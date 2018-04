Jak lze získat práci v Irsku?

Kdo touží pracovat v Irsku, má dvě možnosti. Může přímo kontaktovat irské zaměstnavatele prostřednictvím programu Jobs Ireland Programme na internetu, nebo využít služeb některých personálních agentur, které práci v Irsku zprostředkovávají.Konkrétní zkušenosti s výběrem pracovníků do Irska říkají, že šanci uplatnit se mají lidé s čistým trestním rejstříkem, slušnou znalostí angličtiny a praxí v oboru. "Měli by mít schopnost se domluvit o základních věcech - pochopitelně čím náročnější pozice, tím by měla být angličtina lepší, věk nehraje podstatnou roli, umísťovali jsme dvacetileté i čtyřicetileté zájemce," říká Michaela Najmanová z agentury JobsInternational, která se hledáním vhodných pracovníků do Irska zabývá již přes rok. Jiné nároky musí splňovat počítačoví odborníci, o které je v Irsku mimořádný zájem. "Největší šanci mají lidé s vysokoškolským vzděláním. V Irsku na dosažené vzdělání poměrně dbají, srovnávají absolvované kursy, školení i univerzity," vysvětluje Markéta Kulhanová, manažerka společnosti Grafton, která zprostředkovává práci v Irsku počítačovým odborníkům. Místa v Irsku jsou však i pro lidi se základním vzděláním, například u výrobních linek, v pekárnách, čokoládovnách, úklidu či skladech, pro středoškoláky s technickým vzděláním.Konkrétní způsob přijímacího řízení záleží na obsazované pozici. "Uchazeč potřebuje anglicky psaný životopis, doklad o čistém trestním rejstříku, tři aktuální fotografie a kopii pasu. Agentura provede podle požadavků irského zaměstnavatele přijímací pohovor a ověří znalosti angličtiny uchazeče," uvádí Michaela Najmanová. "Součástí životopisu by měl být podrobný popis činností, kterými se adept dosud zabýval. Následuje telefonický pohovor s konzultanty naší firmy v Irsku a ještě jedno telefonické interview s personalistou firmy v Irsku. Pak už uchazeč jedná přímo s vedoucím divize či projektu nebo ředitelem irského podniku," dodává Markéta Kulhanová. U profesí, kterých je v Irsku kritický nedostatek, jako jsou například počítačoví experti nebo stavaři, je vyřizování formalit poměrně rychlé a mohou na ně stačit tři týdny. Pracovní víza a oprávnění s obvyklou platností na dva roky získají tito pracovníci přímo na irském velvyslanectví. Musí však předložit žádost a pracovní nabídku irského zaměstnavatele. Pomalejší cestou je vyřizování pracovních povolení přímo irským zaměstnavatelem na irském ministerstvu podnikání, obchodu a zaměstnanosti. "Vyřízení trvá v sezoně, což je od května do září, dva až tři měsíce, mimo sezonu okolo šesti týdnů," říká Michaela Najmanová.V Irsku panuje poněkud odlišný způsob odměňování než v tuzemských podnicích. Mzda je vyplácena týdně a v hotovosti. Průměrný plat pro uchazeče se základním a středoškolským vzděláním je podle Michaely Najmanové okolo 10 000 irských liber ročně (kurs se pohybuje okolo čtyřiceti pěti korun za jednu irskou libru), někteří zaměstnavatelé přispívají na letenku. "Počítačoví experti mohou vydělat 18 000 až 40 000 irských liber ročně, ve smlouvách jsou ošetřeny i mimoplatové podmínky," upřesňuje Markéta Kulhanová. Irští zaměstnavatelé oceňují spolehlivost českých pracovníků, ti naopak přátelskost Irů, zvykat si však musí na jejich neústupnost.Daň z příjmu strhává zaměstnavatel, při ročním hrubém příjmu 10 000 irských liber je daň okolo dvaceti tří procent. Základní zdravotní a sociální pojištění je placeno částečně zaměstnavatelem, lékařská péče je poskytována bezplatně. "Doporučuji se ale připojistit stejně jako platit dál v České republice základní sociální pojištění," říká Michaela Najmanová. Zaměstnavatel vystaví pracovníkovi při ukončení práce potvrzení o délce zaměstnání, které mu slouží jako podklad o odpracované době pro důchodové účely.