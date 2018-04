Jak lze získat maturitu při práci

Sehnat dobrou práci bez maturity je dnes velmi obtížné. Dokazují to databáze úřadů práce, kde je evidováno nejvíce nezaměstnaných právě v dělnických a řemeslnických profesích. To znamená bez ukončeného středního vzdělání. Možnost udělat si maturitu bez ohledu na věk proto nabízejí pro zájemce se základním vzděláním nebo s výučním listem mnohé střední školy. Studovat lze denně, ale i při zaměstnání - večer nebo podle individuálního plánu.Vzhledem k tlaku zaměstnavatelů na zvyšování kvalifikace se zájem o doplnění vzdělání formou studia při zaměstnání na střední škole zvyšuje. Některé profese, například policisté, hasiči nebo pracovníci metra, si neudrží pracovní místa, pokud nemají maturitu. Také pro získání živnostenských listů je v mnoha oborech nutné maturitní vysvědčení. Proto většina středních škol poskytuje možnost takzvaného nástavbového studia, kdy si zájemci mohou doplnit úplné střední vzdělání zakončené maturitou.Zájem o maturitu mají především absolventi učebních oborů. Mohou studovat při takzvaném nástavbovém studiu. Nemohou však většinou zvolit jakýkoliv obor. Pokud je nástavba zaměřená odborně, škola při přijímacím řízení přihlíží k získané profesi. To v praxi znamená, že je možné pokračovat ve studiu ve stejném nebo příbuzném oboru. Například vyučený zedník bude přijat na střední průmyslovou školu stavební, ale těžko se dostane na střední školu zdravotnickou. "Lze se také přihlásit na nástavbu ekonomickou, kde se na odbornost nehledí, a studovat třeba základy vedení malé firmy nebo základy podnikání v různých oborech mimo jiné obchod a služby, elektrotechnika, strojírenství," nabízí Marta Svátková z odboru pro studium při zaměstnání na středních školách ministerstva školství.Ke studiu může být přijat každý, kdo má ukončené základní vzdělání. Potom je studium při zaměstnání pětileté. Rozhodne-li se uchazeč studovat denně, pak trvá čtyři roky. Pro absolventy tříletých učebních oborů je doba nutná k získání maturity tři roky (v denním studiu dva roky). Pokud zájemce absolvoval pouze dvouletý učební obor a chce pokračovat v tříletém (denně v dvouletém) nástavbovém studiu, musí si dodělat jeden rok učebního oboru. Při žádosti o přijetí ke studiu je nutné předložit vysvědčení nebo výuční list. Na některých školách se skládají přijímací zkoušky. "Na naší škole přijímací zkoušky pro zájemce o studium při zaměstnání neděláme," uvádí Hana Hejnalová, vedoucí učitelka dálkového studia na Střední odborné škole a učilišti technickém v Praze 9, a dodává: "Během prvního pololetí se většinou ukáže, kdo je schopen školu zvládnout. V této době odchází okolo dvaceti procent nových žáků." Studovat na střední škole při zaměstnání je možné večerně nebo dálkově. Při večerním studiu je týdně asi patnáct vyučovacích hodin. Ty bývají rozděleny do tří dnů. "Protože pro většinu frekventantů večerního studia je obtížné se pravidelně uvolňovat z práce, je nyní častější a žádanější studium dálkové," vysvětluje Marta Svátková z ministerstva školství.Při dálkovém studiu je nutné absolvovat přes dvě stě konzultačních hodin ve školním roce. Organizaci a systém studia si určuje každá škola individuálně. "Studuji dálkově a v individuálním plánu mám určitý počet konzultačních hodin, všechny nejsou povinné. Někdy si beru dovolenou, některé konzultace jsou i v sobotu," říká Marek Mlčoch, student 2. ročníku provozní techniky na střední odborné škole technické v Praze 9. Úroveň dosažených znalostí se prověřuje zkouškami. Po absolvování všech ročníků se skládá písemná a ústní maturitní zkouška z všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů.