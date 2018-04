Jak mají vypadat smlouvy

Pokud byste si o „brigádnických“ smlouvách měli zapamatovat jednu jedinou věc, pak následující: trvejte na uzavření písemné smlouvy. Varovat by vás měl následující případ. Devatenáctiletý Karel Černý si domluvil týdenní brigádu u jedné menší stavební firmy. Pomáhal při výměně starých dřevěných oken za plastová. S majitelem firmy se dohodl na hodinové mzdě 70 korun hrubého, tedy nějakých 2800 korun za celý týden.

Když došlo na výplatu, majitel počítal jen 50 korun na hodinu a svoje rozhodnutí zdůvodnil tím, že s jeho prací nebyl spokojen, přitom za celý týden Karlovi nevytkl jedinou věc. Protože Karel neměl žádný doklad o tom, že dohoda zněla jinak, prakticky nemá šanci od majitele chybějících téměř 1000 korun získat.

Studentská smlouva neexistuje

Zapamatujte si také, že v zákoně neexistuje pojem „studentská brigáda“ nebo „brigádnická smlouva“. Zaměstnavatelé a agentury mohou brigádníka přijmout do běžného pracovního poměru. Častěji ale uzavírají jednu z dohod o práci konaných mimo pracovní poměr buď dohodu o provedení práce, nebo dohodu o pracovní činnosti.

Dohoda o provedení práce

Na základě této smlouvy můžete pro jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 150 hodin za rok, což je při osmihodinové pracovní době necelých 19 dní. Omezení 150 hodin platí pro jednu firmu, pokud změníte zaměstnavatele, můžete dohod o provedení práce v jednom roce uzavřít hned několik.

Dohodu o provedení práce zákon umožňuje uzavřít ústně i písemně. Ačkoli se může zdát jednodušší dohodnout se na podmínkách brigády se zaměstnavatelem ústně, nedoporučujeme vám to. V případě, že by zaměstnavatel sjednané podmínky nedodržel, například by vám odmítl zaplatit částku, na které jste se dohodli, jen těžko byste mu dokazovali, že to bylo jinak. Stěžovat si na úřadu práce, případně podat žalobu u soudu můžete jen za předpokladu, že smlouva byla uzavřena písemně.

Co má smlouva obsahovat?

Zákon nepředepisuje, jak přesně má dohoda o provedení práce vypadat. Dejte pozor hlavně na to, aby v ní byly následující body (v závorce uvádíme text vzorové smlouvy):

■ vymezení pracovního úkolu (kompletace a příprava zásilek k expedici dle objednávek)

■ sjednanou odměnu (75 korun hrubého na hodinu)

■ dobu, ve které má být pracovní úkol proveden (29. 6. 2007)

■ předpokládaný rozsah práce, pokud nevyplývá přímo z vymezení pracovního úkolu (8 hod. denně v pracovních dnech, začátek 11. 6. 2007)

Jaké jsou výhody a nevýhody dohody o provedení práce?

Hlavní výhodou dohody o provedení práce je, že z peněz, které vyděláte, nemusíte platit zdravotní ani sociální pojištění. Z výplaty vám tak zbude víc, než když pracujete na základě dohody o pracovní činnosti – té se podrobně věnujeme dále. Nevýhodou této smlouvy může být omezení na 150 hodin. Dalším případným minusem je to, že z brigády na dohodu o provedení práce nevzniká nárok na případnou podporu v nezaměstnanosti.

V případě, že si brigádu sjednáváte přes agenturu, budete muset uzavřít druhý typ dohody – dohodu o pracovní činnosti. Podle zákona totiž agentury práce s brigádníky od roku 2004 dohodu o provedení práce uzavírat nesmějí.

Vzor dohody o provedení práce čtěte ZDE

Dohoda o pracovní činnosti

V případě, že se zaměstnavatelem nebo agenturou práce uzavřete tento typ smlouvy, můžete pro něj odpracovat i více než 150 hodin ročně. Platí však jiné omezení – pracovní úvazek nesmí být delší než 20 hodin týdně, což se posuzuje za celou dobu trvání smlouvy, maximálně ale za 52 týdnů, což je téměř celý rok.

KUPÓNOVÁ KNÍŽKA

Kde jsou vaše ztracené zisky KUPÓNOVÁ KNÍŽKA

V praxi to znamená, že jeden týden můžete pracovat třeba i 8 hodin denně (platí jen pro plnoleté), pokud jiný týden úplně vynecháte. Dohoda o provedení práce může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou, smlouva musí mít písemnou podobu, jinak je neplatná.

Jak má smlouva vypadat?

Dohoda o pracovní činnosti musí obsahovat následující body (v závorce uvádíme text vzorové smlouvy):

■ sjednanou práci (manipulační práce ve skladě, doplňování zboží do regálů)

■ sjednanou odměnu a termín výplaty (75 korun hrubého za hodinu a výplata do 14 dnů po ukončení a předání práce)

■ sjednaný rozsah pracovní doby (na 4 hodiny denně, 20 hodin týdně)

■ dobu, na kterou se smlouva uzavírá (od 11. 6. 2007 do 31. 7. 2007 – jde o smlouvu na dobu určitou) Výše uvedené čtyři body jsou minimum, které musí smlouva obsahovat, samozřejmě je lepší, aby smlouva byla podrobnější a obsahovala i tyto náležitosti:

■ seznam poskytnutých pracovních pomůcek a prostředků (pracovní plášť, pracovní rukavice, ale může jít například i o mobil nebo notebook)

■ kdo práci převezme (Karel Poláček, vedoucí prodejny)

■ další ujednání smluvních stran (pracovní směny budou dohadovány dle potřeb zaměstnavatele dopředu telefonicky nebo elektronickou poštou)

Tato smlouva se řídí paragrafem 76 zákoníku práce. Pokud je smlouva uzavřená na dobu neurčitou a není uveden způsob jejího zrušení, můžete ji zrušit k určitému dni po dohodě se zaměstnavatelem nebo dát výpověď s patnáctidenní výpovědní lhůtou. Výpověď vám může kdykoli bez udání důvodu dát i zaměstnavatel, a to bez nároku na odstupné.

Jaké jsou výhody a nevýhody dohody o pracovní činnosti?

Mezi výhody patří, že se vám hodiny odpracované v rámci dohody o pracovní činnosti započtou do hodin, které potřebujete mít odpracované pro případný nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Podmínkou je odpracovat 6 měsíců v posledních třech letech. Podpora se může hodit, pokud se po ukončení studia hned nedostanete na další školu nebo neseženete zaměstnání. V rámci této dohody si také můžete se zaměstnavatelem vyjednat právo na dovolenou. Nevýhodou je, že ze svého platu musíte odvádět nejen daň, ale také zdravotní a sociální pojištění. Pokud během doby trvání dohody o pracovní činnosti onemocníte, máte nárok na vyplácení dávek.

Vzor dohody o pracovní činnosti najdete ZDE

Daňové minimum

Kolik zaplatíte na daních, nezáleží na tom, jaký typ dohody jste uzavřeli, ale na tom, kolik si měsíčně vyděláte a zda vyplníte tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“.

Do 5000 korun – srážková daň

Pokud si za měsíc u jednoho zaměstnavatele nevyděláte víc než 5000 korun hrubého, nemusíte se o daně z příjmu starat. Zaměstnavatel vám výdělek zdaní srážkovou daní ve výši 15 procent. Tato daň je konečná, to znamená, že z tohoto příjmu nemusíte podávat daňové přiznání a převzetím mzdy pro vás vše končí.

Nad 5000 korun – zálohová daň

V případě, že vaše měsíční odměna přesáhne částku pět tisíc korun hrubého, zaměstnavatel vám ze mzdy srazí zálohu na daň z příjmů.

Pokud podepíšete „Prohlášení“, bude vám od této zálohy navíc odečtena sleva na dani ve výši 600 korun měsíčně, a když doložíte potvrzení o studiu, sníží se vypočtená záloha ještě o dalších 200 korun (sleva na studenta). Pozor, pokud jste pracovali v jednom měsíci u více zaměstnavatelů, „Prohlášení“, důležité pro uplatnění slevy, můžete podepsat jen u jednoho z nich.

Zaplacenou zálohu na dani můžete získat zpět

Pokud jste pracovali jen několik měsíců v roce, vyplatí se vám do konce března příštího roku podat daňové přiznání. Zaměstnavatel totiž odečítá slevy z vypočtené daně jen za tolik měsíců, kolik jste u něj pracovali.

Když si podáte daňové přiznání sami, máte nárok na odečtení slev, jako kdybyste pracovali po celý rok. A to 7200 korun každý, kdo platí daně, a dalších 2400 student (pokud studoval celý kalendářní rok). Počítejte s tím, že na případný přeplatek záloh na dani si budete muset počkat až do následujícího roku.