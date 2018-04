Jak jsou Češi finančně vzdělaní?

Na zadní vrátka příliš nemyslíme

Spoříte si peníze na horší časy? Pak můžete své chování porovnat s částí naší populace. O vytváření finančních rezerv podle výzkumu přemýšlíme, nicméně těžkou hlavu nám nedělají - uvažujeme o nich spíše v krátkodobém nežli dlouhodobém časovém horizontu. Výzkum odhalil, že téměř jedna třetina Čechů nemá žádné úspory či finanční rezervy.

Více než dvě třetiny populace finanční rezervy sice má, většině z nich by však k zachování životní úrovně a životního stylu vystačily pouze na 1 – 3 měsíce. Celková průměrná výše úspor a finančních rezerv činí 5,5 násobku průměrných příjmů té které domácnosti. Kdo je přitom na tom nejhůře a kdo nejlépe? Pohlédněte do našeho grafu zde.

Stále se rovněž spoléháme na to, že své životní náklady a aktivity po skončení produktivní části svého života budeme financovat především ze starobního státem vypláceného důchodu. Pouze necelá polovina z nás počítá, že své životní náklady profinancuje z vlastních úspor nebo penzijního připojištění hrazeného na účet penzijního fondu. Tento pasivní přístup by se nemusel v budoucnu vyplatit.

Kdo řídí osud našich peněz? Většinou rozhodujeme o svém finančním majetku sami bez pomoci odborníka. Necelá polovina pak zcela sama jen na základě volně dostupných informací a dle vlastního úsudku, pouze 5 % z nás svěří péči o své finance do rukou odborníků. Nejčastějším zdrojem informací o bankovních či jiných finančních produktech, které užíváme, jsou dle výzkumu banky či média. Poměrně často se řídíme rovněž názorem či radou svých příbuzných a známých. Při získávání informací o finančním světě přitom stále preferujeme osobní jednání.

Banky vnímáme spíše jako nadřazené a drahé

Banky a využívání jejich služeb je pro většinu z nás nezbytné a tři čtvrtiny z nás se shodují na tom, že si na naše přání a požadavky personál banky vždy udělá dostatek času, je vstřícný, trpělivý a připraven vždy poradit. Spokojena s profesionalitou pracovníků bank je však pouze necelá desetina Čechů. Chování bank je nicméně nemalou částí naší populace vnímáno jako nadřazené a potřebnou dávku péče pociťujeme teprve v okamžiku, kdy máme bance platit (podle 39 % lidí). Více než polovina populace je přesvědčena, že banka hovoří svým vlastním jazykem běžnému člověku nesrozumitelným.

Poplatky za bankovní služby a transakce vnímáme jako předražené, přesto však při výběru bank dáváme přednost bankám českým před zahraničními. Rozpor mezi nespokojeností a loajalitou je přitom pro Čechy typický – praxe ukazuje, že ačkoliv si stále stěžujeme na vysoké poplatky, bývá reakce na jejich zvýšení mizivá – banku kvůli tomu drtivá většina klientů ochotna změnit není.

Nejuvažovanějšími finančními produkty jsou běžný či sporožirový účet, platební karta a stavební spoření, nejčastěji plánovanými produkty jsou penzijní připojištění a životní pojištění. Leasing a hypotéka jsou naopak nejčastěji finančním produktem, který sice známe, nicméně o jejich sjednání neuvažujeme. Graf spontánní znalosti finančních produktů naleznete zde.

Jak si Češi věří ve financích a co skutečně umí

Své znalosti z finanční oblasti a oblasti finanční terminologie hodnotíme spíše jako průměrné či dokonce podprůměrné, nejčastěji se hodnoty při školním známkování pohybovaly kolem trojky. I přes tyto výsledky jsme však se svými znalostmi spokojeni a z následného objektivního hodnocení vyplývá, že máme spíše tendenci své znalosti podceňovat. Potřeba finančního vzdělávání není nikterak silná – o nezbytnost se jedná pouze podle 13 % Čechů. Přesto dvě třetiny populace souhlasí s tím, aby pojmy z finančního a bankovního světa byly obsaženy již ve školních osnovách.

Objektivně úroveň finanční vzdělanosti národa hodnotí index finanční vzdělanosti, ten nabývá hodnot mezi 0 – 100 bodů. Rozdíly samozřejmě existují co do věku a vzdělání. Průměr pro celou populaci činí 66 bodů. Je to moc, nebo málo?

Odpovědí mohou být následující čísla. Se svými znalostmi se v konkrétních finančních produktech a službách dokáže orientovat jen zhruba polovina (52 %) Čechů, ovšem více než dvě třetiny z nich nemají pocit, že by jim úroveň jejich finanční vzdělanosti bránila finanční produkty využívat (viz graf orientace ve finančních produktech). Tento postoj je možná zdrojem potíží, do kterých Čechy dostává jejich důvěřivost či lhostejnost. Pro levnější potraviny jsou schopni jet na druhý konec města, ovšem v případě finančních institucí často sáhnou po prvním produktu, který je jim nabídnut – a často si ani podrobně nepřečtou obchodní podmínky. Výsledkem jsou mnohdy uzavřené nevýhodné smlouvy, které mohou způsobit mnoho potíží a nad jejichž důsledky pak mnozí kroutí hlavou.

Z výsledů výzkumu vyplývá, že ačkoliv se Češi pomalu sžívají s finančními produkty, bude ještě přeci jen chvíli trvat, než si zvyknou své peníze spravovat opravdu efektivně. Je důležité si uvědomit, že každý krok týkající se vašich financí je třeba předem promyslet a hlavně si zjistit všechny potřebné informace. Stejně jako lidé automaticky přepočítávají peníze vydané jim nazpět u pokladen obchodů, měli by si zjistit finanční výhodnost nabídek, které jim finanční instituce předkládají - a nenechat se zmýlit známými triky, jako je například uvádění týdenní či měsíční úrokové sazby místo roční, či zdáním výhodnosti nízkých splátek. A především se vždy důkladně seznámit se všemi podmínkami, které ve smlouvách podepisují – jen tak se vyhnou budoucím problémům a pocitu, že byli podvedeni.

Podrobné výsledky výzkumu najdete na webových stránkách České bankovní asociace (www.czech-ba.cz).

Shodují se vaše názory s výsledky výzkumu? Jak se vyznáte ve finančních produktech? Napište nám, těšíme se na vaše reakce.