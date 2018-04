I manželka bez příjmu rozhoduje o penězích. Čeští muži to vidí jinak

Majetek manželů Mají společné jmění manželů, jehož součástí je vše, co nabyl jeden nebo oba za trvání manželství. Patří sem: nemovitosti

věci movité

veškeré příjmy manželů - například příjmy z pracovního poměru manželů, příjmy z jejich samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z úroků z úspor a podobně

zisk z toho, co patří výlučně jednomu z manželů (například žena manželk zdědila po rodičích byt, který pronajímá (výnos z pronájmu spadá do společného jmění)

podíl jednoho z manželů v obchodní společnosti či družstvu, pokud byl uhrazen ze společných prostředků (z toho, co spadá do SJM)

dluhy převzaté za trvání manželství (zde existují výjimky) Do společného jmění manželů nepatří: majetek, který každý z manželů nabyl před uzavřením manželství

věci osobní potřeby jednoho z manželů (například oblečení či šperky)

majetek, který jeden z manželů nabyl darem, dědictvím nebo odkazem

náhrada nemajetkové újmy, například bolestné při úrazu