Jak kradou profesionálové aneb na co si dát pozor

Jsou situace, na které je třeba dát pozor. Některé jsou notoricky známé, jindy zloději překvapí novinkou, která by vás ani ve snu nenapadla. Zkušenosti jsou z konkrétních zemí, neznamená to však, že si zloději nepředali zkušenosti a nesetkáte se s podobnými případy i jinde. Na co si tedy dát pozor:

- Krade se v přeplněných městských autobusech. Tady často nemusí pomoci ani osvědčené nošení malého batohu na prsou, místo na břiše (zkušenost odevšad).

- K nejoblíbenějším krádežím patří uřezávání závěrů kapes, vytvoření tlačenice či vrážení do lidí a následné dlouhé omlouvání se spojené s poplácáváním a oprašováním, během kterého se oběti vesele vyprazdňují kapsy i několika zloději najednou. Profesionální zloději bývají slušně a čistě oblečení, takže je není možné rozeznat od normálních občanů (zkušenost odevšad).

- Kapesní zloději v obchodních domech kradou pomocí žiletek, kterými oběti proříznou kapsu. Bohužel, ti málo zkušení zloději někdy „zajedou“ až do masa (zkušenost z Ulánbátaru.)

- Zloději zatáhnou oběť jdoucí po ulici blízko u stěny domu, je náhle vtažena do otevřených dveří domu, které se za ní vzápětí zavřou. Co se děje dál, si umí každý představit (zkušenost z Bogoty).

- V dálkových autobusech se krade tak, že zloději prořezávají tašky, které si nechá turista pod sedadlem, a z nich se v klidu vyberou věci. Stává se tak obvykle krátce po nastoupení a zloděj někdy autobusem ani necestuje (zkušenost z afrických zemí).

- Některé loupeživé gangy okrádají oběti, u kterých „jdou najisto“. Pozorují turisty při placení a sledují, odkud vytahují peníze. Nechají oběť odejít a pak dva zloději blízko ní sehrají scénku pouliční rvačky. Když se turista cítí ohrožen, třetí zloděj mezitím zezadu „vyčistí“ příslušnou kapsu (zkušenost z Addis Abeby).

Co dělat, aby vás neokradli

Spolehlivý způsob ochrany proti zlodějům neexistuje. Nejosvědčenějším způsobem je nedat příležitost a minimalizovat rizika.

- Mějte své věci stále na očích.

- Nedávejte na odiv ani peníze, fotoaparáty, videokamery, zlaté řetízky, prstýnky a hodinky. Speciální brašny na fotoaparáty a kamery všichni znají, stojí za úvahu netradiční obal.

- Na dotazy neznámých lidí, jak dlouho se zdržíte, odpovídejte, že zítra letíte domů, protože vám skončila dovolená a už nemáte peníze.

- Nechoďte sami, vyhýbejte se tmavým, úzkým a opuštěným i přeplněným uličkám stejně tak jako místům, kde je velký shluk lidí (náměstí, demonstrace...)

podle Petra Jahody, www.cestopisy.cz