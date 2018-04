Daň ze státních dluhopisů se zaokrouhlí na nulu, výnos tak nesníží

V reakci na článek Spočítejte si, kolik vám vynesou Kalouskovy dluhopisy s on-line kalkulačkou (počítala čistý zisk po zdanění), se ozvalo několik čtenářů. A podle jejich výkladu by se v tomto případě daně z úroků platit neměly.

Za osvobození může nominální hodnota a zaokrouhlení

Přestože výnosy z dluhopisů dani podléhají, hraje tu roli právě nominální hodnota dluhopisu. A ta je jedna koruna. Z té se pak vypočte výnos (z emisních podmínek plyne, že úrokový výnos je 0,0085 až 0,06 korun u pětiletých a 0,02 u jednoletého) a z něho by se pak počítala daň, která je zatím 15 procent.

Výnosy z dluhopisů Platí zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmu.

Podle §36 odst.3 se základ daně zaokrouhluje na celé koruny dolů.

Ve výsledku tedy nic. Po zaokrouhlení na celé koruny dolů se dostaneme na nulu. Přitom stanovený minimální počet kusů nemá na výpočet daně z výnosu vliv. I když máte dluhopisů za tisíce, nula násobená jakýmkoli reálným číslem dá zase nulu.

Pokud by však byly spořicí státní dluhopisy emitovány v nominální hodnotě 1 000 korun a minimální počet kusů k nákupu byl jeden kus, bylo by to něco jiného. Výnos by byl například u jednoletého 20 korun a z něj vypočtená daň tři koruny.

Podle informací daňařů by neměl dani podléhat ani jeden spořicí dluhopis, a to ani při zvýšení daně z příjmů z 15 na 19 procent. Byl by totiž stejně nižší než jedna koruna, takže při zaokrouhlení by byla daň nulová. Pokud nebudou změněny stávající podmínky, ani výnosy z pětiletých dluhopisů se danit nebudou.

Dotazy vyvolaly oficiální upřesnění ministerstva financí

Stejný paragraf o zaokrouhlení využívá s úspěchem Zuno banka, která připisuje úroky na spořicím účtu každý den a tím pádem do určité částky bez daně.

Na rozruch kolem daní zareagovalo prohlášením i ministerstvo financí. Jeho znění je šalamounské, přesně podle známé pohádky ani nahá, ani oblečená, ale tvrzení daňových odborníků nepopírá.

"Musíme naprosto důsledně dodržovat zákon o daních z příjmů bez jakýchkoli odchylek. Na spořicí státní dluhopisy se tedy nevztahuje žádná výjimka, žádné osvobození a uplatňuje se standardní srážková daň," uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. "Zákon také jasně uvádí pravidla výpočtu daně včetně zaokrouhlení. Protože nominální hodnota jednoho dluhopisu činí jednu korunu, vlivem zaokrouhlení je efektivní daň nulová," potvrzuje naše výpočty mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.