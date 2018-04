Zapomenuté smlouvy v šuplíku jsou jako antivirus bez aktualizace

Finanční gramotnost není jen umět si spočítat, kolik vydělávám a kolik utrácím. O správném finančním uvažování a rozhodování člověka nesvědčí jeho majetek, nebo úspory. Typickým rysem tristní negramotnosti u nás je způsob uvažování běžného spotřebitele: účet - mám, stavební spoření - mám, penzijní pojištění - mám, životní pojištění - mám, povinné ručení - mám, cestovní pojištění - mám.

Jakási hra na odškrtávání nás neučí to zásadní - není účet jako účet a není pojištění jako pojištění. A zatímco u účtů a spořicích produktů se postoj lidí rychle mění a stále více jich přemýšlí o tom, zda neplatí zbytečně vysoké poplatky a nedostávají příliš málo na úrocích, u pojištění se situace mění jen velice pomalu. Většina totiž pro pojištění zajde do nejbližší pojišťovny, nebo dokonce do banky pro balíček cestovního pojištění k platební či kreditní kartě zdarma. A co je nejnebezpečnější, v momentě, kdy nějaký produkt sjednají, zapomenou, jak je nastavený. V podstatě si v dobré víře pořídí antivirový program, ale už nepovolí jeho aktualizace.

Případ Karla Poláčka z Liberce je důkazem, že nastavit režim „nepovolených aktualizací“ je opravdu špatné řešení. Karel udělal sedm „systémových chyb“, z nichž některé už nešly opravit.

1. Čekal na nabídku banky

Karel Poláček oslovil poradce Partners s poptávkou po refinancování hypotéky v okamžiku, kdy dostal nabídku úrokových sazeb na další fixační období od své stávající banky. Do konce fixace zbývaly necelé dva týdny.

Co bylo dobře: Skvělé je, že se to Karel vůbec rozhodl řešit, mohl totiž jen mávnout rukou a pomyslně tak „kývnout“ na úrokovou sazbu, kterou si ho banka evidentně zkoušela.

Co bylo špatně: I tak je první chyba na světě: Karel nemusel čekat na nabídku banky a mohl jednat dostatečně dopředu a bez stresu. Mohl tak mít i na výběr, vzhledem k časovému presu totiž poradce dopředu musel vyloučit banky, které by si chtěly před schvalováním Karlovu nemovitost ocenit. Na to už zkrátka čas nezbýval.

Nešlo opravit: Pro Karla je to poučení pro příště.

2. Místo splátky dal peníze na spoření

Dobře to dopadlo, obzvlášť proto, že se podařilo do nové hypotéky zabalit i relativně malý, zato extrémně nevýhodný spotřebitelský úvěr s RPSN (roční úrokovou sazbou nákladů) 24,9 procenta. Karel si ho bral před dvěma lety, když se rozbilo auto, s nadějí, že ho splatí z prémií na konci roku. Ty ale nakonec padly na vánoční dárky a na stavební spoření.

Co bylo dobře: Karel neutratil všechny peníze za dárky.

Co bylo špatně: Karel zapomněl, kolik na úvěru přeplácí a vyměnil 25procentní úrok na úvěru za zhruba čtyřprocentní úrok na spoření ve stavebním spoření.

Nešlo opravit: Karel bude muset příště lépe počítat.

3. Zapomněl smlouvu v šuplíku

Při kontrole pojištění jeho domu se ukázalo, že ho celých deset let (od doby, kdy si bral hypotéku a dům teprve stavěl) neupravoval. Tenkrát ještě neměl garážové stání, nepojišťoval domácnost, protože ještě fakticky neexistovala, a co nejhůř - dům pojistil na výši hypotéky, nikoli na reprodukční cenu.

Co bylo dobře: Že si Karel vůbec pojištění sjednal.

Co bylo špatně: Podle původní smlouvy měl Karel svůj dům podpojištěný a v případě jakékoli škodné události by mu pojišťovna krátila plnění zhruba o 20 procent. Škody na movitých věcech (domácnost) by dokonce pojišťovna neřešila vůbec. Vlastně měl obrovské štěstí, že nemusel řešit žádnou pojistnou událost.

Šlo opravit: Karel si sjednal novou smlouvu. Bude platit sice vyšší částku, ale zase může být v klidu, že kdyby se něco stalo, od pojišťovny peníze dostane.

4.- 6. Nenahlásil změny

Nejhorší časovaná bomba na poradce čekala u životního pojištění. Karel, živitel čtyřčlenné rodiny, měl jako obmyšlenou osobu uvedenu svoji expřítelkyni (čtvrtý přehmat). Nastavení smlouvy pak odpovídalo životní situaci rodiči dotovaného studenta střední školy (páté pochybení). Na smlouvě měl uvedené povolání „student“, zatímco dnes dělá seřizovače (chyba číslo šest).

Co bylo dobře: Sjednal si smlouvu, ale to nestačí.

Co bylo špatně: Zapomněl pojišťovně ohlásit životní změny. Když se oženil, měl změnit jméno toho, kdo by dostal peníze v případě, že by se s ním něco stalo (obmyšlenou osobu), tedy dávnou přítelkyni vyměnit za manželku. Úplně chybělo zajištění invalidity. Sice by dostal tisícovku za zlomenou ruku, ale stačila by nečekaná návštěva infikovaného klíštěte a Karel by neměl kde bydlet (dům by musel prodat, aby pokryl výpadek příjmu). Možná by byl odkázán na invalidní vozík a důchod 11 tisíc korun měsíčně. Vlastně by nedostal ani zmiňovaných tisíc korun za zlomenou ruku, protože pojišťovně neohlásil změnu povolání ze studenta na seřizovače. Je tedy pro pojišťovnu ve vyšší rizikové skupině. Sice by to lehce podražilo celkové pojistné na smlouvě, ale rozhodně by pojišťovna plnila. Takto by se plnění krátilo a dostal by maximálně pětistovku.

Šlo opravit: Karel upravil stávající smlouvu, uvedl pravdivé a aktuální údaje.

Smlouva se ruší pouze v případě, kdy v ní nelze zajistit rizika, která mohou ohrozit klientův příjem. Než smlouvu rušit, je lepší převést ji do splaceného nebo redukovaného stavu, kdy smlouva dožije, klient ale už pojistné neplatí. Nemusí tedy ani nic dodaňovat.

7. Nenavýšil částku na penzijní připojištění

Poslední chyba se nemusí na první pohled zdát jako závažná, může ale mít fatální následky. Karel si posílá stovku měsíčně na smlouvu, na jejíž obálce se vyjímá heslo „chci do penze milion“.

Co bylo dobře: Karel je prozíravý a spoří na důchod.

Co bylo špatně: Pokud by Karel zůstal u své stovky měsíčně na penzijní připojištění, bude mít do důchodu tak 60 tisíc korun a navíc nedostane ani korunu státního příspěvku. Na příspěvek od státu má totiž nárok (platí od začátku roku 2013) až od částky 300 korun měsíčně.

Šlo opravit: Karel ohlásil penzijní společnosti, že bude posílat pravidelně vyšší měsíční částku a příští rok se může těšit i na státní příspěvek. Pokud by zvládl posílat společnosti měsíčně více než tisíc korun, mohl by si převyšující částku odečíst z daňového základu.

Udržujte si svůj „antivirák“ aktuální

Ideální čas na změnu smlouvy je samozřejmě v okamžiku, kdy se mění vstupy pro nastavení této smlouvy: hodnota majetku, výše příjmu a podobně.



Pozor, leckdy je možné změnu provést až k výročí té či oné smlouvy. Na trhu jsou dostupné různé aplikace a programy, které sledují rodinné rozpočty a dokážou upozornit na to, že je třeba smlouvu aktualizovat. Připomínku na výročí smlouvy lze také nastavit třeba na mobilním telefonu.