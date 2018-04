Jak kolegy (ne)vytáčet telefonem

Mít při sobě 24 hodin denně zvonící přístroj není jen výhoda. Všimli jste si, kolik nedorozumění dokáže vyvolat obyčejný mobil? Ten ve vaší i v kolegově kapse. Napětí můžete předejít dodržováním pěti zásad mobilní etikety:

Tady máš Honzovo číslo a zavolej mu

Jedním z nejhorších zvyků je rozdávat soukromá čísla jiných lidí. Mobil se pomalu stává částí lidského těla a volání na něj je mnohem intimnější než hovor přes pevnou linku. Kdo vám šestimístný kód ke svému soukromí poskytne, dá se vám k dispozici i ve svém volnu. Tím, že jeho číslo bezmyšlenkovitě pošlete dál, předáte toto "svolení“ někomu, komu by ho majitel čísla třeba sám nedal.

Rada:

Pokud po vás někdo chce číslo vašeho známého, jeho požadavek obraťte − vezměte si od něj kontakt s tím, že ho známému předáte. Ten se ozve zpátky pouze v případě, že se tak sám dobrovolně rozhodne.

Milí spolucestující, rozcházím se s přítelkyní!

Snad jen skalním fanouškům reality show nevadí poslouchat rodinné problémy lidí, se kterými nemají nic společného. I ti však mohou televizi vypnout. Hůře jsou na tom cestující v autobuse nebo kolegové v otevřené kanceláři, kteří se stanou nedobrovolnými svědky vašich hysterických výlevů. Telefon přitisknutý na ucho dává rychle zapomenout, že posluchač není jen na druhé straně "drátu“.

Rada:

I když máte v práci pevnou linku zdarma, ryze soukromé hovory, které jsou spíše emocionální než informativní, si běžte vyřídit ven ze svého mobilu. Jedete-li v MHD, odložte hovor na cílovou stanici, nebo raději vystupte.

Mám rád techno, ale nevím, že mi někdo volá

Dobře oblečený manažer stojí u bankovní přepážky a posílá sto tisíc na dobročinné účely. Vtom se z jeho koženého kufříku ozve: „Zvedni mě, já zvoním! Tak dělej! Někdo ti volá!“ Manažer zrudne a s omluvou vypíná svůj "vtipný“ telefon. Experimentování s vyzváněním vede ke dvěma extrémům − melodie je tak hlučná a extravagantní, že všichni zbystří v okamžiku, kdy vás čeká soukromý hovor, nebo je tón naopak tak decentní, že ho zpravidla přeslechnete.

Telefon, který minutu vibruje v kabelce, než se ozvou první tóny ve stylu blues, bude opakovaně rozčilovat lidi, kteří vědí, že máte mobil stále u sebe, ale skoro nikdy se vám nemohou dovolat.

Rada:

K poslechu hudby si pořiďte MP3 přehrávač. Telefon si nastavte tak, aby vás vždy upozornil, že vám někdo volá, a zároveň tak, aby na to zbytečně neupozornil celé okolí.

Dej si kafe a poslouchej, jak se vybavuji

Málokdy druhého tak bezpracně ponížíte, jako když se s ním sejdete v restauraci a schůzku přerušíte desetiminutovým telefonním hovorem. V nejhorším případě je jeho obsahem bezduchá konverzace s kamarádkou. Vašemu partnerovi nezbývá než žmoulat pivní tácek, hrát si se slánkou nebo předstírat pečlivé studium jídelního lístku.

Rada:

Pokud nechcete telefonní hovor odmítnout, omluvte se a běžte ho krátce vyřídit ven. S volajícím si v rychlosti dohodněte, že se s ním spojíte po skončení schůzky. Kolega by neměl v restauraci sám čekat delší dobu, než jakou by vám zabrala cesta na toaletu.

Esemeska přece nemůže rušit

I textové zprávy by měly mít svou večerku. To platí zejména v pracovní komunikaci. Psát klientovi nebo kolegovi SMS po desáté hodině večerní je nevhodné. Nutíte ho myslet na práci v době, kdy je zvyklý sledovat oddechový seriál nebo si číst méně oddechovou knihu. Není pravidlem, že by každý vypínal telefon před spaním. Zvuk příchozí SMS ve tři v noci je poměrně spolehlivý budíček.

Rada:

Noční nápady pište kolegům a klientům do e-mailu. Narazí na ně ve chvíli, kdy se rozhodnou pracovat. Pokud nepoužívají počítač, napište jim SMS hned, abyste důležitý nápad nezapomněli, ale pošlete ji až ráno.