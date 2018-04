Zahraniční dovolené podraží, za boháče budeme v Bulharsku a Turecku

Vyplývá to z tradiční analýzy UniCredit Bank, která se týká trendů v cestovním ruchu a finančního chování při cestách do zahraničí.

"Recese v české ekonomice změnila naše cestovní zvyklosti překvapivě málo. Češi se svých zahraničních dovolených nevzdávají, spíš jen zkracují své pobyty, pokud cítí potřebu šetřit," říká hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Nejoblíbenější destinací zůstává i nadále Chorvatsko, dovolenou zde tráví 800 tisíc Čechů. Ke stabilním zemím patří také Itálie, kam jezdí půl milionu Čechů.

Pokračuje trend, kdy české domácnosti krotí své náklady, většina z nich se přitom dovolené u moře nechce vzdát. Do této logiky přesně zapadá 40procentní nárůst zájmu o Turecko, tedy zemi, která je pro nás levná, a přitom nabízí mnoho zajímavého. V loňském roce do této země zamířilo 280 tisíc Čechů, zdaleka nejvíc v historii.

Roste také počet českých turistů na řeckých plážích, v Tunisku nebo i v Maroku. Lidé zkrátka hledají alternativu k dříve populárnímu Egyptu, který zažil prudký pád zájmu turistů kvůli bezpečnostním rizikům v zemi.

Tip na zájezd Stále nevíte kam na dovolenou? Vyberte si z bohaté nabídky zájezdů za super ceny na dovolena.iDNES.cz.

"I když situace v Egyptě umožnila posílení pozic především Tuniska, Turecka, Řecka a Maroka, všechny signály z evropských trhů nyní napovídají, že Egypt je zpět a začíná se opět vracet na původní čísla. Je to dáno jednak zklidňující se politickou situací, ale i tím, že jako celoroční destinace vzdálená čtyři hodiny letu z Evropy nemá v podstatě konkurenci," uvádí Stanislav Zíma, marketingový ředitel a tiskový mluvčí Exim Tours.

Méně lidí než v předchozích letech míří do Maďarska a Bulharska. "V segmentu levnějších dovolených má Bulharsko nadále potenciál, země však musí dál investovat do obnovy turistické infrastruktury. Do Maďarska jezdí řada lidí jen na krátkodobé pobyty v lázních namísto delší dovolené. Ostatně zkracování dovolených je dlouhodobý trend," dodává Stanislav Zima.

A zájem Čechů slábne také o sousední Slovensko, které je nyní na historickém minimu. Jeho velkým konkurentem se stalo Rakousko, které, ač patří k dražším zemím, loni navštívilo 340 tisíc Čechů. Když jsme vstupovali do Evropské unie, nebyla to ani polovina. Na předkrizovou úroveň se dostal také počet cest do Německa.

"Je to dobrý důkaz, že Češi v dlouhodobém horizontu bohatnou, v západních zemích si můžeme za své peníze koupit asi o desetinu víc než před deseti lety. Naopak ceny v zemích na Balkánu z pohledu české peněženky stoupají, i když je tu pro nás stále levně," doplňuje Pavel Sobíšek.

Nejlevnější je tradičně Bulharsko

O třetinu víc než doma si za stejné peníze Češi nakoupí v Bulharsku, o 12 procent levněji je také v Maďarsku a Turecku. Jako doma si budou připadat Češi v Chorvatsku, ceny jsou v obou zemích srovnatelné.

Slovensko se poprvé v historii zařadilo mezi země, kde jsou ceny vyšší než v Česku. A dráž je také v Řecku a tradičně na západ od nás, kde musíme počítat s cenami vyššími přibližně o 30 až 40 procent.

Za tisíc korun si v zahraničí v průměru koupíme o 14 procent méně zboží a služeb než v tuzemsku. Tisícikoruna v Česku má tak v zahraničí hodnotu jen 855 korun. Situace se však lepší, před deseti lety to bylo pouhých 773 korun.

Je však třeba vzít v úvahu, že spotřební koš běžných rezidentů (zobrazený v grafu) a turistů se liší. Turisté totiž více utrácejí za ubytování a restaurace, rekreaci, kulturu, dopravu nebo alkoholické nápoje. Rezidenti zase za energie či nájemné.

V praxi je tak kupní síla turistů ještě o něco nižší, než jak naznačují uvedená data. Podle loňské studie UniCredit Bank je kupní síla Čechů při zohlednění spotřebního koše turistů v průměru o 18 procent nižší než u běžných rezidentů.

Dovolená proti loňsku o něco podraží

Náklady na zahraniční dovolenou vzrostou letos Čechům v průměru o 3,7 procenta. Výjimkou je však Turecko, které se díky nedávnému propadu místní měny stává pro Čechy levnější, oproti loňsku téměř o pětinu. Naopak klesající kupní sílu koruny Češi nejvíce pocítí v relativně dražších destinacích jako Rakousko, Německo a Francie.

Přesto si při cestách směrem na západ můžeme dovolit utrácet více než před deseti lety (v Německu nebo Francii o 20 procent, v Rakousku a Itálii o 15 procent). Naopak "levné" země na jihu a východě jsou pro Čechy rok od roku dražší. Platí to zejména o Egyptě a Tunisku. Výjimkou z tohoto pravidla jsou Turecko a Maďarsko. Kolísání tamních měn českým turistům momentálně nahrává.

Chystáte se letos na dovolenou do zahraničí? celkem hlasů: 1348