Jak se stát úspěšným? Základem je profesionální vizitka

Vizitka je nedílnou součástí každého marketingového plánu. Když se ale vezme v potaz její velikost, cena za kus a míra možného vlivu na obchodní činnost, stává se z ní rázem součást nejdůležitější. A taková šance se musí dokonale využít.

Nepodceňujte první dojem

Vizitka je především nositelem informace o daném člověku a jeho firmě. Proto by měla obsahovat klasické základní údaje: jméno, jméno a logo firmy a profesi. Každému, kdo vizitku přečte, by mělo být jasné, proč volat právě vám. Vyvarujte se proto nic neříkajícím pracovním zařazením typu "Marketing" nebo naopak zbytečných titulů typu "kadeřnice v kadeřnictví".

Budte úspěšní Najděte si práci, která vás bude bavit na jobDNES.cz. Zaujměte potencionálního zaměstnavatele profesionálním životopisem. Vygenerujte si jej zdarma na jobDNES.cz.

Pokud jde o kontaktní informace, e-mail a telefonní číslo jsou v dnešní době základ. Odolejte ale nutkání sepsat seznam veškerých svých čísel. Dávali byste tím najevo, že jste k roztrhání a přebíháte z místa na místo. Pokud jste veterinář pracující 24/7 (tedy kdykoliv), číslo na mobil je samozřejmostí. Naopak programátor trávící dny v kanceláři potřebuje jen pevnou linku.

I když je prostor na vizitce samozřejmě velmi limitovaný, nezoufejte. Máte-li širší škálu služeb, nic vám nebrání je umístit na druhou stranu vizitky, ať už klasickým seznamem nebo formou chytrého kódu QR (odkazující na příslušné webové stránky). Tento prostor lze využít také pro adresu s mapou, seznamem ocenění, kvalifikací či kuponem opravňující zákazníka ke slevě jako část marketingové kampaně. Fantazii se meze nekladou.

Přestože vizitka slouží k předání informací, pokud potenciálního zákazníka nechcete odradit, nesnažte se na vizitku vtěsnat co nejvíc textu. I zde platí, že v jednoduchosti je krása. Čím méně textu na vizitce bude, tím více ten existující vynikne. Jakékoliv doplňující informace dejte do brožurky, kterou můžete rozdat spolu s vizitkou.

Co má mít nadstandardní vizitka

Proč vizitka obsahující všechny důležité informace a kontakty stejně skončí v koši? Důvodem může být podcenění podprahových signálů, které ačkoliv jsou vnímány nevědomky, i přesto formují silné asociace mezi firmou a jejími službami či produkty. Mezi ty nejdůležitější patří bezesporu zvolený font písma a barvy, jejich celkový soulad a samozřejmě i kvalita papíru.

Výběr typu písma může o vašem podniku říct víc než sebelepší brožurka. Ve světě fontů existuje několik pravidel: zatímco pro soukromou školku je vhodný hravý font Comic Sans, programátorská firma upřednostní Courier (font HTML kódu). Zákazníkovi je tedy hned jasné už podle typu písma, co firma dělá. Zaměření podniku je přitom klíčové: Advokátní kancelář by měla mít střízlivý font podporující serióznost firmy, umělecké profese by si naopak měly s fonty kreativně vyhrát, firmy s převážně starší klientelou by měly vzít v potaz velikost písma a jeho dobrou čitelnost, apod.

U barev platí podobná pravidla, jako u fontů. Kreativnější profese mohou zvolit barevnější provedení, naopak u právníků či účetních se očekává střídmost. Obecně je škála jedné až tří barev vnímána jako dostačující pro většinu profesí.

Pokud chcete jako firma vypadat profesionálně, měli byste dbát na soulad jednotlivých marketingových prvků, tedy loga, sloganu, webových stránek, barev a fontů. Se zajímavým a lehce zapamatovatelným logem docílíte, že si zákazníci vybaví právě vás (např. logo McDonalds nebo Audi zákazníci identifikují, aniž by si museli přečíst jméno firmy). V prvotní fázi je proto důležité věnovat dostatek času výběru loga a barev. Asistence profesionálního designéra se může sice v této fázi zdát velmi nákladná, ale v dlouhodobém měřítku jde o výhodnou investici. Každá další i sebemenší změna loga se totiž velmi prodraží a důvěryhodnost vaší značky může klesnout.

Ani na papíře není radno šetřit. Zde platí pravidlo, že čím kvalitnější vizitka, tím je větší šance, že si ji zákazník uschová a vynikne mezi ostatními. Kvalitní vizitky by měly být vytištěny na papíru o vyšší gramáži (nejlépe 300-400 g/m²).

Nezapomeňte ani na asociace: kvalitu papíru totiž zákazník podvědomě vnímá jako ukazatel kvality služeb/produktů. Podobně je to s reliéfem. Zatímco hladký bílý papír je vhodný pro právníky, na dotek drsnější a přírodně zbarvený papír je ideální například pro ty, kteří vyrábějí nábytek, zabývají se ekologií, recyklací papíru apod.

Zapamatujte si užitečné tipy

Svěřte se do rukou profesionálů. I když máte doma nejnovější tiskárnu a drahý papír, výsledek bude v naprosté většině případů tristní. Žádné nůžky neodvedou takovou práci jako střihač papíru v profesionální tiskárně.

Štěstí přeje připraveným. Vždy při sobě mějte dostatek vizitek, nikdy totiž nevíte, kdy se naskytne příležitost k navázání cenného kontaktu.

Buďte inovativní. V dnešní době je konkurence díky internetu obrovská. Nebojte se tedy vyčnívat z řady pomocí neobvyklých vizitek (tvar, reliéfový povrch, recyklovaný papír). Je to často jediný způsob, jak upoutat pozornost.

Buďte důslední. Nic neodradí zákazníky tak, jako nesoulad mezi informacemi na webových stránkách a v tištěných materiálech. Ať už se jedná o nabídku produktů, ceny, adresu firmy nebo slogan, vyvarujte se zmatků a údaje mějte vždy aktuální.

Buďte on-line. Kdo dnes není na internetu, jako by nebyl. Zužitkujte proto veškeré možnosti a kromě webových stránek investujte trochu času do sociálních sítí (Facebook, Twitter, firemní blog atd).

Máte při sobě vždy svou vizitku?