Je s vámi radost spolupracovat? Otestujte se, jak komunikujete

Někdo je v komunikaci s lidmi a na pracovišti přeborník, jiný v tom tak trochu plave a domluvit se moc neumí. Vycházíme-li z původního významu pojmu komunikace, jde o spojení nějakých prostorů či objektů. Je to cesta, která vede z místa A do místa B a měla by být upravena tak, aby byla co nejschůdnější. Silnici chceme mít stejně schůdnou jako cestu, kterou mezi námi proudí informace.

Jaká je ta vaše komunikační cesta? V následujících tvrzeních si vyberte a označte, zda reagujete častěji způsobem „a“, nebo „b“ .

Otestujte se, jak se domlouváte?

Test je z publikace Sám sobě psychologem autorské dvojice Tomáš Novák, Věra Capponi, kterou vydalo nakladatelství Grada.