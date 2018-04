Praktický návod, jak ušetřit sjednocením půjček do jedné

Pokud o konsolidaci uvažujete, musíte si nejprve ujasnit, které úvěry do ní lze zahrnout. První podmínkou je, že půjde o záležitosti osobní, ne podnikatelské, a že klient není svými dluhy zavalen tak, aby byl registrován mezi neplatiči. Všechny banky, jež konsolidaci nabízejí, si umějí poradit se spotřebitelským úvěrem, většina i s kontokorentem či kreditní kartou a například Komerční banka či ČSOB po individuálním posouzení zkonsolidují i leasingové splátky.

Vše se do konsolidace nevejde

Problém bývá s prodejem na splátky a hlavně s půjčkami, které nejsou uvedené v registrech (například rychlé půjčky do výplaty), ale i to se dá řešit. Banka totiž za klienta zaplatí úvěry, které do konsolidace lze zahrnout, ale obvykle je ochotná půjčit i nějaké peníze navíc. Ty může klient využít na uhrazení dluhů tohoto typu.

Banky se v konsolidaci zaměřují na drobnější úvěry, ale počítají s tím, že jich klient může mít několik. Celkový limit se pohybuje od půl milionu po 2,5 milionu korun. Některé banky stanovují i spodní hranici částky, kterou jsou ochotny konsolidovat. Například u ČSOB, Ery, Expobank, Raiffeisenbank a Sberbank je to 50 tisíc korun. Se dvěma dvacetitisícovými úvěry u nich tedy neuspějete.

Další podmínkou, na kterou byste se měli ptát, je časový limit – většina bank žádný neuplatňuje, ale například u UniCredit Bank do konsolidace nelze zahrnout úvěr, do jehož splatnosti zbývá méně než rok a půl. Equa má limit mírnější – zkonsoliduje půjčky, které budete splácet ještě šest měsíců a déle.

Neproděláte. To je konsolidace

Podstatou konsolidace je, že budete platit méně než dosud. Záleží však na tom, kde bude to „méně“ nejvýhodnější. Nejnižší inzerovaná sazba na konsolidované úvěry je u UniCredit Bank – 4,9 procenta. Je to však sazba „od“, nikde není garantováno, že ji banka přizná právě vám. Nejnižší garantovanou sazbu najdete u Air Bank – 9,9 procenta. Ještě nižší garance je u Zuna, tam je to však komplikovanější: klientům, kteří měli až dosud úrok do 11,49, připadne u nové půjčky sazba 6,9 procenta, ti, kdo byli se svým úrokem mezi 11,5 a 16,49, získají u Zuna 9,9 procenta. A těm, kdo měli úrok nad 16,5, naúčtují nově 14,9 procenta.

Pokud banka nabízí bonusy za řádné splácení, týkají se i konsolidovaných úvěrů.

Poplatky? Jen výjimečně

Banky vědí, že klienti nemají rádi poplatky, a tak většina z nich za sjednání a vedení konsolidační půjčky od klientů žádné nechce. Výjimky však jsou. Česká spořitelna si bere za sjednání jedno procento. UniCredit Bank 1 500 korun (ale zavazují se zaplatit všechny případné poplatky za předčasné splacení slučovaných úvěrů). Expobank naúčtuje také jedno procento na počátku a pak ještě každý měsíc padesátikorunu.

TABULKA: Podmínky půjček při refinancování

Bez poplatku bývá i mimořádná splátka úvěru, či dokonce celé předčasné splacení. Za to účtují v rámci zákonných možností pouze Raiffeisenbank a Zuno jedno procento z mimořádné splátky, pokud měl úvěr trvat ještě rok a déle, půl procenta u půjček, kterým zbývalo do splatnosti méně než rok.

Vyřízení? Celkem snadné

Žádat o konsolidaci budete přímo ve vybrané bance a jde on-line. Tedy kromě České spořitelny, GE Money Bank a Komerční banky – u těch budete muset jít k přepážce. Vždy budete potřebovat vyplnit formulář žádosti a doložit svou totožnost, obvykle dvěma platnými doklady. Pokud vám do banky nechodí výplata, budou od vás nejspíš chtít potvrzení o příjmu či výpisy z účtu, u podnikatelů poslední daňové přiznání a potvrzení o bezdlužnosti. A pak samozřejmě musíte dát dohromady dokumentaci dosavadních půjček - smlouvy, výpisy, případně potvrzení o zbývajícím dluhu.

Když je vše schváleno, vyřídí za vás vše nová banka - doplatí úvěry, vypoví smlouvy (dáte jí k tomu plnou moc). Složitější je to u Expobank, tam se musí klient s původními věřiteli domluvit sám.

Složitější situaci mají žadatelé, kteří o konsolidaci žádají v páru. Ne všechny banky umějí manželům úvěry sloučit, s takovým požadavkem lze uspět u České spořitelny, ČSOB, Ery, Expobank, Komerční banky, Raiffeisenbank a UniCredit Bank. Sberbank a GE Money dokonce dokážou sdružit úvěry rodinných příslušníků, tedy například rodičů a dětí.