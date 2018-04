Jak jste objevili, že vaše dítě má poruchu učení?

Moje dcera, která dnes již navštěvuje třetí ročník střední školy, měla v první až třetí třídě základní školy velké problémy s učením, a hlavně čtením. Školy se téměř bála a zdálo se nám, že její učitelka je příliš přísná. Stále jsme nemohli přijít na to, proč dítě do té doby naprosto srovnatelné s vrstevníky je najednou téměř nejhorší ze třídy. Paní učitelka měla na vše jednoduché vysvětlení ­ dcera je prostě hloupá. Až na radu známých jsme navštívili pedagogicko-psychologickou poradnu, kde bylo při prvním pohovoru a testu vše jasné. Dcera trpěla dyslexií. O podobných diagnózách zřejmě paní učitelka z naší základní školy neměla tušení. Školu jsme změnili a s dcerou jsme pod odborným dohledem pravidelně a usilovně pracovali na nápravě. Čtení asi nikdy nebude jejím koníčkem, ale po pár letech se dokázala naprosto vyrovnat svým spolužákům, a dokonce zvládla i přijímací zkoušky na prestižní gymnázium. Škoda jen, že se nám nepodařilo dříve zjistit, proč je dcera "hloupá", a ušetřit jí spousty trápení.Syn chodí do školy pátým rokem a na to, že je dyslektik, přišla už učitelka v mateřské škole. Díky jí a odborné pomoci v pedagogicko-psychologické poradně jsme včas začali se synem cvičit. Od první třídy chodí do běžné třídy a díky osvíceným a spolupracujícím učitelům neměl vážnější problémy. Pro dítě postižené jakoukoliv poruchou učení je výuka i příprava do školy složitější, ale dá se zvládnout.Naše dcera měla v první třídě velké problémy s psaním. Snažila se, doma jsme trénovali, ale stále se jí nedařilo plnit požadavky dané osnovami základní školy. Asi po čtyřech měsících nás paní učitelka poslala za psychologem do poradny. Tam odhalili dysgrafii.Dcera chodí do třetí třídy. V první začala mít problémy se čtením a paní učitelka jí doporučila vyšetření v pedagogické poradně. Psycholožka žádnou poruchu nezjistila, pouze konstatovala, že dcerka potřebuje důkladnější domácí přípravu a více pozornosti než ostatní děti. Poradila nám i pár tipů, jakým způsobem dítěti výuku čtení zpříjemnit a probudit její zájem.