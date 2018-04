Jak lze spekulovat prostřednictvím opcí?

Představte si, že jste přijel do Prahy a na večeři jste se potkal s realitním makléřem, jenž vám zaníceně hovořil o vilce, kterou má nyní na prodej. Slovo dalo slovo a na druhý den již dům procházíte. Cena s ohledem na lokalitu, pozemek i stav budovy je velmi příznivá, jen deset milionů korun. Jste nadšen, jenže ještě nevíte, jestli se do domu bude chtít nastěhovat, manželku jste s dětmi poslal na dovolenou do Karibiku. Vrátí se až za deset dní. Do té doby určitě dům někdo vezme. Nabídnete tedy prodávajícímu sto tisíc korun, pokud vám po dobu jedenácti dnů zaručí exkluzivitu na nákup za deset milionů. Prodejce souhlasil.

Co jste udělal za operaci? V podstatě jste koupil opci na dům. V průběhu nejbližších jedenácti dnů se můžete rozhodnout a dům za smluvenou cenu koupit. Jestliže nakonec dům nekoupíte, ztratíte zaplacených sto tisíc za exkluzivitu. Nyní si představte, že místo domu je zlato, ropa, akcie Microsoft, britská libra, akciový index Nasdaq 100 a další. Není problém. Ale opce je možné postavit nejen na fyzické aktivum, nýbrž i na další investiční instrument, například na futures. Uplatněním opce je prodávající povinen dodat kupujícímu futures kontrakt za předem dohodnutou cenu a kupující právo požadovat futures, což udělá jen v případě, pokud je to pro něj výhodné. Dlouhou dobu byly opce běžně obchodovány na OTC trhu. Organizovaný trh s opcemi na futures se začal formovat na futures burzách v roce 1982.

Kolik se dá vydělat na komoditách? Sledujte naše komoditní zpravodajství ve speciální sekci ZDE

Opci lze tedy definovat jako právo kupujícího získat podkladové aktivum v předem dohodnuté době za předem stanovenou cenu. Právo může, ale nemusí být uplatněno. Vzhledem k tomu, že nic na světě není zadarmo, platí kupující za právo prodávajícímu. Tato částka se nazývá prémie. Předem stanovené ceně se říká strike. Jak jsme si již uvedli výše v případě, že kupující uplatní své právo, prodávající je povinen dodat nakoupený futures za cenu, jenž odpovídá hodnotě striku. Z této věty je jasné, kdy uplatníte své právo, v momentě, kdy je pro vás pozice zisková. Bude to v případě, že aktuální cena na trhu bude vyšší, než hodnota striku. Podobně jako u futures ani u opcí nemusíte čekat na dobu expirace, ale můžete pozici uzavřít opačnou pozicí.

Doposud jsme se bavili jen o právu k nákupu. Můžete se logicky zeptat, jak lze spekulovat prostřednictvím opcí na pokles. Ani to není problém. Základní dělení opcí je na tzv. call opce, česky rovněž kupní opce a put opce nazývané prodejní opce. V případě zajištění exkluzivity na začátku článku se samozřejmě jednalo o call opci, tedy o právo na nákup. Opačným případem je právo na prodej, tzv. put opce. Nákupem put opce získáváte právo k prodeji podkladového aktiva v předem dané době za předem stanovenou cenu.

V případě call opcí má kupující právo na nákup za předem stanovenou cenu a prodávající povinnost toto aktivum prodat. U put opcí je kupující oprávněn prodat podkladové aktivum za předem dohodnutou cenu a prodávající je musí koupit.