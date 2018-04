Jak je to s předčasným splacením úvěrů na bydlení?

V současné době většina bank nabízí dobu pěti let. Také většina klientů, zvláště ti, kteří čerpají státní finanční podporu, volí pětileté období. Výše podpory je totiž garantována maximálně na období pěti let. Je výhodné zafixovat dnešní vysokou státní podporu na co nejdelší dobu.

Právě v nové úrokové sazbě je skryto určité riziko. Když úroková sazba naroste, naroste i splátka úvěru. Pro klienta, který čerpá hypoteční úvěr, by nárůst úrokové sazby za pět let z 8,2% na 9,2% znamenal nárůst splátky o 756 Kč měsíčně (nepočítáme se změnou státní finanční podpory. Uvedená splátka je bez podpory).

Tomuto riziku se dá předcházet tím, že budeme postupně spořit a vytvoříme si tak určitou finanční rezervu. Když budeme prvních pět let spořit za účelem částečného splacení úvěru pouhých 400 Kč měsíčně, bude pro nás stejný nárůst úrokových sazeb znamenat navýšení splátky pouze o 445 Kč měsíčně. Tím, že na sebe vezmeme vyšší zatížení na počátku a vytvoříme si tak finanč­ní rezervu, snižujeme riziko nárůstu splátky v budoucnosti. Tato rezerva se nám hodí i v případě, že úrokové sazby nevzrostou. Když naspoříme rezervu částkou 400 Kč měsíčně a úrokové sazby se nezmění, zatížení se sníží o 277 Kč měsíčně po dobu dalších patnácti let.

Možnost splatit úvěr ze stavebního spoření předčasně

Úvěry ze stavebního spoření je možné splácet i předčasně, a to bez jakýchkoli sankcí. Zatímco hypoteční úvěry jsou pro banky obchod, který vyhledávají a který jim vydělává, úvěry u stavebních spořitelen jsou poskytovány za netržní úrokové sazby. Nízký úrok z úvěru je dán státní podporou ve fázi spoření a nízkým úrokem z vkladu. Pro stavební spořitelnu je výhodné, pokud klient úvěr ze stavebního spoření předčasně splatí. Proto to klientovi umožňuje.

Úrokové sazby z úvěrů od stavebních spořitelen jsou nižší než tržní úrokové sazby z úvěrů. Jsou dokonce nižší, než může být výnos z investovaných prostředků (zde by bylo nutné použít výnosnější investici, než je termínovaný vklad u bank. Je možné doporučit otevřené podílové fondy nebo hypoteční zástavní listy). V tomto případě je lepší vlastní prostředky výhodněji uložit a inkasovat výnosy, které jsou vyšší než náklady na úvěr ze stavebního spoření. Tím se nám otevírá prostor pro zisk. Když máme vlastní prostředky, které bychom chtěli použít na splacení úvěru ze stavebního spoření, a když je uložíme s výnosem 9 % (a to je reálné), bude náš zisk činit 3 % každý rok (3 % je rozdíl mezi výnosem 9 % a úrokem z úvěru 6 %).

Splácení úvěru ze stavebního spoření trvá několik let a nikdy nevíme, jaké budou výnosy v budoucnu. Stavební spořitelna nám dává právo (nikoli povinnost) splatit část úvěru. My tuto možnost využijeme pouze v případě, že pro nás bude výhodná. Tím vzniká nesymetrická pozice, protože my si můžeme vybrat a spořitelna se musí přizpůsobit. Na podobném principu fungují opce. Opce je právo, a za to se v moderním finančním světě platí. Od stavební spořitelny ho máme zadarmo.

