Jak lákají malé banky nové klienty?

Mezi klíčové malé banky zajímající se o retailovou klientelu patří čtveřice finančních ústavů: BAWAG Bank, Volksbank, Oberbank, Waldviertler Sparkasse von 1842. Většina z nich se snaží v posledních několika měsících dávat o sobě vědět velmi zřetelně. Pokud tedy nejste spokojeni se svou stávající bankou, mohlo by se vám vyplatit vyměnit ji za jinou - třeba i „malou“ banku.

Nejlevnější výběr z bankomatu - BAWAG Bank

Zřejmě nejhlasitěji je právě teď slyšet o BAWAG Bank. Nejenže banka ve snaze být blíže klientům otevírá jednu novou pobočku za druhou a z původních tří poboček v Praze a Brně je nyní bankou, která má zastoupení v mnoha krajských městech a její pobočková síť se rozrostla na čtrnáct obchodních míst. BAWAG Bank také novým klientům nabízí hned několik produktů, které stojí za pozornost. Ve většině případů jsou velmi dobře srovnatelné s tím, co nabízejí velké banky, ať už v rámci běžných účtů, platebních karet, nebo úvěrů. Její balíček IQ konto za 45 Kč s elektronickou (nebo za 69 Kč s embosovanou) platební kartou, internet bankingem a měsíčním výpisem patří k nejlevnějším na trhu.

Pyšnit se může i letošní březnovou novinkou – výběrem hotovosti ze všech bankomatů v ČR za 6,50 Kč, což je momentálně nejnižší poplatek. Ani v úvěrech banka nepatří k nejdražším. Její Osobní půjčka s úrokovou sazbou od 7,15 % p.a., bez povinnosti žadatele zřizovat si u banky běžný účet, by mohla najít svou cílovou skupinu. Jistou nevýhodou je absence telefonního a GSM bankovnictví jako u všech ostatní malých bank, s čímž musí zájemce o jejich služby počítat.

Chcete vědět, které produkty stojí za to a kterým je lepší se vyhnout? Více ZDE.

Paleta balíčků a hotovost v zahraničí za 29 Kč - Volksbank

Volksbank CZ v loňském roce připravila klientům hned několik variant balíčků produktů a služeb od těch klasicky zacílených na běžného klienta, přes studenty a děti, po podnikatele či svobodná povolání, které obsahují v různých kombinacích vedení běžného účtu, měsíční výpis, platební kartu, kontokorent a internet banking. Cenově se balíčky většinou pohybují ve stejné a nižší hladině v porovnání s ostatními bankami.

Za povšimnutí v jejím případě stojí rozhodně ceny za výběry hotovosti z bankomatu, a to jak v ČR (vlastní ATM 2,50 Kč), tak i v zahraničí u Holiday karty – 29 Kč. Pozadu za velkými bankami nezůstává ani v úvěrech či investicích, takže opět lze hovořit o bance s kompletním zázemím pro obsluhu klientů, jejímž největším handicapem je nepočetná pobočková síť.

Nízké poplatky - WSPK

Banka s velmi dlouhým názvem Waldviertler Sparkasse von 1842, pro kterou se běžně používá zkrácené označení WSPK má své zázemí v jižních Čechách s jednou pobočkou v Praze. Banka patří k nejlevnějším na trhu. Její nabídka služeb a produktů je opět srovnatelná s ostatními, avšak zajímavé jsou její transakční poplatky, které jsou nižší než běžný průměr jak při obsluze účtu na pobočce tak elektronicky. WSPK nyní nabízí klientům individuální služby při založení účtu. Nový klient však musí s sebou přinést výpis z banky, kde má veden účet a bankéř WSPK s ním připraví podklady potřebné pro převod plateb (SIPO, nájem, atd.).

Oberbank - standard za přijatelnou cenu?

Oberbank AG, pobočka Česká republika již není jen lokální jihočeskou bankou. Její pobočky najdete v Brně, Plzni a Praze. Od začátku roku lze na jednotlivých pobočkách navštívit dny otevřených dveří, kde se také dozvíte o jejích produktech a službách. Můžete se i seznámit s pracovníky pobočky, kteří vás budou obsluhovat. Banka připravila i akce, které mají „nábor“ nových klientů podpořit. První se týká běžného účtu: pokud si ho založíte do 30. června, bude do konce roku 2006 veden bez poplatku. Druhá speciální nabídka platí do 31. března - bez poplatku za zpracování úvěrového případu můžete získat hypotéku. Ceny za služby této banky však rozhodně nepatří k nejnižším, teprve díky speciálním nabídkám opravdu ušetříte na poplatcích.

Ano nebo ne?

Zda tyto a další akce pomohou Oberbank a ostatním výše zmiňovaným bankám k získání klientů lze jen těžko odhadnout. Stále u nás totiž přetrvává neochota klientů měnit banku, jakmile s ní nejsou spokojeni, i přestože na trhu objeví zajímavější a například cenově výhodnější produkt.

Proti malým bankám však mluví i několik dalších skutečností. Při dnešním stabilizovaném bankovním trhu to ani tak není reálně podložená obava z krachu některého z bankovních ústavů, ale spíše Jiné faktory. Stále přetrvávající nedůvěra, málopočetná pobočková síť, kterou mnoho klientů má stále potřebu navštěvovat, protože nechtějí nebo nemohou své finance spravovat jinak a pro jiné je to absence některého z kanálů přímého bankovnictví. Rozhodně ale nelze malé banky jen zatracovat. Některé jejich produkty jsou na trhu jedinečné a byla by škoda jich nevyužít, záleží pouze na vašem uvážení, zda se vám vyplatí.

Máte konto u malé nebo velké banky? Změnili byste finanční ústav, pokud byste zjistili, že jinde dostanete lepší a levnější účet? Napište nám své názory.