejména strukturované produkty, zajištěné fondy, deriváty, cizí měny, komodity a financování nově vznikajících společností (private equity/venture capital).

Složení investic velmi bohatých investorů v letech 2004, 2005 a 2006

Zdroj: Capgemini/Merrill Lynch

Klesal hlavně zájem investorů o zajištěné produkty, které většinou těží z vysoké rozkolísanosti (volatility) finančních trhů. Vývoj na trhu byl ale na prudké výkyvy poměrně chudý, což vedlo k poklesu investic do zmiňovaných produktů, které právě před prudkými změnami investory chrání. Podle autorů Zprávy je ale propad zájmu o alternativní investice pouze dočasným jevem a v budoucnu se k nim bohatí investoři určitě vrátí.

Největší nárůst naopak zaznamenaly investice do nemovitostí (komerční nemovitosti, nemovitostní fondy a podobně). Bohatí lidé měli v roce 2006 v nemovitostech zainvestovánu bezmála čtvrtinu svých prostředků oproti 16 procentům v roce 2005. Podle Zprávy jsou investice do nemovitostí více likvidní a transparentní, hlavně kvůli změnám v legislativě mnoha zemí, které zpřístupňují investování do nemovitostních fondů, což znamená pokles rizikovosti.

Objem přímých investic do nemovitostí představoval sumu 682 miliard dolarů, což je oproti minulému roku nárůst o 38 procent. Celkově investovali boháči do realit přes 900 miliard, což je nejvíce v historii. I přes tento nárůst investic do nemovitostí zůstávají však na čele žebříčku oblíbenosti boháčů přímé investice do firemních akcií.

Evropa je lákavá

Z hlediska regionálního je patrné výraznější globální zaměření investic, větší diverzifikace a tím tedy snižování rizika. Bohatí lidé v Severní Americe investují především na domácích trzích, v posledních letech se ale přeci jen více odvažují investovat také za mořem. Zajímavá je především Evropa (kvůli zvyšující se důvěře v euro), jihovýchodní Asie a Latinská Amerika (lákavé výnosy rozvíjejících se trhů).

Souvisí to rovněž s agresivnějším přístupem severoamerických investorů, kteří dlouhodobě umisťují většinu svých prostředků do akcií kvůli vyšším očekávaným výnosům. Kromě akcií však byly loni jejich favoritem i zmiňované nemovitosti, které boháči upřednostnili na úkor alternativních investic.

Evropané jako jediní zaznamenali nárůst investic na domácích trzích a zásluhou dobrých výkonů akciových trhů se více odvažovali investovat do akcií. Boháči z ostatních regionů spíše upřednostňovali globální trhy.

Nemovitosti si získaly oblibu také u investorů na Blízkém východě a v jihovýchodní Asii, kde se objem investic do realit zvýšil téměř dvojnásobně. Rovněž tak byl zájem o reality patrný u boháčů v Latinské Americe, kteří tradičně investují většinou na zahraničních trzích a jako jediní zvýšili podíly svých investic v Severní Americe.

Celkově lze říci, že bohatí investoři v uplynulém roce omezovali své investice do amerických nástrojů na úkor Evropy. Kromě dobrých výsledků evropských akciových trhů a zajímavého růstu HDP se Evropa rovněž stala nejvyhledávanějším trhem komerčních nemovitostí. Podle autorů Zprávy by tento trend mohl pokračovat i v příštích letech. Kromě dobré výkonnosti na západoevropských trzích vidí bohatí investoři také zajímavý růstový potenciál v zemích východní Evropy. K mírnému omezení investic dojde na trzích jihovýchodní Asie, zatímco zájem o Latinskou Ameriku by měl zůstat konstantní.

Zbraně a hazard ne

I mezi bohatými lidmi roste obliba takzvaného sociálně odpovědného investování. Snaží se tedy vyhnout investicím do společností, které se zabývají výrobou zbraní, alkoholu, cigaret, hazardem apod. (více čtěte ZDE). Celkově do této kategorie aktiv investuje jen asi desetina boháčů. Jednoznačnými lídry v sociálně orientovaném investovaní jsou movití lidé z jihovýchodní Asie (17 %), nejmenší pozornost mu naopak boháči v Latinské Americe (3 %).

Zajímavým údajem, který ale se samotným investováním nemá mnoho společného, je údaj o donátorských aktivitách. Své dobročinné aktivity přiznalo 11 procent velmi bohatých lidí, kteří darovali celkově asi 7 procent svého bohatství.

Ultra bohatí lidé se filantropii věnují ještě více, kolem 17 procent z nich věnovalo loni na dobročinné účely asi desetinu majetku, což představuje sumu kolem 285 miliard dolarů. Nejštědřejší boháči žijí v jihovýchodní Asii a Severní Americe, nejméně jich je naopak v Latinské Americe.

Asi 1,7 procenta svého bohatství investují bohatí investoři do koníčků, jako je umění, různé sbírky, šperky, sportovní aktivity a podobně.