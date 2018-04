Jak je to s prací v důchodu?

Je pravda, že novelizovaný zákoník práce ve svém ustanovení par. 30 možnost uzavírání pracovních smluv na dobu určitou omezil. A to tak, že je nadále možné uzavřít nebo prodlužovat pracovní smlouvu na dobu určitou maximálně na dobu 2 let od vzniku pracovního poměru. Po vyčerpání této maximální doby lze uzavřít novou smlouvu po minimálně šestiměsíční přestávce. Toto ustanovení se však nevztahuje na některé zvláštní případy, mezi něž patří právě uzavírání či prodlužování stávajícího pracovního poměru se starobním důchodcem. Dosavadní pracovní poměr důchodce, který je buď sjednaný, nebo změněný na dobu určitou nepřesahující jeden rok, lze prodloužit (nejlépe dodatkem k pracovní smlouvě) vždy jen o jeden rok. Tedy doba trvání tohoto prodlouženého pracovního poměru nesmí přesáhnout jeden rok ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Takto lze pracovní poměr opakovaně prodlužovat vždy po uplynutí sjednaného jednoho roku o další rok. Stejně tak mohou být místo prodlužování takové pracovní poměry na dobu určitou sjednávány opakovaně nanovo, a to i když na sebe bezprostředně navazují a není mezi nimi dodržena výše zmíněná šestiměsíční přestávka po každých dvou letech. Tyto pracovní poměry musí být stejně jako při prodlužování uzavírány pouze na jeden rok. Toto je právě případ, který uvádí novelizovaný zákoník práce jako výjimku ze zákazu řetězení pracovních poměrů na dobu určitou.